Хоккеисты «Вегаса» дотронулись до кубка чемпионов Западной конференции

Голден Найтс" завоевали право играть в финале Кубка Стэнли, обыграв «Виннипег» в пяти матчах. Решающую победу «Вегас» одержал на выезде — 2:1.



Защитник американской команды Дерик Энгелланд дотронулся до кубка чемпионов Западной конференции.



«Мы всей командой решили так сделать», — объяснил потом Энгелланд.



В НХЛ долгое время считалось, что дотрагиваться можно только до Кубка Стэнли — и лишь после победы в финале. Два года назад капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби дотронулся до кубка чемпионов Восточной конференции, и его команда дважды после этого выигрывала Кубок Стэнли.



Игроки «Вегаса» последовали примеру «Питтсбурга».