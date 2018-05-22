20-летний русский вратарь подписал контракт с одним из лучших клубов НХЛ. Он умеет забивать голы

Источник: Sport24

Sport24 — о Михаиле Бердине и его шансах заиграть в сильнейшей лиге мира.

Что произошло?

20-летний российский вратарь Михаил Бердин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс». Соглашение рассчитано на три года, за которые молодой голкипер заработает 2,3 миллиона долларов. В этом сезоне «Джетс» дошли до финала Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли, где в пяти матчах уступили дебютанту лиги «Вегас Голден Найтс». В составе «Виннипега» уже играет один русский хоккеист — защитник Дмитрий Куликов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bi-SDTQlbhf/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bi-SDTQlbhf/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#NHLJets sign goaltender Mikhail Berdin to a three-year entry-level contract.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/nhljets/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Winnipeg Jets</a> (@nhljets) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-19T20:54:18+00:00">19 Май 2018 в 1:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто такой Михаил Бердин?

Бердин — воспитанник уфимского «Салавата Юлаева». Родной город и клуб он покинул еще в 14 лет, перебравшись в подольский «Витязь». После Подольска Михаил оказался в Череповце, поиграл в Молодежной хоккейной лиги за местный «Алмаз» и юниорскую сборную России, на драфте НХЛ-2016 был выбран «Виннипегом» под общим 157-м номером и вскоре отправился покорять Северную Америку.

Последние два сезона Бердин выступал в Хоккейной лиге США (USHL) за команду «Су-Фолс Стэмпид». Голкипер сыграл за этот клуб 76 матчей, процент отраженных бросков — 92,3. Этой весной российский вратарь был вызван в фарм «Виннипега», но в плей-офф АХЛ так ни разу и не появился на льду.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgPNx5mHnoJ/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.112244897959183% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgPNx5mHnoJ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Mikhail Berdin earns Goaltender of the Week honors, stopping 62/65 shots faced. Full release at sfstampede.com</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sfstampede/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sioux Falls Stampede</a> (@sfstampede) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-12T21:09:52+00:00">12 Мар 2018 в 2:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бердин — серебряный призер юниорского чемпионата мира-2015 года и участник молодежного первенства планеты этого года. Правда, на обоих турнирах он также не провел ни одной игры.

Почему он не играет в России?

«Салават Юлаев» вратарь покинул из-за отсутствия нормальной игровой практики. Основным вратарем уфимской команды его возраста был Владислав Гросс, сын тогдашнего генерального менеджера уфимского клуба Олега Гросса. Шанса завоевать место первого номера Бердину просто не дали.

В Череповце ситуация была похожей — Бердин не видел особых перспектив для попадания в «Северсталь» и в определенный момент решил попытать счастья за океаном.

Мог ли я получить практику в «Северстали» в сезоне-17/18? Возможно, но к этому моменту я уже сдулся бы. Когда вратарь долгое время не играет, то как он может воспользоваться шансом? Выходишь, и у тебя руки могут затрястись, как повезет. Не воспользовался шансом — посиди еще годик. Многие так сдуваются. Михаил Бердин, вратарь «Виннипег Джетс» (СЭ)

Чем он крут?

Бердин — один из самых талантливых вратарей своего поколения. После подписания контракта с «Виннипегом» горячие головы стали сравнивать Михаила с другим уфимцем, голкипером «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андреем Василевским — это, конечно, перебор. Но определенные перспективы у Бердина есть и только от самого хоккеиста зависит, будут ли они реализованы.

В Северной Америке россиянин пока по-настоящему зажег дважды. В октябре 2016-го в матче чемпионата USHL он отразил 59 бросков и установил рекорд клуба «Су-Фолс Стэмпид».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DXEtHt0_yEQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А в ноябре 2017-го стал автором заброшенной шайбы, бросив по пустым воротам соперника. Повторить подобное Бердину будет непросто, но о его уверенности в себе и владению клюшкой этот гол говорит многое.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bzSGnZnZu8M?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Заиграет ли он в НХЛ?

Говорить об этом всерьез, когда у «Виннипега» есть Коннор Хеллебайк, увы, не приходится. Американцу — 25 лет, в этом сезоне он стал номинантом на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата «Везина Трофи» и считается одним из самых крутых голкиперов в НХЛ прямо сейчас. Этим летом «Джетс», наверняка, предложат ему новый контракт — расставаться с лидером клуба им смысла нет.

За «Виннипег» в нынешнем регулярном чемпионате играли еще три вратаря — 28-летний Майк Хатчинсон, 29-летний Стив Мэйсон и 22-летний Эрик Комри. Бердину предстоит бороться с ними за роль бэкапа Хеллебайка. Шанс ему обязательно дадут — в этом можно даже не сомневаться, мы же будем с интересом наблюдать за тем, как он им воспользуется.

В России задача вратаря — ловить шайбы, а если вратарь ошибся, то его больше не ставят. Здесь, наоборот, в случае ошибок подбадривают и помогают. Михаил Бердин, вратарь «Виннипег Джетс» (СЭ)