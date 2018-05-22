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10:05 (мск), источник: ТАСС

Овечкин: «Вашингтону» было некуда отступать в матче с «Тампой»

ТАСС, 22 мая. «Вашингтону» было некуда отступать в шестом матче ½ финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампы-Бэй», команде следует продолжать играть в таком же духе. Такое мнение после встречи высказал российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, слова которого приводятся на русскоязычной версии сайта лиги.

Источник: Reuters

В ночь на вторник «Вашингтон» дома обыграл «Тампу» — 3:0, счет в серии до четырех побед стал 3−3.

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Овечкин не сумел отметиться результативными действиями, но сделал четыре силовых приема и заблокировал один бросок.

«Отступать нам было некуда, теперь надо продолжать в том же духе, — прокомментировал капитан “Вашингтона” победу своей команды. — Я уже не в том возрасте, чтобы волноваться и перегорать, надо просто было выйти и играть. Вся команда провела матч на высоком уровне, не буду никого конкретно выделять. Следующий матч очень важен, матч за выход в финал Кубка Стэнли, будем биться, будем стараться».

Другой российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, на счету которого одна результативная передача в прошедшем матче, отметил силовую и агрессивную манеру игры Овечкина против «Тампы», что принесло команде пользу. «Физическое давление оказывал не только Овечкин, вся команда приложила к этому усилия, сложно выделить кого-то одного. Я знаю, что вы его любите, когда он играет в таком стиле, как сегодня, и пытается провести силовой прием. Уверен, что сопернику от этого некомфортно, но в результате мы сегодня много владели шайбой в зоне атаки», — сказал Кузнецов.

В седьмом матче серии «Тампа» на своей площадке примет «Вашингтон». Игра пройдет в ночь на четверг (03:00 мск). Первым финалистом Кубка Стэнли ранее стал «Вегас».

Во время загрузки произошла ошибка.
Вашингтон Кэпиталз 3:0
(0:0, 1:0, 2:0)
Тампа-Бэй Лайтнинг
22.05.2018, 03:00 Плей-офф: 1/2 финала Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Джон Купер
Вратари
Брэден Холтби Андрей Василевский 58:06 (Анд. Василевский 59:10)
1-й период
15:48 Брукс Орпик
Джей.Ти. Миллер 15:48
2-й период
20:40 Джей Бигл
Брэйдон Коберн 33:49
35:12 Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов)
3-й период
50:02 Деванте Смит-Пелли (Ч. Стивенсон, Дж. Бигл)
51:03 Никлас II Бэкстрем
59:10 п.в. Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем)
Статистика
9 Штрафное время 7
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Д. Смит-Пелли (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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