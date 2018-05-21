Овечкин и Сотникова появились в новом клипе Бузовой

В припеве песни в основном повторяется строчка: «У тебя есть весь мир, и ты его кумир».



«Она особенная для меня и очень отличается от других песен, вокально и эмоционально… В нее я вложила много сил и эмоций, и я очень надеюсь, что вы прочувствуете её так же, как я.



Каждый из нас — чемпион. Каждый из нас, кто стремится к победе, неважно в какой области — будь то спорт, карьера или к победе над своими страхами, над собой — сталкивается с миллионом трудностей на своем пути! И настоящий чемпион никогда не сдается! А идет только вперед! Я хочу, чтоб каждый из вас поверил в себя, в свои силы и шел только вперед! Несмотря ни на что!» — написала Бузова в своем инстаграме.