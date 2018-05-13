СМИ: «Эдмонтон» проявляет интерес к Ковальчуку

Источник: РИА "Новости"

«Похоже, “Эдмонтон” заинтересовался Ильей Ковальчуком, — написал журналист Sportsnet Эллиот Фридман. — На самом деле, неплохая идея. Но он туда не перейдет».

Ранее СМИ сообщали, что интерес к Ковальчуку проявляют «Сан-Хосе», «Флорида» и «Сент-Луис», «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ковальчуку 15 апреля исполнилось 35 лет. По правилам НХЛ, с 1 июля 2018 года он будет исключен из «списка добровольно завершивших карьеру», став неограниченно свободным агентом, и сможет подписать контракт с любой командой НХЛ. До исполнения 35 лет он мог заключить соглашение только с «Нью-Джерси», которому принадлежали права на игрока, а для подписания контракта с любой другой командой лиги ему нужно было одобрение всех остальных клубов НХЛ.