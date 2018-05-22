Овечкин: «Вашингтону» было некуда отступать в матче с «Тампой»

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В ночь на вторник «Вашингтон» дома обыграл «Тампу» — 3:0, счет в серии до четырех побед стал 3−3.

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Овечкин не сумел отметиться результативными действиями, но сделал четыре силовых приема и заблокировал один бросок.

«Отступать нам было некуда, теперь надо продолжать в том же духе, — прокомментировал капитан “Вашингтона” победу своей команды. — Я уже не в том возрасте, чтобы волноваться и перегорать, надо просто было выйти и играть. Вся команда провела матч на высоком уровне, не буду никого конкретно выделять. Следующий матч очень важен, матч за выход в финал Кубка Стэнли, будем биться, будем стараться».

Другой российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, на счету которого одна результативная передача в прошедшем матче, отметил силовую и агрессивную манеру игры Овечкина против «Тампы», что принесло команде пользу. «Физическое давление оказывал не только Овечкин, вся команда приложила к этому усилия, сложно выделить кого-то одного. Я знаю, что вы его любите, когда он играет в таком стиле, как сегодня, и пытается провести силовой прием. Уверен, что сопернику от этого некомфортно, но в результате мы сегодня много владели шайбой в зоне атаки», — сказал Кузнецов.

В седьмом матче серии «Тампа» на своей площадке примет «Вашингтон». Игра пройдет в ночь на четверг (03:00 мск). Первым финалистом Кубка Стэнли ранее стал «Вегас».