Главный матч в карьере Овечкина. Еще один

Источник: Спорт-Экспресс

Павел КЛИМОВИЦКИЙ

Так бывает, когда к 32 годам ты завоевал мириады индивидуальных трофеев, а даже в финале Кубка Стэнли — речь о победе там и вовсе не шла — ни разу не сыграл. Каждый новый матч автоматически становится главным в твоей карьере — и в этих словах нет ни капли излишнего пафоса.

Чемпионов помнят все, финалистов иногда не забывают, если их поражение было ярким. Те, кто вылетел на других стадиях, из истории стираются через пару-тройку сезонов.

Одно проклятие, которое дамокловым мечом висело над «Вашингтоном» последние двадцать лет, а над Александром Овечкиным — всю его 13-летнюю карьеру в «Кэпс», снять удалось. Второй раунд перестал быть извечной темой для шуток хейтеров «Столичных». Заодно Овечкин перешел свой рубикон в виде «Питтсбурга» — современный формат плей-офф в НХЛ практически лишил «Вашингтон» шанса добиться чего-то серьезного, не обыграв «Пингвинз» по ходу Кубка Стэнли.

Теперь другая незадача — седьмые матчи. Да, «Кэпс» побеждали в них и при Овечкине, а всего в истории четыре раза, но всегда это происходило в первом раунде — а вот поражений в общей сложности, включая более серьезные стадии, накопилось аж девять.

Почему за «Вашингтоном» укрепилась горькая слава неудачников? Не потому что они проигрывают в плей-офф. А потому, КАК они проигрывают в плей-офф. С серьезным преимуществом, по глупости или невезению доводя серии, в которых они лучше, до седьмого матча, а в нем — попадая в необъяснимый ступор и сливаясь.

Сейчас ситуация похожая. Три победы «Вашингтона» в серии — чистейшие, не подкопаться, практически без шансов для соперника. Три победы «Тампы» — мастерство Андрея Василевского, спецбригады большинства «Лайтнинг» и щепотка удачи, но в каждой из этих встреч «Кэпс» были как минимум не хуже.

Но уже не раз команда Овечкина в аналогичной ситуации, считаясь фаворитом (хотя перед самой серией ей была именно «Тампа»), именно в седьмом матче пропадала со льда. И причины такого несчастья были не игровые — а психологические.

И сейчас Овечкину пора выходить на первый план. Не в чисто хоккейном смысле: он и так проводит отличный плей-офф и входит в число основных претендентов на приз самому ценному игроку Кубка Стэнли — наряду с Василевским, одноклубником Евгением Кузнецовым и голкипером «Вегаса» Марком-Андре Флери.

По результативности, отношению к делу, голам и передачам в ключевые моменты матчей к Овечкину претензий минимум. Но сейчас к ним нужно добавить кое-что еще. Капитан «Вашингтона» уже смог настроить свою собственную игру на нужный лад. Смог заставить поверить партнеров, что есть жизнь и за пределами второго раунда. Теперь он должен убедить их, что не надо бояться этого самого седьмого матча.