«Вашингтон» бьет призраков прошлого. Команда Овечкина готова переписать историю
Пресса Северной Америки поздравляет «Вашингтон» с сохранением шансов на выход в финал Кубка Стэнли.
Пресса Северной Америки поздравляет «Вашингтон» с сохранением шансов на выход в финал Кубка Стэнли.
THE ATHLETIC
Давайте пока не говорить об искуплении. Еще не говорить.
Хотя наблюдение за тем, как «Вашингтон» сыграл в шестом матче серии финала Восточной конференции против «Тампы» и победил со счетом 3:0, могло натолкнуть на подобные мысли. И теперь «Кэпиталз» получили новый шанс изменить свою историю, изменить отношение к себе в
Только новый шанс.
Это то, о чем и говорят все причастные к команде на протяжении всей весны. Искупить прошлые ошибки. Побить призраки прошлого.
Но сейчас никаких слоганов. Просто шанс продолжать играть. Именно к этому свелась суть шестого матча. Отдать все силы, чтобы просто продолжать играть.
SPORTSILLUSTRATED: «ВАСИЛЕВСКИЙ НЕ БЫЛ СПОСОБЕН ДЕРЖАТЬСЯ ТАК ВЕСЬ ВЕЧЕР»
«Вашингтон» продолжает жить.
Благодаря 24 сэйвам Брэйдена Холтби и голам Ти Джея Оши и Деванте
«Вашингтон» не стал откладывать дело в долгий ящик и с первых минут обрушил град атак на ворота соперников. Только надежная игра Андрея Василевского позволила «Тампе» держаться
SPORTSNET: «ОДНИ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ГОЛОВ В КАРЬЕРЕ ОШИ»
Ти Джей Оши сделал дубль. Как он говорит, это были одни из важнейших голов в его карьере. И пусть эта игра отняла у него все силы, но это не мешает ему улыбаться в раздевалке после окончания встречи. И теперь он уже ждет седьмой матч серии — один из главных матчей в своей карьере. И возможности вновь пережить подобные эмоции.
Да, теперь «Вашингтон» находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. Последнее сражение. Сражение, которое они заслужили. Заслужили отличной игрой в этом матче, не оставив шансов сопернику, не позволяя тому поднять головы. Сражение, которые заслужили их болельщики, которые все 60 минут гнали команду вперед и которые не испытывали подобных эмоций и не наслаждались хоккеем в исполнении любимой команды в это время года вот уже 20 лет.
TSN: «ТАМПА» НЕ НАШЛАСЬ, ЧТО ОТВЕТИТЬ
Агрессивность игроков «Вашингтона» бросалась в глаза. Команда завелось задолго до того, как ТиДжейОши сумел открыть счет в матче во втором периоде. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский вновь выдал отличный перфоманс, но этого оказалось недостаточно. Защитник «Вашингтона» Брукс Орпик объясняет это тем, что «Кэпиталз» гнала вперед энергия трибун.
Начиная с силового приема Уилсона против Пакетта в первой же смене и заканчивая голом
THEWASHINGTONPOST: «ПАРТНЕРЫ ВСЕ РАВНО УМУДРИЛИСЬ ПОДВЕСТИ ВАСИЛЕВСКОГО»
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский раз за разом спасал партнеров. Но они все равно умудрились подвести его. Все случилось так быстро и так глупо.
Нападающий «Вашингтона» Чендлер Стивенсон обогнал защитника «Лайтнинг» БрэйденаКоберна, в результате чего был отменен проброс. Затем он выиграл борьбу у борта и выдал отличный пас на набегающего Деванте
После того, как шайба залетела в ворота Василевского, российский голкипер выпрямился в полный рост, опустил голову и стал кататься по пятаку. В этом году на его плечи легла огромная нагрузка, которая выпадает на долю первого номера команды, борющейся за Кубок Стэнли. И Василевский с честью выносит это испытание. Однако прекрасной игры вратаря оказалось недостаточно, чтобы принести победу команде.
Если «Тампа» действительно собирается выйти в финал, то она не может рассчитывать только на российского вундеркинда. И шестой матч серии наглядно это показал.
THETAMPABAYTIMES: «ТЕПЕРЬ ОБЕ КОМАНДЫ ОКАЗАЛИСЬ В ОТЧАЯННОМ ПОЛОЖЕНИИ»
Давайте попробуем сделать это еще один раз?
Пусть будет седьмой матч.
Но, если он повторит сценарий шестого, то это будет крайне удивительно.
«Тампа» не смогла справиться с «Вашингтоном». «Кэпиталз» явно не собирались отдавать серию без боя и просто смели «Лайтнинг». До этого «Столичные» не могли обыграть «Молний» в серии
Теперь обе команды оказались в отчаянном положении.
Седьмой матч серии. Преимущество своего льда уже не имеет никакого значения в этом
|Вашингтон Кэпиталз
|
3:0
(0:0, 1:0, 2:0)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Барри Тротц
|Джон Купер
|Брэден Холтби
|Андрей Василевский 58:06 (Анд. Василевский 59:10)
|1-й период
|15:48
|Брукс Орпик
|Джей.Ти. Миллер
|15:48
|2-й период
|20:40
|Джей Бигл
|Брэйдон Коберн
|33:49
|35:12
|Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов)
|3-й период
|50:02
|Деванте Смит-Пелли (Ч. Стивенсон, Дж. Бигл)
|51:03
|Никлас II Бэкстрем
|59:10
|п.в.
|Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем)
|9
|Штрафное время
|7
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Д. Смит-Пелли (Вашингтон Кэпиталз)