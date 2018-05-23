Овечкин назвал решающий матч полуфинала плей-офф НХЛ с «Тампой» самым важным в жизни

«У каждого из нас есть мечты и есть мысли, с которыми мы начинаем сезон, а затем вступаем в плей-офф, но теперь, когда мы очутились в этой позиции, больше всего не хочется с ней расставаться, — сказал Овечкин. — Легко нам не будет, это точно не рутинный матч регулярного чемпионата. Никакого “завтра” не существует, реабилитироваться за это поражение будет уже невозможно. Нас ждет самый важный матч нашей жизни».