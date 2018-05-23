Овечкин назвал решающий матч полуфинала плей-офф НХЛ с «Тампой» самым важным в жизни
ТАСС, 23 мая. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назвал седьмой матч полуфинальной серии
ТАСС, 23 мая. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назвал седьмой матч полуфинальной серии
В ночь на вторник «Вашингтон» дома обыграл «Тампу» (3:0), счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3.
Решающая, седьмая игра пройдет в ночь на четверг.
«У каждого из нас есть мечты и есть мысли, с которыми мы начинаем сезон, а затем вступаем в
«Самое главное — это не раздражаться, когда
В финале Кубка Стэнли победитель пары «Тампа» — «Вашингтон» встретится с «Вегасом».