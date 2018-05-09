«Он прошёл чистилище, прежде чем подняться». Америка — об Овечкине
Успеху российского капитана в Америке рады все. Почти.
Успеху российского капитана в Америке рады все. Почти.
Выход «Вашингтон Кэпиталз» в третий раунд
«Восемь побед есть. Осталось ещё восемь»
«Что же означает тот факт, что Овечкин
Эти двое встречались на самых разных турнирах и этапах соревнований, а результат оставался одинаковым — Сид Кид обыгрывал Великую Восьмёрку. Разочарования для Овечкина начались ещё когда он был подростком и проиграл Кросби золотую медаль ЮЧМ. В 2009 году эта парочка впервые встретилась в
Именно поэтому многие считали, что в этом году история повториться, но в этот раз всё закончилось иначе. В третьем матче серии лучший снайпер «Вашингтона» появился на сцене в самый важный момент и помог своей команде «украсть» победу. Да, Овечкин не забил победный гол в серии, но отдал передачу, и сделал всё, чтобы довести дело до конца. Теперь, когда Александр Великий победил своего соперника, остаётся ещё один пробел, который должен быть ликвидирован — он должен вернуться в свой город чемпионом. Не получится приветствовать героя, если капитан не сможет надеть корону. Восемь побед уже есть, осталось одержать ещё восемь", — пишет обозреватель Yahoo Sports Стивен Психоджиос.
«После прошлого сезона, когда «Вашингтон» сделал весомую ставку на
Состав «Кэпиталз» на шестой матч был просто невероятным. Травма Бекстрёма открыла место в составе для Натана Уокера, который сделал свой дебют в
Многие годы команда «столичных» была построена вокруг Овечкина, одного из лучших снайперов в истории лиги. На этот раз «Вашингтон» сумел нейтрализовать звёзд «пингвинов»: «столичные» не позволяли сопернику «делать вещи», они заставили «Питтсбург» бегать по всей площадки, — отметил обозреватель Sportsnet Рори Бойлен.
«Разве не здорово выиграть трофей, когда от тебя ничего не ждут?»
«В сезоне, в котором все ждали, что “Вашингтон” сделает полшага назад, команда сделала большой шаг вперёд. Без Бекстрёма, без дисквалифицированного Уилсона и травмированного Бураковски “Кэпиталз” впервые достиг финала Восточной конференции. С тех пор, как за “Вашингтон” играет Овечкин, команда выиграла три “Президент Трофи” и семь раз набирала 100 и более очков за регулярный чемпионат. В
Овечкин был объектом постоянной критики, но в нынешнем
«У Овечкина есть шанс переписать свою историю, поменять свою вселенную. Нам понадобятся новые определения для того, чтобы описать игру Овечкина в
Не важно, сколько у вас «Трофи» и титулов MVP. Всё, что имеет значение — это большой серебряный трофей, который разыгрывают в июне. За эти годы на Овечкина вываливали слишком много критики, которой он, возможно, не заслужил. Но если «Вашингтон» проиграет «Тампе» в финале конференции, на Овечкина снова могут надеть рога козла отпущения. А если вдруг «Вашингтон» сможет пройти весь путь до конца, то самый непонятный игрок НХЛ получит шанс переписать своё наследие. Разумеется, для этого ему нужна помощь команды", — отметил Майкл Трэйкос из Vancouver Sun.