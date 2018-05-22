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08:12 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Вашингтона» Холтби признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 22 мая. Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби назван первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Источник: AP 2018

В ночь на вторник «Вашингтон» дома обыграл «Тампу» со счетом 3:0 в ½ финала плей-офф (счет в серии — 3−3). Холтби отразил все 24 броска по своим воротам. Он стал вторым вратарем в истории «Кэпиталз», отыгравшим на ноль в матче, который мог стать последним в серии для его команды. Первым был Семен Варламов в 2009 году.

Второй звездой стал форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши, оформивший дубль. Он впервые отличился в серии финала конференции. Третьей звездой назвали еще одного автора шайбы — нападающего Деванте Смит-Пелли.

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