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10:30 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер «Тампы» о шестой игре с «Вашингтоном»: Ничего хорошего мы не показали

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Главный тренер «Тампы» Джон Купер заявил, что игроки его команды не показали ничего хорошо в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вашингтона».

В понедельник «Вашингтон» со счетом 3:0 обыграл на своей арене «Тампу» и сравнял счет в серии.

«Ничего хорошего мы не показали. Мы и близко не играли с тем отчаянием, с каким играл соперник. Была ли игра примерно равной? Без вопросов. Но каким было соотношение силовых приемов? 39−19? Это говорит лишь о том, что кто-то был вовлечен в игру, а кто-то — нет», — цитирует Купера сайт НХЛ.

«Чтобы забивать голы, нужно бросать, нужно отправлять шайбы в створ. Сегодня соперники заблокировали слишком много наших бросков, и как много шайб пролетело мимо цели. Завершение атак происходит не только благодаря передачам на крюк партнеру. Еще нужно бросать и отправлять шайбы туда, где ты сможешь получить их обратно. Все это мы сегодня и близко не делали с достаточной агрессивностью», — добавил специалист.

Решающий матч соперники проведут 23 мая на льду «Тампы».

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