Игрок «Сент-Луиса» Сошников после ЧМ примет решение о возможном продолжении карьеры в НХЛ

Сошников перешел в «Сент-Луис» из «Торонто» в феврале этого года, его контракт истекает 30 июня. В 12 матчах за «Сент-Луис» в текущем сезоне НХЛ он набрал два очка (1+1).

«По моему будущему пока ничего сказать не могу — ясно будет после чемпионата мира, — сообщил Сошников. — Любой игрок хочет выступать в НХЛ, но есть жизненные обстоятельства. Поэтому принимать решение я буду летом, сейчас ничего не могу сказать про контракт».

24-летний форвард в среду был заявлен на чемпионат мира по хоккею, который проходит в Дании. В следующем матче сборная России, одержавшая победы в первых трех играх турнира, встретится с командой Чехии. «Мне сказали тренироваться и готовиться, решение принималось в последний момент, все, что я мог делать, — это тренироваться. Не знаю точно, сыграю ли с чехами, скорее всего, выйду 13-м нападающим», — отметил он.

По словам Сошникова, он готов своей игрой провоцировать соперников на удаления. «Грамотно провоцировать соперника и зарабатывать на нем удаления — это одно. Но нервничать и отвечать на какие-то провокации я не собираюсь. Сейчас про сборную все говорит статистика, сильнейших соперников у нас пока еще не было, и завтра будет интересный матч», — заключил хоккеист.