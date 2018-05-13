СМИ: «Эдмонтон» проявляет интерес к Ковальчуку
ТАСС, 13 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон» заинтересован в подписании контракта с российским нападающим Ильей Ковальчуком. Об этом сообщает Sportsnet.
ТАСС, 13 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон» заинтересован в подписании контракта с российским нападающим Ильей Ковальчуком. Об этом сообщает Sportsnet.
«Похоже, “Эдмонтон” заинтересовался Ильей Ковальчуком, — написал журналист Sportsnet Эллиот Фридман. — На самом деле, неплохая идея. Но он туда не перейдет».
Ранее СМИ сообщали, что интерес к Ковальчуку проявляют «Сан-Хосе», «Флорида» и «Сент-Луис», «Нью-Йорк Рейнджерс».
Ковальчуку 15 апреля исполнилось 35 лет. По правилам НХЛ, с 1 июля 2018 года он будет исключен из «списка добровольно завершивших карьеру», став неограниченно свободным агентом, и сможет подписать контракт с любой командой НХЛ. До исполнения 35 лет он мог заключить соглашение только с «Нью-Джерси», которому принадлежали права на игрока, а для подписания контракта с любой другой командой лиги ему нужно было одобрение всех остальных клубов НХЛ.
Ковальчук играл в НХЛ с 2001 по 2013 год, выступая за «Атланту» (2001−2010) и «Нью-Джерси» (2010−13). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, забросил 417 шайб и отдал 399 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач). Ковальчук является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017).