Болельщики «Нэшвилла» бросили двух сомов на лед перед матчем с «Виннипегом»

Перед 7-й игрой серии с «Джетс» болельщики бросили на лед двух сомов — сразу после исполнения гимнов.



Ранее «Нэшвилл» установил на стадионе аквариум с сомами.



Традиция бросать на лед рыб пришла в Нэшвилл из Детройта. Там фаны «Ред Уингс» бросали с трибун осьминогов. Болельщики «Предаторс» заменили осьминогов на сомов.