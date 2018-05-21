Игроки «Вегаса». Кем они были до начала сезона и кем стали сейчас

Источник: AP 2018

Перед стартом сезона букмекеры оценивали шансы «Вегаса» на победу в Кубке Стэнли двести к одному, с таким коэффициентом «рыцари» располагались на последнем месте рейтинга. Сейчас им осталось одержать четыре победы, чтобы поднять над головой заветную чашу.



«Вегас» создал абсолютно ровную команду, которая играет в четыре звена без сильного перекоса в сторону лидеров. Те, от которых с лёгкостью отказывались клубы на драфте расширения, в Городе грехов просто расцвели, бьют рекорды и разбивают в пух и прах все прогнозы.

Флёри — единственный и неповторимый

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Марк-Андре Флёри ещё в прошлом сезоне знал, что покинет «Питтсбург». После первого чемпионства в 2009 году он долгое время не мог показать высокий уровень в плей-офф, а когда наконец разобрался со своими проблемами, оказалось, что его уже подпирает молодой Мэтт Мюррей. Марк-Андре играл невероятно в первых двух раундах плей-офф-2017, пока его партнёр залечивал травму, но в заключительных стадиях уступил ему место в воротах.



Флёри и «Вегас» были нужны друг другу. Один в новой команде смог снова быть безоговорочным первым номером, второй получил одного из лучших вратарей в лиге. В «регулярке» Флёри показал лучшую статистику в карьере, и в плей-офф тоже творит чудеса. Марк-Андре пока главный претендент «Конн Смайт Трофи». Без него не было бы этой сказки.



Когда в начале сезона у «Вегаса» один за другим стали выбывать вратари, казалось, это конец. Но каждый следующий голкипер вставал в ворота и делал своё дело, как будто это пара пустяков. Свой вклад внесли Маклкольм Суббэн, которого в «Бостоне» на пушечный выстрел не подпускали к составу, Оскар Данск с Максимом Лагасе, которые дебютировали в НХЛ в этом сезоне.

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Защита — неогранённые алмазы и дядьки-наставники

Собирая команду на драфте расширения, руководство клуба вряд ли могло предположить, что дойдёт с ней до финала. 26-летний Нейт Шмидт в «Вашингтоне» играл стабильно, но не самую важную роль. 15−16 минут за матч и столько же очков за сезон — это цифры середнячка, но в «Вегасе» Шмидт стал ведущим игроком. В плей-офф он проводит на льду почти 25 минут и здорово проявляет себя на обеих сторонах площадки. В «регулярке» он установил личный рекорд результативности, превзойдя своё предыдущее достижение более чем в два раза.

Брэйден Макнэбб в «Лос-Анджелесе» и мечтать не мог о той роли, которую получил в «Вегасе». Там его использовали как защитника-домоседа, и шансов пробиться выше третьей пары у него не было. То же самое можно сказать про Колина Миллера и Ши Теодора. Они не отличались результативностью, играя в «Бостоне» и «Анахайме», а 22-летний Теодор в этом сезоне провёл больше матчей, чем за два года в «Дакс». Миллер в регулярном чемпионате настрелял 41 балл, Теодор выходит в первой бригаде большинства и в плей-офф набрал уже семь баллов. Кто-то ожидал от этих ребят такой прыти?



К этой россыпи молодых нераскрытых талантов присоединились опытные Лука Сбиса из «Ванкувера» и Дерик Энгелланд из «Калгари». Выше головы они не прыгнули, зато взяли на себя роль лидеров. Оба являются альтернативными капитанами, а Энгелланд, который давно живёт в Лас-Вегасе, с первых дней взял остальных ребят под своё крыло. Именно он произнёс проникновенную речь на матче открытия сезона, который прошёл через несколько дней после гибели 58 человек в перестрелке в Лас-Вегасе. Именно он принял из рук заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли приз Кларенса Кэмпбелла за победу в финале Запада.

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Атака — кудесник Карлссон и его команда

«Флорида», к удивлению многих, на драфте расширения отдала Маршессо, а с ним в придачу через обмен и Райлли Смита, так как хотела избавиться от его контракта на $ 25 млн. Для Маршессо сезон-2016/17 был первым полноценным в НХЛ, и, получив заметную роль в «Пантерз», он сразу набрал 51 очко. В этом году он составил первое звено вместе со Смитом и Вильямом Карлссоном, и стал вторым бомбардиром команды. В плей-офф Маршессо немногим уступает Овечкину с Кузнецовым, на его счету восемь голов и 10 передач в 15 играх. Джонатан уже повторил рекорд НХЛ по количеству очков в плей-офф в составе команды-дебютанта. Смит же с такими партнёрами идёт по графику очко за матч.



Ах да, Вильям Карлссон. Приз за самое головокружительное преображение без сомнений принадлежит ему. 25-летний швед, который в прошлом году за «Коламбус» забил шесть голов, в этом сезоне чуть не выиграл гонку снайперов. Сумасшедшие 43 гола и ещё 35 передач вдобавок. Наверняка в «Коламбусе» сейчас кусают локти.



Из-за большой глубины состава «Миннесоте» пришлось расстаться с Эриком Хаулой, и ради этого «дикари» отдали ещё проспекта Алекса Тука. Финский форвард, как и многие другие, в «Вегасе» получил гораздо более заметную роль, и сразу вдвое перекрыл свой снайперский рекорд. В 76 матчах Хаула забил 29 голов, в плей-офф на его счету семь очков. 22-летний Тук начинал сезон в АХЛ, но провёл там только три игры. Для него это дебютный сезон в НХЛ, он уже успел поиграть во втором звене, а сейчас выходит в третьем, а также в первой спецбригаде большинства. В плей-офф Тук забил шесть голов, два из которых пришлись на финал конференции.

Давид Перрон из «Сент-Луиса» и Джеймс Нил из «Нэшвилла» изначально рассматривались как лидеры новой команды. Получить таких качественных игроков было большой удачей. Нил — 30-летний снайпер с шикарным броском в касание, в 10-й раз подряд забил больше 20 голов за сезон. Перрон, которые последние годы поменял четыре команды, наконец нашёл самую подходящую для себя. Он провёл лучший сезон в карьере, показав себя великолепным распасовщиком. В «регулярке» Перрон сделал 50 передач, в плей-офф пока не забивал, но продолжает ассистировать партнёрам.



Коди Икин перешёл из «Далласа» и вначале даже выходил в центре первого звена. Сейчас он вернулся к привычной роли третьего центра и играет на своём уровне. Пьер-Эдуар Белльмар («Филадельфия») и Томаш Носек («Детройт») тоже делают ровно то, чего от них и ждали — играют надёжно. У Носека есть потенциал, в АХЛ, где он выступал до «Вегаса», у него была очень приличная статистика, и относительно молодой возраст позволяет в будущем раскрыться ещё больше. В плей-офф Носек пока забил только один гол, но очень важный, в финале конференции. Четвёртое звено «Вегаса» выстреливает в самый нужный момент.



Для 27-летнего Райана Карпентера драфт отказов, куда его выставил «Сан-Хосе» в конце декабря, стал, пожалуй, лучшим моментом в карьере. Два с половиной года он безуспешно пытался закрепиться в составе «акул», а в «Вегасе» ему сразу стали доверять. Пусть игровое время ограничивается 15 минутами, но за 36 матчей он набрал больше очков, чем за два предыдущих сезона.



Ещё одно удачное приобретение по ходу сезона — это Райан Ривз. Летом «Питтсбург» выменял форварда из «Сент-Луиса», чтобы тот защищал Кросби и Малкина от соперников. Ривз — здоровый парень, который отлично проявляет себя в силовой борьбе и не прочь сбросить перчатки. Набирать очки — не его специализация, тем удивительнее, что именно его гол стал решающим в серии с «Виннипегом».