Тимберлейк поддержал «Нэшвилл» в борьбе за Кубок Стэнли

«Нэшвилл» сегодня проведет 7-й матч серии с «Виннипегом» во втором раунде плей-офф. Игру перенесли на один день из-за концерта Тимберлейка на Bridgestone Arena.



Во время концерта Тимберлейк кричал Let's Go, Preds, размахивая полотенцем в цветах команды.