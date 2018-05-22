НХЛ опубликовала расписание матчей финальной серии Кубка Стэнли
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей финальной серии Кубка Стэнли.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей финальной серии Кубка Стэнли.
Первая игра серии до четырех побед состоится 28 мая. Далее матчи пройдут 30 мая, 2, 4, 7, 10 и 13 июня.
В финале Кубка Стэнли встретятся победитель от Западной конференции «Вегас Голден Найтс» и лучшая команда финала Восточной конференции («Тампа Бэй Лайтнинг» или «Вашингтон Кэпиталз»). В этой серии победитель определится 23 мая в седьмом матче.
Команда, набравшая наибольшее количество очков в регулярном чемпионате, получит преимущество своего льда в финале и проведет первые два матча на домашней площадке. «Тампа» по итогам «регулярки» набрала 113 очков, показав лучший результат из оставшихся трех команд. «Вегас» набрал 109 баллов, «Вашингтон» — 105.
В «регулярке» «Вегас» выиграл по два матча и у «Тампы», и у «Вашингтона».