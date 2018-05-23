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12:52 (мск), источник: Чемпионат.com

7 ключей к седьмому матчу. Пройдет ли Овечкин в финал?

Игра номер семь — это всегда здорово, интересно и очень трудно.

Источник: AP 2018

К седьмому матчу обе команды успевают изучить друг друга так, что сюрпризов преподнести будет уже невозможно. Но в том, что они произойдут, нет никаких сомнений — иначе в подобных матчах просто не бывает. «Вашингтон» проводит свой лучший сезон за 20 лет, «Тампа» полна решимости повторить успех двухлетней давности и реализовать чемпионский потенциал. Удача часто издевается над теми, кто, по мнению болельщиков, заслуживает успеха больше, чем соперник, а логика развития игры меняется абсолютно непредсказуемым образом, однако без предварительных раскладов и обозначений возможных сюжетных линий обойтись просто невозможно.

Ключ номер один — забить первыми

По статистике, команда, которая в седьмом матче забивает первой, становится обладателем гигантского преимущества, которое составляет гораздо больше, чем цифра 1 на табло. За всю историю лиги тот коллектив, который открывал счёт, выиграл 127 раз из 171 — вероятность победы при таком раскладе составляет 74,3%. «Тампа» сполна подтверждает эту теорию: все пять побед «Лайтнинг» в седьмых матчах были добыты после того, как «молнии» забивали первыми.

Ключ второй — «горячий» вратарь

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О роли голкипера в таких поединках особо говорить не приходится — она возрастает до невероятных величин. В нынешнем плей-офф показатели отбитых бросков у Брейдена Холтби и Андрея Василевского примерно равны — 91,9% и 92% соответственно. А вот опыта седьмых матчей у россиянина почти нет: в его карьере была лишь одна такая игра, когда в 2016 году «Тампа» проиграла со счётом 1:2 «Питтсбургу». Холтби участвовал в подобных поединках шесть раз и одержал 2 победы при очень неплохой статистике (92,3% отражённых бросков).

Ключ третий — используйте опыт

Принято считать, что седьмой матч — это вещь в себе, это особая серия до одной победы, в которой необычайно важную роль имеет опыт участия в подобных встречах. И, несмотря на то что «Вашингтон» самая часто играющая седьмые матчи команда с 2008 года, перевес по опыту имеют их соперники. У игроков «Тампы» есть «под поясом» 78 таких игр — самыми опытными являются бывший форвард «Анахайма» и «Питтсбурга» Крис Куниц и защитник Антон Строльман (9 матчей). У «Вашингтона» в копилке 67 комбинированных седьмых матчей, а самыми опытными являются Овечкин и Бекстрём, сыгравшие по 10 таких встреч (все 10 — в составе «Кэпиталз»).

Ключ четвёртый — используйте преимущество своего льда или свободу гостевой игры

«Тампа» играет этот матч дома и, формально, является обладателем преимущества своей площадки, за которое было пролито немало пота во время регулярного чемпионата. Статистика подтверждает тот факт, что домашняя команда чаще выигрывала седьмые встречи, хотя перевес не выглядит большим — 100 побед против 71 (58,5% в пользу хозяев). Другое дело, что в серии с «Кэпиталз» команды дома одержали лишь по одной победе и намного лучше играли на выезде, о чём не уставали давать интервью.

Ключ пятый — используйте опыт тренера

Тренерская дуэль в этой серии заслуживает отдельного разговора после того, как матч номер семь будет сыгран. Пока же можно констатировать, что у наставника «Лайтнинг» Джона Купера есть небольшое преимущество перед матёрым и опытным Барри Тротцем, который в своей карьере не имел особого успеха ни в решающих играх, ни в плей-офф в целом.

В карьере Купера было три седьмых матча, из которых он выиграл два: в плей-офф-2015 его команда была сильнее «Детройта» в первом раунде и сильнее «Рейнджерс» в финале конференции, а в 2016-м он уступил «Питтсбургу». У Тротца ситуация зеркальная — два поражения и одна победа, одержанная в том же 2015 году в первом раунде с «Нью-Йорк Айлендерс».

Ключ шестой — держитесь подальше от овертайма

Хоккей
НХЛ 2017-2018
1/2 финала, 24.05.2018, 3:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
-Вашингтон Кэпиталз-

Дополнительное время накаляет обстановку седьмого матча до предела — судьбу команды может решить одна-единственная ошибка, которую уже невозможно будет исправить. 24% седьмых матчей не смогли завершиться в основное время, и при таком раскладе предсказать победителя становится просто невозможно: 21 победу в овертайме одержали хозяева, 20 — гости.

Ключ седьмой — наслаждайтесь хоккеем

«Конечно, у всех есть свои мечты и мысли. У всех есть разный опыт за свою карьеру, но прямо сейчас никто не хочет отказываться от такой хорошей возможности. Наверное, вечером в среду будет самый важный матч в нашей жизни. Но я не думаю, что кто-то всерьёз полагал, что мы сможем бороться с “Тампой” за выход в финал Кубка Стэнли. Вряд ли вы, журналисты, думали, что мы будем здесь — вы наверняка полагали, что я буду к этому моменту уже в отпуске. Но мы здесь, и мы взволнованны», — сказал перед матчем капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

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