Опубликовано расписание финалов конференций НХЛ
Национальная хоккейная лига опубликовала на официальном сайте расписание финалов конференций.
Национальная хоккейная лига опубликовала на официальном сайте расписание финалов конференций.
Восточная конференция:
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз»
11 мая, пятница, 20:00 ET (3:00 мск): «Тампа» — «Вашингтон»
13 мая, воскресенье, 20:00 ET (3:00 мск): «Тампа» — «Вашингтон»
15 мая, вторник, 20:00 ET (3:00 мск): «Вашингтон» — «Тампа»
17 мая, четверг, 20:00 ET (3:00 мск): «Вашингтон» — «Тампа»
*19 мая, суббота, 19:15 ET (2:15 мск): «Тампа» — «Вашингтон»
*21 мая, понедельник, 20:00 ET (3:00 мск): «Вашингтон» — «Тампа»
*23 мая, среда, 20:00 ET (3:00 мск): «Тампа» — «Вашингтон».
Западная конференция:
«Нэшвилл Предаторз"/"Виннипег Джетс» — «Вегас Голден Найтс»
12 мая, суббота, 19:00 ET (2:00 МСК): «Нэшвилл"/"Виннипег» — «Вегас»
14 мая, понедельник, 20:00 ET (3:00 МСК): «Нэшвилл"/"Виннипег» — «Вегас»
16 мая, среда, 21:00 ET (4:00 МСК): «Вегас» — «Нэшвилл"/"Виннипег»
18 мая, пятница, 20:00 ET (3:00 МСК): «Вегас» — «Нэшвилл"/"Виннипег»
*20 мая, воскресенье, 15:00 ET (22:00 МСК): «Нэшвилл"/"Виннипег» — «Вегас»
*22 мая, вторник, 21:00 ET (4:00 МСК): «Вегас» — «Нэшвилл"/"Виннипег»
*24 мая, четверг, 20:00 ET (3:00 МСК): «Нэшвилл"/"Виннипег» — «Вегас».