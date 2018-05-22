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13:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вашингтон» бьет призраков прошлого. Команда Овечкина готова переписать историю

Пресса Северной Америки поздравляет «Вашингтон» с сохранением шансов на выход в финал Кубка Стэнли.

Источник: Спорт-Экспресс

THE ATHLETIC

Давайте пока не говорить об искуплении. Еще не говорить.

Хотя наблюдение за тем, как «Вашингтон» сыграл в шестом матче серии финала Восточной конференции против «Тампы» и победил со счетом 3:0, могло натолкнуть на подобные мысли. И теперь «Кэпиталз» получили новый шанс изменить свою историю, изменить отношение к себе в плей-офф.

Только новый шанс.

Это то, о чем и говорят все причастные к команде на протяжении всей весны. Искупить прошлые ошибки. Побить призраки прошлого.

Но сейчас никаких слоганов. Просто шанс продолжать играть. Именно к этому свелась суть шестого матча. Отдать все силы, чтобы просто продолжать играть.

SPORTSILLUSTRATED: «ВАСИЛЕВСКИЙ НЕ БЫЛ СПОСОБЕН ДЕРЖАТЬСЯ ТАК ВЕСЬ ВЕЧЕР»

«Вашингтон» продолжает жить.

Благодаря 24 сэйвам Брэйдена Холтби и голам Ти Джея Оши и Деванте Смит-Пелли, «Столичные» победили «Тампу» со счетом 3:0. И теперь команды ждет седьмой матч серии.

«Вашингтон» не стал откладывать дело в долгий ящик и с первых минут обрушил град атак на ворота соперников. Только надежная игра Андрея Василевского позволила «Тампе» держаться какое-то время. Но даже российский голкипер не был способен держаться так весь вечер.

SPORTSNET: «ОДНИ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ГОЛОВ В КАРЬЕРЕ ОШИ»

Ти Джей Оши сделал дубль. Как он говорит, это были одни из важнейших голов в его карьере. И пусть эта игра отняла у него все силы, но это не мешает ему улыбаться в раздевалке после окончания встречи. И теперь он уже ждет седьмой матч серии — один из главных матчей в своей карьере. И возможности вновь пережить подобные эмоции.

Да, теперь «Вашингтон» находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. Последнее сражение. Сражение, которое они заслужили. Заслужили отличной игрой в этом матче, не оставив шансов сопернику, не позволяя тому поднять головы. Сражение, которые заслужили их болельщики, которые все 60 минут гнали команду вперед и которые не испытывали подобных эмоций и не наслаждались хоккеем в исполнении любимой команды в это время года вот уже 20 лет.

TSN: «ТАМПА» НЕ НАШЛАСЬ, ЧТО ОТВЕТИТЬ

Агрессивность игроков «Вашингтона» бросалась в глаза. Команда завелось задолго до того, как ТиДжейОши сумел открыть счет в матче во втором периоде. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский вновь выдал отличный перфоманс, но этого оказалось недостаточно. Защитник «Вашингтона» Брукс Орпик объясняет это тем, что «Кэпиталз» гнала вперед энергия трибун.

Начиная с силового приема Уилсона против Пакетта в первой же смене и заканчивая голом Смита-Пелли, «Вашингтон» оказывал физическое давление на «Тампу», с которым игроки «Лайтнинг» не смогли справиться. В концовке встречи у «Молний» просто не было сил на то, чтобы попробовать отыграться. Капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос честно признал, что «Вашингтон» выполнил свой план на игру, а «Тампа» не нашлась, что на это ответить.

THEWASHINGTONPOST: «ПАРТНЕРЫ ВСЕ РАВНО УМУДРИЛИСЬ ПОДВЕСТИ ВАСИЛЕВСКОГО»

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский раз за разом спасал партнеров. Но они все равно умудрились подвести его. Все случилось так быстро и так глупо.

Нападающий «Вашингтона» Чендлер Стивенсон обогнал защитника «Лайтнинг» БрэйденаКоберна, в результате чего был отменен проброс. Затем он выиграл борьбу у борта и выдал отличный пас на набегающего Деванте Смит-Пелли.

После того, как шайба залетела в ворота Василевского, российский голкипер выпрямился в полный рост, опустил голову и стал кататься по пятаку. В этом году на его плечи легла огромная нагрузка, которая выпадает на долю первого номера команды, борющейся за Кубок Стэнли. И Василевский с честью выносит это испытание. Однако прекрасной игры вратаря оказалось недостаточно, чтобы принести победу команде.

Если «Тампа» действительно собирается выйти в финал, то она не может рассчитывать только на российского вундеркинда. И шестой матч серии наглядно это показал.

THETAMPABAYTIMES: «ТЕПЕРЬ ОБЕ КОМАНДЫ ОКАЗАЛИСЬ В ОТЧАЯННОМ ПОЛОЖЕНИИ»

Давайте попробуем сделать это еще один раз?

Пусть будет седьмой матч.

Но, если он повторит сценарий шестого, то это будет крайне удивительно.

«Тампа» не смогла справиться с «Вашингтоном». «Кэпиталз» явно не собирались отдавать серию без боя и просто смели «Лайтнинг». До этого «Столичные» не могли обыграть «Молний» в серии плей-офф на своем льду. Но в этот вечер из было не остановить. Они просто переиграли «Тампу». «Лайтнинг» не смогли справиться с настроем соперника.

Теперь обе команды оказались в отчаянном положении.

Седьмой матч серии. Преимущество своего льда уже не имеет никакого значения в этом плей-офф. Но главный тренер «Тампы» Джон Купер утверждает, что в седьмом матче этот фактор может сыграть важную роль. Настало время проверить эту теорию.

Вашингтон Кэпиталз 3:0
(0:0, 1:0, 2:0)
Тампа-Бэй Лайтнинг
22.05.2018, 03:00 Зрители: 18506 Плей-офф: 1/2 финала Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Джон Купер
Вратари
Брэден Холтби Андрей Василевский 58:06 (Анд. Василевский 59:10)
1-й период
15:48 Брукс Орпик
Джей.Ти. Миллер 15:48
2-й период
20:40 Джей Бигл
Брэйдон Коберн 33:49
35:12 Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов)
3-й период
50:02 Деванте Смит-Пелли (Ч. Стивенсон, Дж. Бигл)
51:03 Никлас II Бэкстрем
59:10 п.в. Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем)
Статистика
9 Штрафное время 7
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Д. Смит-Пелли (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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