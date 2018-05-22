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10:02 (мск), источник: Sport24

Овечкин пообещал победу и сдержал слово. В самой русской серии Кубка Стэнли будет седьмой матч

«Вашингтон» его заслужил.

Источник: Sport24

Sport24 — о самой важной игре в карьере главной русской звезды в НХЛ.

Что произошло?

Александр Овечкин в этом розыгрыше Кубка Стэнли важен для «Вашингтона» не только на льду -там он выдает свой привычный уровень, но в большинстве случаев все-таки не феерит. Капитан «Кэпиталз» многое дает своей команде, помимо голов и результативных передач. Прежде всего, российский форвард пытается заразить партнеров уверенностью, которой им долгие годы так не хватало. В первом раунде, после двух домашних поражений от «Коламбуса» Ови пообещал, что «Вашингтон» сравняет счет в гостевых играх, и вдохновил клуб из столицы США на камбэк. Злоупотреблять с такими заявлениями не стоит, но перед шестой встречей финала Запада Александр снова сделал это — пообещал болельщикам седьмой матч.

Это самая важная игра в моей карьере? Возможно. Два шага между мной и финалом Кубком Стэнли. Мы не выигрывали дома в этой серии? Сегодня вечером это произойдет.
Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз»

Основания для таких заявлений у Овечкина были серьезные. Надо быть объективным и признать — в трех предыдущих встречах «Вашингтон» проиграл не «Тампе», «Вашингтон» проиграл Андрею Василевскому. Вратарь «Лайтнинг» на 180 минут превратился в супергероя, который способен на все. За голкипера и его клуб можно было только порадоваться, но было очевидно, что силы Василевского не бесконечны.

Хотя на протяжении почти двух периодов шестой игры Андрей пытался убедить всех в обратном. «Вашингтон» снова был лучше: хозяева больше создавали, больше бросали, больше заслуживали. Но российский голкипер снова был невероятно хорош. Сэйвов с приставкой «супер» он на этот раз совершил не так много, но в тех случаях, когда это было необходимо, все-таки подключал хоккейную магию.

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Пробить Василевского «Кэпиталз» смогли только на 36-й минуте матча — в единственном большинстве, которое они заработали в этой игре. Евгений Кузнецов и Никлас Бэкстрем затеяли перепасовку со сменой позиций, после чего швед решил подключить к розыгрышу лишнего Ти Джея Оши. Резкий бросок — 1:0.

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Голевой пас помог Кузнецову закрепиться на первой строчке бомбардирской гонки плей-офф — у россиянина уже 23 очка, а также повторить рекорд «Кэпиталз» по продолжительности результативной серии в розыгрышах Кубка Стэнли — Евгений набирает баллы в девяти матчах подряд. Отличный повод еще раз напомнить, что теперь это не «Вашингтон» Овечкина, это «Вашингтон» Овечкина и Кузнецова.

Второй гол хозяев в этой игре забросил хоккеист четвертого звена — без этого в плей-офф никуда, исключительно силами ударных пятерок серии здесь не выигрываются. Чендлер Стивенсон ускорился, казалось, за безнадежной шайбой в зону «Тампы», но вынудил защитника Брэйдона Коберна ошибиться. Дальше все было просто: Джей Бигл — на Стивенсона, Стивенсон — на пятак, откуда Деванте Смит-Пелли подписал «Тампе» приговор.

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Закончилось все неудачными действиями защитника «Лайтнинга» Виктора Хедмана на чужой синей линии в тот момент, когда его команда сняла голкипера и пыталась спасти матч, и второй шайбой Ти Джея Оши — 3:0.

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За счет чего «Вашингтону» удалось сделать то, что не получалось в прошлых играх? Во-первых, надо отметить Брэйдена Холтби, который на этот раз соответствовал коллеге Василевскому, совершил 24 сэйва и оформил шатаут. Во-вторых, сумасшедший настрой и самоотдачу «Кэпиталз» — по силовым приемам они больше чем в два раза превзошли «Тампу», 39−19. Ну, а тот факт, что команда Александра Овечкина и Евгения Кузнецова в этой серии лучше соперника играет в хоккей, было очевидно и раньше. Седьмой матч в самой русской серии этого плей-офф «Вашингтон» точно заслужил.

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Чего ждать от решающей игры? По логике вещей и справедливости победить должен «Вашингтон» — эта команда выглядит более достойной финала Кубка Стэнли. А вот статистика говорит в пользу «Лайтнинг». У «Тампы» — лучший процент побед в седьмых матчах серий среди всех клубов НХЛ. Ну, а как играют седьмые встречи «Кэпиталз», лучше не вспоминать, иначе им самим покажется разумным вообще не выходить на лед.

Что об это говорят?

Для того, чтобы побеждать такую команду, как «Тампа», необходимо выкладываться полностью и уделять внимание деталям. Все хоккеисты должны отдавать себя игре без остатка. Именно так было сегодня и так должно быть в седьмом матче, если мы хотим выиграть эту серию. У нас очень сплоченная команда, мы получаем удовольствие на льду.
Барри Троц, главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» (nhl.com)

Кубок Стэнли. Восточная конференция. Финал

«Вашингтон» — «Тампа» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Голы: Оши (Бекстрем, Кузнецов), 35:12 — 1:0; Смит-Пелли (Стивенсон, Бигл), 50:02 — 2:0; Оши (Бекстрем), 59:10 — 3:0.

Счет в серии: 3−3.

Артем Гаев

Вашингтон Кэпиталз 3:0
(0:0, 1:0, 2:0)
Тампа-Бэй Лайтнинг
22.05.2018, 03:00 Плей-офф: 1/2 финала Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Джон Купер
Вратари
Брэден Холтби Андрей Василевский 58:06 (Анд. Василевский 59:10)
1-й период
15:48 Брукс Орпик
Джей.Ти. Миллер 15:48
2-й период
20:40 Джей Бигл
Брэйдон Коберн 33:49
35:12 Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов)
3-й период
50:02 Деванте Смит-Пелли (Ч. Стивенсон, Дж. Бигл)
51:03 Никлас II Бэкстрем
59:10 п.в. Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем)
Статистика
9 Штрафное время 7
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Д. Смит-Пелли (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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