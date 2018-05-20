Новичок лиги «Вегас» сыграет в финале Кубка Стэнли. В НХЛ такого не случалось полвека

Источник: Sport24

В пятом матче финала Западной конференции «Голден Найтс» на выезде обыграли «Виннипег».

Что произошло?

«Вегас» восхищает, удивляет, заставить поверить в то, что в спорте есть место сказкам. Но привыкнуть к происходящему с этой командой в ее первом сезоне просто невозможно. Ну не укладывается в голове, как состав, собранный прошлым летом с нуля и, при этом, укомплектованный далеко не самыми звездными хоккеистами, умудряется на протяжении всего хоккейного года выносить клубы, некоторые из которых десятилетиями пытаются добраться до больших побед. Вот и накануне пятого матча финала конференции думалось, что серии предстоит вернуться в Лас-Вегас, ну не может же дебютант лиги за три первых раунда плей-офф проиграть всего три матча?!

Это потрясающе. Но сейчас мы должны оставаться самими собой. Все будут говорить, что мы в одном шаге от финала Кубка Стэнли, но это самый трудный шаг. Мы не можем сейчас сбавлять обороты. Джеймс Нил, нападающий «Вегас Голден Найтс» (nhl.com)

Тренеру «Виннипега» Полу Морису при счете 1:3 в серии надо было что-то менять, и он старался использовать все возможные варианты. Например, в пятой игре вернул в состав российского защитника Дмитрия Куликова, который в последний раз играл за «Джетс» в начале марта, а после этого восстанавливался от травмы спины. Но «Вегас» в этом противостоянии был сильнее не в тренерских идеях, не в классе игроков и не в качестве хоккея, а на каком-то другом, ментальном уровне. В тот момент, когда все ждали, что «Виннипегу» удастся сократить отставание в серии, «Голден Найтс» за первые десять минут вчерашней игры позволили сопернику бросить по воротам всего один раз. И к экватору первого периода вполне заслуженно вели в счете. Напарил в своей зоне Джош Моррисси и Алекс Тух с разворота пробил Коннора Хеллебайка.

На одной из площадей Лас-Вегаса гол Туха встречали вот так.

После пропущенной шайбы «Джетс» все-таки взялись за дело и у Марка-Андре Флери наконец-то появилась работа в этой встрече. Во второй половине стартовой двадцатиминутки уже превосходство «Виннипега» было слишком очевидным, а с логикой у этого матча все было в порядке. Играешь лучше — значит заслуживаешь гол. Еще логичнее, что забил его Моррисси, которому надо было как-то реабилитироваться за грубейшую ошибку в эпизоде с первым голом.

А разве не логично, что вторую шайбу «Вегаса» в этой игре забросил Райан Ривз. Этот парень большую часть карьеры провел в «Сент-Луисе», летом 2017-го перебрался в «Питтсбург», а уже в феврале этого года — в «Вегас». И везде, где бы он не играл, его ценили за умение потолкаться, подраться, в общем, за его мощь. Но вот, в пятом матче финала Западной конференции, именно Ривз подставляет клюшку под бросок Луки Сбисы и отправляет шайбу под перекладину ворот Хеллебайка. Ривз — настоящее олицетворение этого «Вегаса», в который никто не верил, от которого никто и ничего не ждал, но который смог поразить всех. Надо ли говорить, что по всем правилам Голливуда, гол Ривза, в итоге, оказался победным.

«Голден Найтс» очень уверенно добрались до своей двенадцатой победы в этом плей-офф, Марк-Андре Флери совершил 31 спасение и уже через несколько минут после сирены самая удивительная команда этого хоккейного сезона получила первый трофей в истории клуба — Приз Кларенса Кэмпбелла, вручаемый победителю Западной конференции.

Впереди у «Вегаса» — финал Кубка Стэнли и всего четыре шага до мечты, которая по-прежнему кажется нереальной. Но такого слова в Лас-Вегасе, видимо, просто не знают. И не надо говорить, что проверить, насколько на самом деле хороша эта команда, ее главный тренер Жерар Галлан и генеральный менеджер Джордж Макфи можно будет только в сезоне следующем. Все они — лучшие прямо сейчас. Пока что лучшие на Западе, но теперь точно хотят большего.

Приятно выйти в финал Кубка Стэнли. Но мы здесь не за этим. Мы все еще не удовлетворены. Жерар Галлан, главный тренер «Вегас Голден Найтс» (nhl.com)

Ну и немного математики. Красивой хоккейной математики. В истории НХЛ — это лишь третий случай, когда дебютант лиги добирается до финала плей-офф. Впервые это удалось «Торонто» в 1918 году, второй прорыв совершил «Сент-Луис» в 1968 году. То есть подобное происходит в сильнейшей лиге мира четко один раз в 50 лет. «Вегас» эту статистику не испортил, а потому, давайте ловить момент и восхищаться «Золотыми Рыцарями». На наших глазах происходит что-то невероятное!

Что об этом говорят?

Нам удалось выиграть четыре раза подряд, потому что мы воспринимали каждый матч отдельно. После поражения в первом матче никто не паниковал. Мы держались вместе и показывали свой хоккей. Сегодня ребята сыграли просто потрясающе, классно комбинируя в чужой зоне, создавая моменты и оказывая давление на соперника. Ты всегда стараешься играть на максимуме. И ты хорош настолько, насколько хороша команда. Они мне очень помогают. Марк-Андре Флери, вратарь «Вегас Голден Найтс» (nhl.com)

В команде нет никакой зависти или нездоровой конкуренции. Мы — одна семья, которая идет к одной цели. А еще мы просто обожаем затыкать ненавистников. Всем это придает много сил. Джонатан Маршессо, нападающий «Вегас Голден Найтс» (nhl.com)

НХЛ. Финал Западной конференции. 5-й матч

«Виннипег Джетс» — «Вегас Голден Найтс» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0).

Голы: Так (Карпентер), 05:11 — 0:1; Моррисси (Литтл), 17:14 — 1:1; Ривз (Сбиса, Носек), 33:21 — 1:2.

Счет в серии: 1−4