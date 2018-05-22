Главный матч в карьере Овечкина. Еще один
«Вашингтон» обыграл «Тампу» (3:0) и сравнял счет в решающей серии Восточной конференции — 3−3. В ночь со среды на четверг состоится седьмая встреча, которая определит финалиста Кубка Стэнли.
«Вашингтон» обыграл «Тампу» (3:0) и сравнял счет в решающей серии Восточной конференции — 3−3. В ночь со среды на четверг состоится седьмая встреча, которая определит финалиста Кубка Стэнли.
Павел КЛИМОВИЦКИЙ
Так бывает, когда к 32 годам ты завоевал мириады индивидуальных трофеев, а даже в финале Кубка Стэнли — речь о победе там и вовсе не шла — ни разу не сыграл. Каждый новый матч автоматически становится главным в твоей карьере — и в этих словах нет ни капли излишнего пафоса.
Чемпионов помнят все, финалистов иногда не забывают, если их поражение было ярким. Те, кто вылетел на других стадиях, из истории стираются через
Одно проклятие, которое дамокловым мечом висело над «Вашингтоном» последние двадцать лет, а над Александром Овечкиным — всю его 13-летнюю карьеру в «Кэпс», снять удалось. Второй раунд перестал быть извечной темой для шуток хейтеров «Столичных». Заодно Овечкин перешел свой рубикон в виде «Питтсбурга» — современный формат
Теперь другая незадача — седьмые матчи. Да, «Кэпс» побеждали в них и при Овечкине, а всего в истории четыре раза, но всегда это происходило в первом раунде — а вот поражений в общей сложности, включая более серьезные стадии, накопилось аж девять.
Почему за «Вашингтоном» укрепилась горькая слава неудачников? Не потому что они проигрывают в
Сейчас ситуация похожая. Три победы «Вашингтона» в серии — чистейшие, не подкопаться, практически без шансов для соперника. Три победы «Тампы» — мастерство Андрея Василевского, спецбригады большинства «Лайтнинг» и щепотка удачи, но в каждой из этих встреч «Кэпс» были как минимум не хуже.
Но уже не раз команда Овечкина в аналогичной ситуации, считаясь фаворитом (хотя перед самой серией ей была именно «Тампа»), именно в седьмом матче пропадала со льда. И причины такого несчастья были не игровые — а психологические.
И сейчас Овечкину пора выходить на первый план. Не в чисто хоккейном смысле: он и так проводит отличный
По результативности, отношению к делу, голам и передачам в ключевые моменты матчей к Овечкину претензий минимум. Но сейчас к ним нужно добавить
Седьмого матча, в котором все будет просто: либо ты станешь королем (или хотя бы принцем — Кубок
|Вашингтон Кэпиталз
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3:0
(0:0, 1:0, 2:0)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Барри Тротц
|Джон Купер
|Брэден Холтби
|Андрей Василевский 58:06 (Анд. Василевский 59:10)
|1-й период
|15:48
|Брукс Орпик
|Джей.Ти. Миллер
|15:48
|2-й период
|20:40
|Джей Бигл
|Брэйдон Коберн
|33:49
|35:12
|Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов)
|3-й период
|50:02
|Деванте Смит-Пелли (Ч. Стивенсон, Дж. Бигл)
|51:03
|Никлас II Бэкстрем
|59:10
|п.в.
|Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем)
|9
|Штрафное время
|7
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Д. Смит-Пелли (Вашингтон Кэпиталз)