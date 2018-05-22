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Бобровский проводит отпуск в Армении
Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский вместе с женой Ольгой отправился в отпуск в Армению.
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Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский вместе с женой Ольгой отправился в отпуск в Армению.
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«Я поднимаю этот хинкаль за дружбу народов», — подписал Бобровский одно из фото в своем инстаграме.