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12:54 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Болельщики «Нэшвилла» бросили двух сомов на лед перед матчем с «Виннипегом»

Фаны «Предаторс» продолжили традицию бросать сомов на лед в матчах плей-офф.

Источник: Reuters

Перед 7-й игрой серии с «Джетс» болельщики бросили на лед двух сомов — сразу после исполнения гимнов.

Ранее «Нэшвилл» установил на стадионе аквариум с сомами.

Традиция бросать на лед рыб пришла в Нэшвилл из Детройта. Там фаны «Ред Уингс» бросали с трибун осьминогов. Болельщики «Предаторс» заменили осьминогов на сомов.

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