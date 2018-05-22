Тренер «Тампы» о шестой игре с «Вашингтоном»: Ничего хорошего мы не показали

В понедельник «Вашингтон» со счетом 3:0 обыграл на своей арене «Тампу» и сравнял счет в серии.

«Ничего хорошего мы не показали. Мы и близко не играли с тем отчаянием, с каким играл соперник. Была ли игра примерно равной? Без вопросов. Но каким было соотношение силовых приемов? 39−19? Это говорит лишь о том, что кто-то был вовлечен в игру, а кто-то — нет», — цитирует Купера сайт НХЛ.

«Чтобы забивать голы, нужно бросать, нужно отправлять шайбы в створ. Сегодня соперники заблокировали слишком много наших бросков, и как много шайб пролетело мимо цели. Завершение атак происходит не только благодаря передачам на крюк партнеру. Еще нужно бросать и отправлять шайбы туда, где ты сможешь получить их обратно. Все это мы сегодня и близко не делали с достаточной агрессивностью», — добавил специалист.