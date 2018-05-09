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18:03 (мск), источник: ТАСС

Игрок «Сент-Луиса» Сошников после ЧМ примет решение о возможном продолжении карьеры в НХЛ

КОПЕНГАГЕН, 9 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Никита Сошников после завершения чемпионата мира по хоккею примет решение о том, где именно продолжит карьеру. Об этом игрок рассказал журналистам.

Сошников перешел в «Сент-Луис» из «Торонто» в феврале этого года, его контракт истекает 30 июня. В 12 матчах за «Сент-Луис» в текущем сезоне НХЛ он набрал два очка (1+1).

«По моему будущему пока ничего сказать не могу — ясно будет после чемпионата мира, — сообщил Сошников. — Любой игрок хочет выступать в НХЛ, но есть жизненные обстоятельства. Поэтому принимать решение я буду летом, сейчас ничего не могу сказать про контракт».

24-летний форвард в среду был заявлен на чемпионат мира по хоккею, который проходит в Дании. В следующем матче сборная России, одержавшая победы в первых трех играх турнира, встретится с командой Чехии. «Мне сказали тренироваться и готовиться, решение принималось в последний момент, все, что я мог делать, — это тренироваться. Не знаю точно, сыграю ли с чехами, скорее всего, выйду 13-м нападающим», — отметил он.

По словам Сошникова, он готов своей игрой провоцировать соперников на удаления. «Грамотно провоцировать соперника и зарабатывать на нем удаления — это одно. Но нервничать и отвечать на какие-то провокации я не собираюсь. Сейчас про сборную все говорит статистика, сильнейших соперников у нас пока еще не было, и завтра будет интересный матч», — заключил хоккеист.

Матч сборных России и Чехии пройдет в четверг, начало в 21:15 мск.

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