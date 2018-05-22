Там Макдэвида ждет очаровательная Лорен.
Вратарь «Вашингтона» Холтби признан первой звездой дня в НХЛ
ТАСС, 22 мая. Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби назван первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 22 мая. Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби назван первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В ночь на вторник «Вашингтон» дома обыграл «Тампу» со счетом 3:0 в ½ финала
Второй звездой стал форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши, оформивший дубль. Он впервые отличился в серии финала конференции. Третьей звездой назвали еще одного автора шайбы — нападающего Деванте