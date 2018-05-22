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08:03 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» сравнял счет в серии с «Тампой» в ½ финала плей-офф НХЛ

ТАСС, 22 мая. «Вашингтон» на своем льду обыграл «Тампу» со счетом 3:0 в шестом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3.

Источник: AP 2018

Шайбы забросили Ти Джей Оши (36-я и 60-я минуты) и Деванте Смит-Пелли (51). Первой звездой матча был признан вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби, отразивший все 24 броска, второй — Оши, третьей — Смит-Пелли.

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Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал передачу в эпизоде с первым голом. Он отметился результативным действием в девятом матче подряд и укрепился на первом месте в списке бомбардиров плей-офф с 23 (11+12) очками. Другие российские игроки столичной команды, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов, очков не набрали.

В составе «Тампы» вратарь Андрей Василевский отразил 31 из 33 бросков (третья шайба была заброшена в пустые ворота). Нападающий Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности -2, за 21 минуту 16 секунд на площадке он нанес один бросок. Защитник Михаил Сергачев за 12:50 нанес один бросок и сделал два силовых приема.

После двух гостевых побед «Вашингтон» дважды уступил на выезде, затем команды обменялись домашними победами. В четвертый раз подряд финалист от Востока определится в седьмом матче. Решающая игра серии пройдет на льду «Тампы» как победителя Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, встреча состоится в ночь на 24 мая. Победитель противостояния сыграет в финале Кубка Стэнли с дебютантом НХЛ «Вегасом».

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Вашингтон Кэпиталз 3:0
(0:0, 1:0, 2:0)
Тампа-Бэй Лайтнинг
22.05.2018, 03:00 Плей-офф: 1/2 финала Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Джон Купер
Вратари
Брэден Холтби Андрей Василевский 58:06 (Анд. Василевский 59:10)
1-й период
15:48 Брукс Орпик
Джей.Ти. Миллер 15:48
2-й период
20:40 Джей Бигл
Брэйдон Коберн 33:49
35:12 Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов)
3-й период
50:02 Деванте Смит-Пелли (Ч. Стивенсон, Дж. Бигл)
51:03 Никлас II Бэкстрем
59:10 п.в. Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем)
Статистика
9 Штрафное время 7
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Д. Смит-Пелли (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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