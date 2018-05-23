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10:04 (мск), источник: ТАСС

Овечкин назвал решающий матч полуфинала плей-офф НХЛ с «Тампой» самым важным в жизни

ТАСС, 23 мая. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назвал седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампы-Бэй» главным в своей жизни. Слова спортсмена приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Источник: AP 2018

В ночь на вторник «Вашингтон» дома обыграл «Тампу» (3:0), счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3.

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Решающая, седьмая игра пройдет в ночь на четверг.

«У каждого из нас есть мечты и есть мысли, с которыми мы начинаем сезон, а затем вступаем в плей-офф, но теперь, когда мы очутились в этой позиции, больше всего не хочется с ней расставаться, — сказал Овечкин. — Легко нам не будет, это точно не рутинный матч регулярного чемпионата. Никакого “завтра” не существует, реабилитироваться за это поражение будет уже невозможно. Нас ждет самый важный матч нашей жизни».

«Самое главное — это не раздражаться, когда что-то происходит не по-твоему, — сказал хоккеист. — Нужно оставаться верным выбранному курсу и играть правильно до самой последней секунды, что бы ни происходило на льду до этого. Мы должны продолжить играть так же, как играли вчера вечером. Действовать просто, умно и не давать им свободы ни в своей зоне, ни в нейтральной».

В финале Кубка Стэнли победитель пары «Тампа» — «Вашингтон» встретится с «Вегасом».

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