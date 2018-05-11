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01:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главное русское «дерби» НХЛ. Кто победит: Кучеров или Овечкин?

В ночь с пятницу на субботу за океаном стартует финальная серия Восточной конференции между «Тампой» и «Вашингтоном».

«Тампа» vs «Вашингтон»: русский вызов | Источник: Спорт-Экспресс

Со времен золотой эпохи «Детройта» начала 2000-х впервые ситуация складывается таким образом, что сразу несколько русских игроков получили реальный шанс вписать свои фамилии на Кубок Стэнли. В «Тампе» и «Вашингтоне» выступает по три наших соотечественника. Каждый из них, за исключением юного защитника «Болтс» Михаила Сергачева (и то только пока), находится в своих командах на ключевых ролях.

Если заглядывать чуть дальше, то четверым россиянам даже по силам замахнуться на «Конн Смайт Трофи». Без заброшенных шайб и голевых передач от Александра Овечкина с Евгением Кузнецовым первое за 19 лет появление «Кэпиталз» в финале конференции было бы невозможным. В «Тампе» Андрей Василевский является основным вратарем и кандидатом на «Везину», Никита Кучеров — лучший бомбардир. Поэтому нынешний розыгрыш Кубка Стэнли, похоже, опровергает мысль о том, что русские звезды не способны привести свои клубы к титулу. Впереди еще может ждать западный монстр типа «Нэшвилла». Но уже сейчас «Тампа» видится главным претендентом на победу в плей-офф.

Никита КУЧЕРОВ | Источник: AFP 2018

Это не означает, что «Вашингтону» в серии ловить нечего. Просто чисто игровых козырей у южан больше, чем у любой другой команды, еще продолжающей борьбу за главный трофей лиги. Классный вратарь — есть. Впечатляющая оборона во главе с едва ли не лучшим универсальным защитником мира Виктором Хедманом — есть. Фантастическая атака, где суперзвездам Кучерову и Стивену Стэмкосу можно взять выходной, как в серии с «Бостоном», поскольку феерят Брэйден Пойнт и Ондржей Палат — тоже есть.

«Тампа» вышла в финал «Востока» в третий раз за четыре года, что говорит о закономерности ее нынешнего успеха. На общем фоне подозрительно смотрятся только цифры меньшинства — всего 74,2 процента, что является худшим показателем среди оставшихся команд. «Вашингтон» по реализации лишнего пока второй среди всех участников плей-офф — 30,9 процента. Проблема кроется в другом. Лучшим по этому показателю является «Бостон», что мало помогло ему в серии именно с «Тампой».

Определенное преимущество «Вашингтона» перед соперником найти можно. Оно лежит в области, которую тяжело описать только сухими цифрами статистики. Впервые за долгие годы громких провалов и обидных неудач столичная команда взяла себе в союзники характер. И откуда он только вырос? По сравнению с прошлыми годами состав стал похуже и теперь в большей степени результат надо вытягивать по незамысловатому рецепту «биться и бороться».

Александр ОВЕЧКИН | Источник: AFP 2018

В первом раунде было 0−2 после двух домашних матчей с «Коламбусом» и прогулка на грани в третьей игре, когда победа «Кэпиталз» досталась во втором овертайме. Во втором был остановлен двукратный обладатель Кубка Стэнли, причем в ключевой, пятой встрече серии «Вашингтон» вышел на заключительный период, уступая 2:3, и забросил четыре безответные шайбы. В гостях Овечкин и Ко в нынешнем плей-фф выиграли пять матчей из шести. Это тоже говорит в пользу психологической устойчивости «Столичных». К тому же три из четырех поражений были с минимальной разницей в счете, а победа «Питтсбурга» в одной из игр в две шайбы оказалась достигнута с помощью гола в пустые ворота в концовке.

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Травма правой кисти у Никласа Бэкстрема, которая стоила ему пропуска последнего матча с «Пингвинз», похоже, серьезная. Его участие в первых играх с «Тампой» под вопросом. Зато возвращается в состав после дисквалификации силовой нападающий первого звена Том Уилсон. Вероятно появление и давно лечившегося Андре Бураковски, что поможет «Кэпиталз» хотя бы в количественном плане.

Сейчас самое главное для «Кэпиталз» — не сдуться после разрушения пингвиньего Карфагена. Колоссальное облегчение, которое испытал Овечкин после выхода в третий раунд, было заметно даже через окошко монитора. В таких случаях обычно реальны две альтернативы. Первая — выполнение локальной задачи отнимает столько сил и эмоций, что на следующего соперника энергии не остается. Вторая — победа вдохновляет на дальнейшие успехи. Очень хочется, чтобы «Вашингтон» пошел по второму пути. Тогда нас ждет, вероятно, самая интригующая кубковая серия с участием русских игроков за долгие годы.

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