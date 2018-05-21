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08:51 (мск), источник: ТАСС

Тренер: «Вегас» не удовлетворен выходом в финал плей-офф НХЛ

ТАСС, 21 мая. «Вегасу» мало выхода в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги, команда хочет большего. Такое мнение высказал главный тренер коллектива Жерар Галлан, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

«Вегас», проводящий дебютный сезон в НХЛ, в гостях победил «Виннипег» со счетом 2:1 в пятом матче полуфинальной серии и вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем пары «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» (счет в серии 3−2). «Приятно выйти в финал Кубка Стэнли, — сказал Галлан. — Однако мы здесь не за этим, мы все еще не удовлетворены».

Защитник «Вегаса» Дерик Энгелланд отметил важность выхода в финал. «Это то, ради чего вы играете весь сезон, — сказал он. — После событий 1 октября 2017 года (стрельба в Лас-Вегасе, в результате которой погибли 58 человек) мы все объединились с городом, с людьми, которые были затронуты той трагедией. Выход в финал — это потрясающее событие для нас, но все это возвращается городу и людям».

Автор победной шайбы в пятом матче с «Виннипегом» Райан Ривз, пополнивший состав «Вегаса» зимой в результате обмена с «Питтсбургом», отметил менталитет команды. «У нас глубокий состав, много хороших игроков, — сказал он. — По ходу сезона все в команде активизировались. Ребята, которые не проходили в состав, включая меня, весело проводили время, при этом много работав; поэтому, когда нас вызывали, мы были готовы играть».

Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи пока не хочет думать о финальной серии Кубка Стэнли. «Я хочу наслаждаться тем, что команда сделала сегодня вечером, — сказал он. — Выход в финал Кубка Стэнли — это хорошее событие. У меня уже был шанс завоевать этот трофей (в 1998 году Макфи был генменеджером “Вашингтона”, который в финале проиграл “Детройту” — прим. ТАСС), на этот раз я бы очень хотел его выиграть».

«Вегас» завоевал приз Кларенса Кэмпбелла как лучшая команда Западной конференции и стал третьим клубом в истории НХЛ, вышедшим в финал Кубка Стэнли в дебютном сезоне.

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