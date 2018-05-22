«Вашингтон» сравнял счет в серии с «Тампой» в ½ финала плей-офф НХЛ

Источник: AP 2018

Шайбы забросили Ти Джей Оши (36-я и 60-я минуты) и Деванте Смит-Пелли (51). Первой звездой матча был признан вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби, отразивший все 24 броска, второй — Оши, третьей — Смит-Пелли.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал передачу в эпизоде с первым голом. Он отметился результативным действием в девятом матче подряд и укрепился на первом месте в списке бомбардиров плей-офф с 23 (11+12) очками. Другие российские игроки столичной команды, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов, очков не набрали.

В составе «Тампы» вратарь Андрей Василевский отразил 31 из 33 бросков (третья шайба была заброшена в пустые ворота). Нападающий Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности -2, за 21 минуту 16 секунд на площадке он нанес один бросок. Защитник Михаил Сергачев за 12:50 нанес один бросок и сделал два силовых приема.

После двух гостевых побед «Вашингтон» дважды уступил на выезде, затем команды обменялись домашними победами. В четвертый раз подряд финалист от Востока определится в седьмом матче. Решающая игра серии пройдет на льду «Тампы» как победителя Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, встреча состоится в ночь на 24 мая. Победитель противостояния сыграет в финале Кубка Стэнли с дебютантом НХЛ «Вегасом».