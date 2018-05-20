Новичок лиги «Вегас» сыграет в финале Кубка Стэнли. В НХЛ такого не случалось полвека
Главная сказка хоккейного сезона.
Главная сказка хоккейного сезона.
В пятом матче финала Западной конференции «Голден Найтс» на выезде обыграли «Виннипег».
Что произошло?
«Вегас» восхищает, удивляет, заставить поверить в то, что в спорте есть место сказкам. Но привыкнуть к происходящему с этой командой в ее первом сезоне просто невозможно. Ну не укладывается в голове, как состав, собранный прошлым летом с нуля и, при этом, укомплектованный далеко не самыми звездными хоккеистами, умудряется на протяжении всего хоккейного года выносить клубы, некоторые из которых десятилетиями пытаются добраться до больших побед. Вот и накануне пятого матча финала конференции думалось, что серии предстоит вернуться в
Это потрясающе. Но сейчас мы должны оставаться самими собой. Все будут говорить, что мы в одном шаге от финала Кубка Стэнли, но это самый трудный шаг. Мы не можем сейчас сбавлять обороты.
Тренеру «Виннипега» Полу Морису при счете 1:3 в серии надо было
На одной из площадей
После пропущенной шайбы «Джетс»
А разве не логично, что вторую шайбу «Вегаса» в этой игре забросил Райан Ривз. Этот парень большую часть карьеры провел в «Сент-Луисе», летом 2017-го перебрался в «Питтсбург», а уже в феврале этого года — в «Вегас». И везде, где бы он не играл, его ценили за умение потолкаться, подраться, в общем, за его мощь. Но вот, в пятом матче финала Западной конференции, именно Ривз подставляет клюшку под бросок Луки Сбисы и отправляет шайбу под перекладину ворот Хеллебайка. Ривз — настоящее олицетворение этого «Вегаса», в который никто не верил, от которого никто и ничего не ждал, но который смог поразить всех. Надо ли говорить, что по всем правилам Голливуда, гол Ривза, в итоге, оказался победным.
«Голден Найтс» очень уверенно добрались до своей двенадцатой победы в этом
Впереди у «Вегаса» — финал Кубка Стэнли и всего четыре шага до мечты, которая
Приятно выйти в финал Кубка Стэнли. Но мы здесь не за этим. Мы все еще не удовлетворены.
Ну и немного математики. Красивой хоккейной математики. В истории НХЛ — это лишь третий случай, когда дебютант лиги добирается до финала
Что об этом говорят?
Нам удалось выиграть четыре раза подряд, потому что мы воспринимали каждый матч отдельно. После поражения в первом матче никто не паниковал. Мы держались вместе и показывали свой хоккей. Сегодня ребята сыграли просто потрясающе, классно комбинируя в чужой зоне, создавая моменты и оказывая давление на соперника. Ты всегда стараешься играть на максимуме. И ты хорош настолько, насколько хороша команда. Они мне очень помогают.
В команде нет никакой зависти или нездоровой конкуренции. Мы — одна семья, которая идет к одной цели. А еще мы просто обожаем затыкать ненавистников. Всем это придает много сил.
НХЛ. Финал Западной конференции. 5-й матч
«Виннипег Джетс» — «Вегас Голден Найтс» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0).
Голы: Так (Карпентер), 05:11 — 0:1; Моррисси (Литтл), 17:14 — 1:1; Ривз (Сбиса, Носек), 33:21 — 1:2.
Счет в серии: 1−4
Артем Гаев
|Виннипег Джетс
|
1:2
(1:1, 0:1, 0:0)
|Вегас Голден Найтс
|Пол Морис
|Жерар Галлан
|Коннор Хеллебайк 58:36
|Марк-Андре Флери
|1-й период
|02:43
|Дастин Бафлин
|Алекс Так (Р. Карпентер)
|05:11
|Колин Миллер
|12:47
|17:14
|Джош Моррисси (Б. Литтл)
|2-й период
|23:51
|Дмитрий Куликов
|Алекс Так
|29:01
|Райан Ривз (Л. Сбиса, Т. Носек)
|33:21
|Томаш Носек
|36:01
|3-й период
|Джонатан Маршессо
|40:45
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|А. Так (Вегас Голден Найтс), Р. Ривз (Вегас Голден Найтс), Дж. Моррисси (Виннипег Джетс)