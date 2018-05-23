«Нью-Йорк Рейнджерс» назначила главным тренером специалиста из NCAA Куинна

51-летний специалист последние пять лет работал в NCAA, возглавляя университетскую команду Бостона.

Куинн имеет работы в НХЛ. В сезоне-2012/13 он трудился ассистентом главного тренера «Колорадо Эвеланш», до этого отработав три года наставником фарм-клуба «Лэйк Эри Монстерз» в АХЛ.