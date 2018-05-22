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08:50 (мск), источник: Р-Спорт

НХЛ опубликовала расписание матчей финальной серии Кубка Стэнли

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей финальной серии Кубка Стэнли.

Источник: AP 2018

Первая игра серии до четырех побед состоится 28 мая. Далее матчи пройдут 30 мая, 2, 4, 7, 10 и 13 июня.

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В финале Кубка Стэнли встретятся победитель от Западной конференции «Вегас Голден Найтс» и лучшая команда финала Восточной конференции («Тампа Бэй Лайтнинг» или «Вашингтон Кэпиталз»). В этой серии победитель определится 23 мая в седьмом матче.

Команда, набравшая наибольшее количество очков в регулярном чемпионате, получит преимущество своего льда в финале и проведет первые два матча на домашней площадке. «Тампа» по итогам «регулярки» набрала 113 очков, показав лучший результат из оставшихся трех команд. «Вегас» набрал 109 баллов, «Вашингтон» — 105.

В «регулярке» «Вегас» выиграл по два матча и у «Тампы», и у «Вашингтона».

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