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21:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нью-Йорк Рейнджерс» назначила главным тренером специалиста из NCAA Куинна

Новым главным тренером клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» стал Дэвид Куинн.

Источник: AP 2018

51-летний специалист последние пять лет работал в NCAA, возглавляя университетскую команду Бостона.
Куинн имеет работы в НХЛ. В сезоне-2012/13 он трудился ассистентом главного тренера «Колорадо Эвеланш», до этого отработав три года наставником фарм-клуба «Лэйк Эри Монстерз» в АХЛ.

Предыдущий главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо был отправлен в отставку в начале апреля. «Синерубашечники» завершили минувший сезон на 12-м месте в Восточной конференции, впервые с сезона-2009/10 не сумев выйти в стадию плей-офф.

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