НХЛ опубликовала расписание матчей финальной серии Кубка Стэнли

Источник: AP 2018

Первая игра серии до четырех побед состоится 28 мая. Далее матчи пройдут 30 мая, 2, 4, 7, 10 и 13 июня.

Читайте также Хоккеисты «Вегаса» дотронулись до кубка чемпионов Западной конференции

В финале Кубка Стэнли встретятся победитель от Западной конференции «Вегас Голден Найтс» и лучшая команда финала Восточной конференции («Тампа Бэй Лайтнинг» или «Вашингтон Кэпиталз»). В этой серии победитель определится 23 мая в седьмом матче.

Команда, набравшая наибольшее количество очков в регулярном чемпионате, получит преимущество своего льда в финале и проведет первые два матча на домашней площадке. «Тампа» по итогам «регулярки» набрала 113 очков, показав лучший результат из оставшихся трех команд. «Вегас» набрал 109 баллов, «Вашингтон» — 105.