Вратарь «Вашингтона» Холтби признан первой звездой дня в НХЛ

В ночь на вторник «Вашингтон» дома обыграл «Тампу» со счетом 3:0 в ½ финала плей-офф (счет в серии — 3−3). Холтби отразил все 24 броска по своим воротам. Он стал вторым вратарем в истории «Кэпиталз», отыгравшим на ноль в матче, который мог стать последним в серии для его команды. Первым был Семен Варламов в 2009 году.