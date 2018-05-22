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13:01 (мск), источник: Sport24

20-летний русский вратарь подписал контракт с одним из лучших клубов НХЛ. Он умеет забивать голы

Время знакомиться.

Источник: Sport24

Sport24 — о Михаиле Бердине и его шансах заиграть в сильнейшей лиге мира.

Что произошло?

20-летний российский вратарь Михаил Бердин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс». Соглашение рассчитано на три года, за которые молодой голкипер заработает 2,3 миллиона долларов. В этом сезоне «Джетс» дошли до финала Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли, где в пяти матчах уступили дебютанту лиги «Вегас Голден Найтс». В составе «Виннипега» уже играет один русский хоккеист — защитник Дмитрий Куликов.

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Кто такой Михаил Бердин?

Бердин — воспитанник уфимского «Салавата Юлаева». Родной город и клуб он покинул еще в 14 лет, перебравшись в подольский «Витязь». После Подольска Михаил оказался в Череповце, поиграл в Молодежной хоккейной лиги за местный «Алмаз» и юниорскую сборную России, на драфте НХЛ-2016 был выбран «Виннипегом» под общим 157-м номером и вскоре отправился покорять Северную Америку.

Последние два сезона Бердин выступал в Хоккейной лиге США (USHL) за команду «Су-Фолс Стэмпид». Голкипер сыграл за этот клуб 76 матчей, процент отраженных бросков — 92,3. Этой весной российский вратарь был вызван в фарм «Виннипега», но в плей-офф АХЛ так ни разу и не появился на льду.

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Бердин — серебряный призер юниорского чемпионата мира-2015 года и участник молодежного первенства планеты этого года. Правда, на обоих турнирах он также не провел ни одной игры.

Почему он не играет в России?

«Салават Юлаев» вратарь покинул из-за отсутствия нормальной игровой практики. Основным вратарем уфимской команды его возраста был Владислав Гросс, сын тогдашнего генерального менеджера уфимского клуба Олега Гросса. Шанса завоевать место первого номера Бердину просто не дали.

В Череповце ситуация была похожей — Бердин не видел особых перспектив для попадания в «Северсталь» и в определенный момент решил попытать счастья за океаном.

Мог ли я получить практику в «Северстали» в сезоне-17/18? Возможно, но к этому моменту я уже сдулся бы. Когда вратарь долгое время не играет, то как он может воспользоваться шансом? Выходишь, и у тебя руки могут затрястись, как повезет. Не воспользовался шансом — посиди еще годик. Многие так сдуваются.
Михаил Бердин, вратарь «Виннипег Джетс» (СЭ)

Чем он крут?

Бердин — один из самых талантливых вратарей своего поколения. После подписания контракта с «Виннипегом» горячие головы стали сравнивать Михаила с другим уфимцем, голкипером «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андреем Василевским — это, конечно, перебор. Но определенные перспективы у Бердина есть и только от самого хоккеиста зависит, будут ли они реализованы.

В Северной Америке россиянин пока по-настоящему зажег дважды. В октябре 2016-го в матче чемпионата USHL он отразил 59 бросков и установил рекорд клуба «Су-Фолс Стэмпид».

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А в ноябре 2017-го стал автором заброшенной шайбы, бросив по пустым воротам соперника. Повторить подобное Бердину будет непросто, но о его уверенности в себе и владению клюшкой этот гол говорит многое.

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Заиграет ли он в НХЛ?

Говорить об этом всерьез, когда у «Виннипега» есть Коннор Хеллебайк, увы, не приходится. Американцу — 25 лет, в этом сезоне он стал номинантом на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата «Везина Трофи» и считается одним из самых крутых голкиперов в НХЛ прямо сейчас. Этим летом «Джетс», наверняка, предложат ему новый контракт — расставаться с лидером клуба им смысла нет.

За «Виннипег» в нынешнем регулярном чемпионате играли еще три вратаря — 28-летний Майк Хатчинсон, 29-летний Стив Мэйсон и 22-летний Эрик Комри. Бердину предстоит бороться с ними за роль бэкапа Хеллебайка. Шанс ему обязательно дадут — в этом можно даже не сомневаться, мы же будем с интересом наблюдать за тем, как он им воспользуется.

В России задача вратаря — ловить шайбы, а если вратарь ошибся, то его больше не ставят. Здесь, наоборот, в случае ошибок подбадривают и помогают.
Михаил Бердин, вратарь «Виннипег Джетс» (СЭ)

Артем Гаев

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