Овечкин пообещал победу и сдержал слово. В самой русской серии Кубка Стэнли будет седьмой матч
«Вашингтон» его заслужил.
«Вашингтон» его заслужил.
Sport24 — о самой важной игре в карьере главной русской звезды в НХЛ.
Что произошло?
Александр Овечкин в этом розыгрыше Кубка Стэнли важен для «Вашингтона» не только на льду -там он выдает свой привычный уровень, но в большинстве случаев
Это самая важная игра в моей карьере? Возможно. Два шага между мной и финалом Кубком Стэнли. Мы не выигрывали дома в этой серии? Сегодня вечером это произойдет.
Основания для таких заявлений у Овечкина были серьезные. Надо быть объективным и признать — в трех предыдущих встречах «Вашингтон» проиграл не «Тампе», «Вашингтон» проиграл Андрею Василевскому. Вратарь «Лайтнинг» на 180 минут превратился в супергероя, который способен на все. За голкипера и его клуб можно было только порадоваться, но было очевидно, что силы Василевского не бесконечны.
Хотя на протяжении почти двух периодов шестой игры Андрей пытался убедить всех в обратном. «Вашингтон» снова был лучше: хозяева больше создавали, больше бросали, больше заслуживали. Но российский голкипер снова был невероятно хорош. Сэйвов с приставкой «супер» он на этот раз совершил не так много, но в тех случаях, когда это было необходимо,
Пробить Василевского «Кэпиталз» смогли только на 36-й минуте матча — в единственном большинстве, которое они заработали в этой игре. Евгений Кузнецов и Никлас Бэкстрем затеяли перепасовку со сменой позиций, после чего швед решил подключить к розыгрышу лишнего Ти Джея Оши. Резкий бросок — 1:0.
Голевой пас помог Кузнецову закрепиться на первой строчке бомбардирской гонки
Второй гол хозяев в этой игре забросил хоккеист четвертого звена — без этого в
Закончилось все неудачными действиями защитника «Лайтнинга» Виктора Хедмана на чужой синей линии в тот момент, когда его команда сняла голкипера и пыталась спасти матч, и второй шайбой Ти Джея Оши — 3:0.
За счет чего «Вашингтону» удалось сделать то, что не получалось в прошлых играх?
Чего ждать от решающей игры? По логике вещей и справедливости победить должен «Вашингтон» — эта команда выглядит более достойной финала Кубка Стэнли. А вот статистика говорит в пользу «Лайтнинг». У «Тампы» — лучший процент побед в седьмых матчах серий среди всех клубов НХЛ. Ну, а как играют седьмые встречи «Кэпиталз», лучше не вспоминать, иначе им самим покажется разумным вообще не выходить на лед.
Что об это говорят?
Для того, чтобы побеждать такую команду, как «Тампа», необходимо выкладываться полностью и уделять внимание деталям. Все хоккеисты должны отдавать себя игре без остатка. Именно так было сегодня и так должно быть в седьмом матче, если мы хотим выиграть эту серию. У нас очень сплоченная команда, мы получаем удовольствие на льду.
Кубок Стэнли. Восточная конференция. Финал
«Вашингтон» — «Тампа» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).
Голы: Оши (Бекстрем, Кузнецов), 35:12 — 1:0;
Счет в серии: 3−3.
Артем Гаев
|Вашингтон Кэпиталз
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3:0
(0:0, 1:0, 2:0)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Барри Тротц
|Джон Купер
|Брэден Холтби
|Андрей Василевский 58:06 (Анд. Василевский 59:10)
|1-й период
|15:48
|Брукс Орпик
|Джей.Ти. Миллер
|15:48
|2-й период
|20:40
|Джей Бигл
|Брэйдон Коберн
|33:49
|35:12
|Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов)
|3-й период
|50:02
|Деванте Смит-Пелли (Ч. Стивенсон, Дж. Бигл)
|51:03
|Никлас II Бэкстрем
|59:10
|п.в.
|Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем)
|9
|Штрафное время
|7
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Д. Смит-Пелли (Вашингтон Кэпиталз)