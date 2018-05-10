Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Тимберлейк поддержал «Нэшвилл» в борьбе за Кубок Стэнли
Известный американский исполнитель Джастин Тимберлейк сыграл концерт в Нэшвилле и поддержал местных «Предаторс».
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Известный американский исполнитель Джастин Тимберлейк сыграл концерт в Нэшвилле и поддержал местных «Предаторс».
«Нэшвилл» сегодня проведет 7-й матч серии с «Виннипегом» во втором раунде
Во время концерта Тимберлейк кричал Let's Go, Preds, размахивая полотенцем в цветах команды.
«Мы же можем завтра выиграть?» — риторически спросил певец у зрителей.