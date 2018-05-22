Овечкин: «Вашингтону» было некуда отступать в матче с «Тампой»
ТАСС, 22 мая. «Вашингтону» было некуда отступать в шестом матче ½ финала
ТАСС, 22 мая. «Вашингтону» было некуда отступать в шестом матче ½ финала
В ночь на вторник «Вашингтон» дома обыграл «Тампу» — 3:0, счет в серии до четырех побед стал 3−3.
Овечкин не сумел отметиться результативными действиями, но сделал четыре силовых приема и заблокировал один бросок.
«Отступать нам было некуда, теперь надо продолжать в том же духе, — прокомментировал капитан “Вашингтона” победу своей команды. — Я уже не в том возрасте, чтобы волноваться и перегорать, надо просто было выйти и играть. Вся команда провела матч на высоком уровне, не буду никого конкретно выделять. Следующий матч очень важен, матч за выход в финал Кубка Стэнли, будем биться, будем стараться».
Другой российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, на счету которого одна результативная передача в прошедшем матче, отметил силовую и агрессивную манеру игры Овечкина против «Тампы», что принесло команде пользу. «Физическое давление оказывал не только Овечкин, вся команда приложила к этому усилия, сложно выделить
В седьмом матче серии «Тампа» на своей площадке примет «Вашингтон». Игра пройдет в ночь на четверг (03:00 мск). Первым финалистом Кубка Стэнли ранее стал «Вегас».
|Вашингтон Кэпиталз
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3:0
(0:0, 1:0, 2:0)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Барри Тротц
|Джон Купер
|Брэден Холтби
|Андрей Василевский 58:06 (Анд. Василевский 59:10)
|1-й период
|15:48
|Брукс Орпик
|Джей.Ти. Миллер
|15:48
|2-й период
|20:40
|Джей Бигл
|Брэйдон Коберн
|33:49
|35:12
|Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов)
|3-й период
|50:02
|Деванте Смит-Пелли (Ч. Стивенсон, Дж. Бигл)
|51:03
|Никлас II Бэкстрем
|59:10
|п.в.
|Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем)
|9
|Штрафное время
|7
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Д. Смит-Пелли (Вашингтон Кэпиталз)