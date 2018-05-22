«Вашингтон» сравнял счет в серии с «Тампой» в ½ финала плей-офф НХЛ
ТАСС, 22 мая. «Вашингтон» на своем льду обыграл «Тампу» со счетом 3:0 в шестом матче полуфинала
ТАСС, 22 мая. «Вашингтон» на своем льду обыграл «Тампу» со счетом 3:0 в шестом матче полуфинала
Шайбы забросили Ти Джей Оши (36-я и 60-я минуты) и Деванте
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал передачу в эпизоде с первым голом. Он отметился результативным действием в девятом матче подряд и укрепился на первом месте в списке бомбардиров
В составе «Тампы» вратарь Андрей Василевский отразил 31 из 33 бросков (третья шайба была заброшена в пустые ворота). Нападающий Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности -2, за 21 минуту 16 секунд на площадке он нанес один бросок. Защитник Михаил Сергачев за 12:50 нанес один бросок и сделал два силовых приема.
После двух гостевых побед «Вашингтон» дважды уступил на выезде, затем команды обменялись домашними победами. В четвертый раз подряд финалист от Востока определится в седьмом матче. Решающая игра серии пройдет на льду «Тампы» как победителя Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, встреча состоится в ночь на 24 мая. Победитель противостояния сыграет в финале Кубка Стэнли с дебютантом НХЛ «Вегасом».
|Вашингтон Кэпиталз
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3:0
(0:0, 1:0, 2:0)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Барри Тротц
|Джон Купер
|Брэден Холтби
|Андрей Василевский 58:06 (Анд. Василевский 59:10)
|1-й период
|15:48
|Брукс Орпик
|Джей.Ти. Миллер
|15:48
|2-й период
|20:40
|Джей Бигл
|Брэйдон Коберн
|33:49
|35:12
|Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов)
|3-й период
|50:02
|Деванте Смит-Пелли (Ч. Стивенсон, Дж. Бигл)
|51:03
|Никлас II Бэкстрем
|59:10
|п.в.
|Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем)
|9
|Штрафное время
|7
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Д. Смит-Пелли (Вашингтон Кэпиталз)