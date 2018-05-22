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16:22 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Бобровский проводит отпуск в Армении

Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский вместе с женой Ольгой отправился в отпуск в Армению.

Голкипер после вылета из Кубка Стэнли не поехал на чемпионат мира в Данию из-за травмы. После США Бобровский сначала прилетел в Санкт-Петербург, а затем приехал в Армению.

«Я поднимаю этот хинкаль за дружбу народов», — подписал Бобровский одно из фото в своем инстаграме.

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