«Он прошёл чистилище, прежде чем подняться». Америка — об Овечкине

Источник: AP 2018

Выход «Вашингтон Кэпиталз» в третий раунд плей-офф и успешная игра Александра Овечкина в нынешнем розыгрыше кубка Стэнли уже не первый день является одной из самых обсуждаемых хоккейных тем. Пресса в Северной Америке отнеслась к российскому капитану достаточно благосклонно, хотя были и исключения.

«Восемь побед есть. Осталось ещё восемь»

«Что же означает тот факт, что Овечкин наконец-то обыграл Сидни Кросби? Представьте, что вас всё время с кем-то сравнивают, соотносят, что у вас было несколько попыток изменить представление о себе, но они раз за разом проваливались. Это было настоящее чистилище, которое прошёл Овечкин, прежде чем подняться. Я не говорю об индивидуальных наградах — всем известно, что их у него целая коллекция, от «Колдера» до семи «Ришаров». Но все эти почести бледнели по сравнению с титулами Кросби, в резюме Александра зияли дыры и упущения.

Эти двое встречались на самых разных турнирах и этапах соревнований, а результат оставался одинаковым — Сид Кид обыгрывал Великую Восьмёрку. Разочарования для Овечкина начались ещё когда он был подростком и проиграл Кросби золотую медаль ЮЧМ. В 2009 году эта парочка впервые встретилась в плей-офф НХЛ: во втором матче серии оба героя отметились хет-триками, но «Питтсбург» отыграл дефицит и взял верх в седьмой игре. То же самое разочарование постигло и на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, где Канада, вышедшая из группового этапа лишь с одной победой, разгромила Россию со счётом 7:3.

Именно поэтому многие считали, что в этом году история повториться, но в этот раз всё закончилось иначе. В третьем матче серии лучший снайпер «Вашингтона» появился на сцене в самый важный момент и помог своей команде «украсть» победу. Да, Овечкин не забил победный гол в серии, но отдал передачу, и сделал всё, чтобы довести дело до конца. Теперь, когда Александр Великий победил своего соперника, остаётся ещё один пробел, который должен быть ликвидирован — он должен вернуться в свой город чемпионом. Не получится приветствовать героя, если капитан не сможет надеть корону. Восемь побед уже есть, осталось одержать ещё восемь", — пишет обозреватель Yahoo Sports Стивен Психоджиос.

«После прошлого сезона, когда «Вашингтон» сделал весомую ставку на плей-офф, но проиграл, команда оказалась припёрта к стенке. Пришлось расстаться со многими хорошими хоккеистами, среди которых были Джастин Уильямс, Нейт Шмидт, Кевин Шаттенкирк и Маркус Юханссон. Ожидания от успехов «столичных» спали, они перестали быть фаворитом номер один. И всё же, «Вашингтон» выиграл свой третий подряд титул победителя дивизиона и впервые в эпоху Овечкина вышел в третий раунд.

Состав «Кэпиталз» на шестой матч был просто невероятным. Травма Бекстрёма открыла место в составе для Натана Уокера, который сделал свой дебют в плей-офф, Тревис Бойд и Чандлер Стивенсон продвинулись от четвёртого звена к третьему. Такой состав было невозможно представить в эпоху Овечкина, а тем более, предположить, что он сможет выиграть самый важный матч.

Многие годы команда «столичных» была построена вокруг Овечкина, одного из лучших снайперов в истории лиги. На этот раз «Вашингтон» сумел нейтрализовать звёзд «пингвинов»: «столичные» не позволяли сопернику «делать вещи», они заставили «Питтсбург» бегать по всей площадки, — отметил обозреватель Sportsnet Рори Бойлен.

«Разве не здорово выиграть трофей, когда от тебя ничего не ждут?»

«В сезоне, в котором все ждали, что “Вашингтон” сделает полшага назад, команда сделала большой шаг вперёд. Без Бекстрёма, без дисквалифицированного Уилсона и травмированного Бураковски “Кэпиталз” впервые достиг финала Восточной конференции. С тех пор, как за “Вашингтон” играет Овечкин, команда выиграла три “Президент Трофи” и семь раз набирала 100 и более очков за регулярный чемпионат. В плей-офф успехов не было, но как только давление ожиданий чуть-чуть ослабло, они появились.

Овечкин был объектом постоянной критики, но в нынешнем плей-офф он — настоящий зверь. Пока что “Вашингтон” находится на полпути к Кубку Стэнли, а значит, делать прогнозы рановато. Но, учитывая их прошлые неудачи, разве не было бы увлекательно выиграть трофей в сезоне, в котором от вас никто не ждал победы?», — задался вопросом журналист USA Today Кевин Аллен.

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«У Овечкина есть шанс переписать свою историю, поменять свою вселенную. Нам понадобятся новые определения для того, чтобы описать игру Овечкина в плей-офф — старые слова уже не годятся. Теперь он не наносит решающий удар сам. У него может недоставать зубов, но нет недостатка в сердце, страсти и душе. На этот раз он не стал козлом отпущения, да и раньше быть им не был должен. В 109 матчах плей-офф он набрал 105 (54+51) очков, только Малкин и Кросби забили него, если вести отсчёт с сезона-2005/06. Хоккей — командный вид спорта, но индивидуальный успех определяется успехом команды. Именно поэтому Кросби обладал явным преимуществом над Овечкиным.