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12:21 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Овечкин и Сотникова появились в новом клипе Бузовой

Певица Ольга Бузова выпустила новый клип «Чемпион», в котором появились известные спортсмены Александр Овечкин и Аделина Сотникова.

В ролике Бузова бегает по полю стадиона имени Эдуарда Стрельцова, уворачиваясь от стрел и копий. Фигуристка Сотникова и хоккеист Овечкин в джерси сборной России по очереди появляются на льду, вскидывая вверх руку в такт музыке.

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В припеве песни в основном повторяется строчка: «У тебя есть весь мир, и ты его кумир».

«Она особенная для меня и очень отличается от других песен, вокально и эмоционально… В нее я вложила много сил и эмоций, и я очень надеюсь, что вы прочувствуете её так же, как я.

Каждый из нас — чемпион. Каждый из нас, кто стремится к победе, неважно в какой области — будь то спорт, карьера или к победе над своими страхами, над собой — сталкивается с миллионом трудностей на своем пути! И настоящий чемпион никогда не сдается! А идет только вперед! Я хочу, чтоб каждый из вас поверил в себя, в свои силы и шел только вперед! Несмотря ни на что!» — написала Бузова в своем инстаграме.

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