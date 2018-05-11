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Болельщики «Нэшвилла» бросили двух сомов на лед перед матчем с «Виннипегом»
Фаны «Предаторс» продолжили традицию бросать сомов на лед в матчах
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Фаны «Предаторс» продолжили традицию бросать сомов на лед в матчах
Перед 7-й игрой серии с «Джетс» болельщики бросили на лед двух сомов — сразу после исполнения гимнов.
Ранее «Нэшвилл» установил на стадионе аквариум с сомами.
Традиция бросать на лед рыб пришла в Нэшвилл из Детройта. Там фаны «Ред Уингс» бросали с трибун осьминогов. Болельщики «Предаторс» заменили осьминогов на сомов.