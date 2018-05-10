Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Оттеснённый охраной Путина ветеран рассказал о случившемся
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
6-летняя дочь Кристины Орбакайте учится водить машину
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске (фото)
У Эммы Стоун роман с Джастином Теру
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Словакия
Франция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
США
Латвия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Чехия
Россия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Норвегия
Канада
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
9.05
Финляндия2
Дания3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
9.05
Швеция7
Австрия0
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу
Спасенный Путиным ветеран объяснил инцидент
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Экс-«татушка» Юля Волкова уменьшила губы
Девушка-«химера» с огромным родимым пятном стала моделью
Пользу грецких орехов подтвердили научно
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
На Украине скоропостижно скончалась звезда сериала «Сваты» - СМИ
Одесса готова сражаться вместе с ЛДНР против Киева
Фоторепортажи
18Как Каррера Карпина переиграл
16Хет-трик Чалова: как ЦСКА разгромил «Арсенал»
14:48 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Тимберлейк поддержал «Нэшвилл» в борьбе за Кубок Стэнли

Известный американский исполнитель Джастин Тимберлейк сыграл концерт в Нэшвилле и поддержал местных «Предаторс».

Источник: AP 2018

«Нэшвилл» сегодня проведет 7-й матч серии с «Виннипегом» во втором раунде плей-офф. Игру перенесли на один день из-за концерта Тимберлейка на Bridgestone Arena.

Во время концерта Тимберлейк кричал Let's Go, Preds, размахивая полотенцем в цветах команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы же можем завтра выиграть?» — риторически спросил певец у зрителей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Нэшвилл Предаторз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Игры закончились: Чехия даст бой России
«Может нам не выходить на игру?». Беларусь пробивает дно на ЧМ
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Капризов номинирован на звание лучшего молодого хоккеиста Европы
Юрист Манчини 11 мая обсудит с Фурсенко расторжение контракта
Гусев не сыграет в матче с чехами
Газизов: «Уфа» готова выступить в Лиге Европы вместо «Тосно»
Новости
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь