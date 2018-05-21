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21 мая, источник: Спорт Mail.Ru

Хоккеисты «Вегаса» дотронулись до кубка чемпионов Западной конференции

Игроки новичка лиги — «Вегаса» — пошли против популярной приметы в НХЛ и дотронулись до приза Кларенса Кэмпбелла, который вручается чемпиону Западной конференции.

Источник: AP 2018

Голден Найтс" завоевали право играть в финале Кубка Стэнли, обыграв «Виннипег» в пяти матчах. Решающую победу «Вегас» одержал на выезде — 2:1.

Защитник американской команды Дерик Энгелланд дотронулся до кубка чемпионов Западной конференции.

«Мы всей командой решили так сделать», — объяснил потом Энгелланд.

В НХЛ долгое время считалось, что дотрагиваться можно только до Кубка Стэнли — и лишь после победы в финале. Два года назад капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби дотронулся до кубка чемпионов Восточной конференции, и его команда дважды после этого выигрывала Кубок Стэнли.

Игроки «Вегаса» последовали примеру «Питтсбурга».

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