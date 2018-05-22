Василевский как гарант успеха. Как сыграет молодой вратарь в матче номер семь?

Источник: AP 2018

Много раз голкипер «Тампы» Андрей Василевский выручал одноклубников, «воруя» победы по ходу плей-офф. Однако товарищи по команде очень плохо помогли своему вратарю в шестом матче серии с «Вашингтоном». Когда шайба после броска Деванте Смита-Пелли оказалась за линией ворот Андрея, молодой российский вратарь со вздохом поднялся с колен, опустил голову и мрачно начал кататься между кругами для вбрасывания. В свой первый сезон в качестве стартового голкипера он боролся с непривычной усталостью и ответственностью, сейчас Василевский действует куда более зрело и рационально. Даже в тех матчах, когда вратарь не демонстрирует суперигры, он близок к тому, чтобы добиться нужного результата. Андрей больше не может полагаться только на вратарские инстинкты и талант — теперь в дело вступает опыт.

«Васи — это Васи, он был великолепен»

«Он хорошо отыграл весь сезон и всю серию с “Кэпиталз”. Определённо, в шестом матче он дал нам хороший шанс на победу, но мы плохо помогали ему. После счёта1:0 у соперника было много моментов, и нам нужно было более внимательно действовать перед его воротами. В конце концов, мы ничего не забили, а при таком раскладе выиграть невозможно», — сказал форвард «Тампы» Райан Кэллахэн.

За два первых матча серии с «Кэпиталз» Василевский пропустил 10 голов, но на эту временную неудачу страж ворот ответил потрясающим уровнем энергии и уверенности. Именно эти качества сделали его первым номером «Тампы»: он «украл» победу в четвёртой встрече, он доставлял немало хлопот «Вашингтону» в игре номер пять и был эпизодически хорош в шестом матче. За два периода шестой игры «столичные» сделали 29 бросков в створ ворот и ещё 15 выстрелов были заблокированы, что на 16 бросков больше, чем смогла сделать «Тампа».

«Васи — это Васи. Он снова был великолепен. Оба вратаря играли хорошо, но Холтби видел слишком много бросков, мы не закрывали ему обзор. Мы не смогли пробиться на пятачок и мешать Холтби видеть шайбу», — сказал капитан «молний» Стивен Стэмкос.

«Тампа» могла проиграть со счётом 0:6

Помимо игроков о недостаточной помощи вратарю со стороны полевых хоккеистов активно говорила и пресса.

«Стоит признать, что “Вашингтон” был лучше “Тампы” в своих трёх победах, а в целом “Кэпиталз” в серии превосходят “молний”. Единственное исключение — это Василевский. В шестом матче “Тампа” могла проиграть со счётом 0:6, если бы не этот русский. 0:3 — это достижение Андрея, который сыграл просто фантастически, но не смог добыть победу. В седьмой игре у него будет ещё один шанс выиграть для своей команды серию. “Лайтнинг” с нетерпением будет ждать седьмой встречи, потому что играет дома и не имеет права оглянуться на шестую игру», — отметил обозреватель Tampa Bay Times Джо Смит.

«Нам нужна короткая память. Хотим собрать всё хорошее и от этого оттолкнуться, но в любом случае седьмой матч — это весело и интересно», — сказал Кэллахэн. «Надо найти способ ответить сопернику, быть на его уровне энергии. Мы так много работали круглый год, чтобы иметь эту возможность. И вот теперь мы играем перед своими болельщиками, поэтому ожидаем гораздо большего усилия от всех», — добавил Стэмкос.

Седьмая игра — хороший опыт для «Тампы»

В своей истории «молнии» не раз играли седьмые матчи серий, и каждый раз они были настоящими «гвоздями». В сезоне-2003/04, когда «Тампа» выиграла Кубок Стэнли, хоккеистам «Лайтнинг» пришлось сыграть два седьмых матча: сначала со счётом 2:1 была обыграна «Филадельфия» в финале Восточной конференции, а затем был легендарный финал против «Калгари», когда в седьмой встрече победный гол забил Руслан Федотенко, а Николай Хабибулин возвёл свою знаменитую «стену».

В первом раунде 2011 года «Тампа» обыграла в первом раунде «Питтсбург», оказавшись сильнее в седьмом матче со счётом 1:0. Два раунда позднее последовало поражение от «Бостона» — тогда в воротах «Брюинз» блистал опытнейший Тим Томас.