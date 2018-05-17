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13:27 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Флери потрогал за ухо форварда «Виннипега»

Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери пошутил над нападающим «Виннипега» Блэйком Уилером.

Источник: AP 2018

Во втором периоде 3-го матча финала Западной конференции у ворот «Вегаса» началась драка. Флери воспользовался моментом и пощекотал Уилера за ухо.

После игры вратарь «Вегаса» удивился, что этот момент попал на камеру, и сказал, что просто хотел немного посмеяться.

«Вегас» выиграл 4:2, 4-я игра серии начнется 19 мая в 03.00 по московскому времени.

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