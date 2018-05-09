Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Реник переоделся во все белое вместе с болельщиками «Виннипега»
Известный в прошлом хоккеист, а ныне эксперт NBC Джереми Реник перед 6-м матчем серии
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Известный в прошлом хоккеист, а ныне эксперт NBC Джереми Реник перед 6-м матчем серии
Реник зашел домой к фанам «Джетс», те раскрасили ему лицо белой краской, приклеили синие усы, надели парик и выдали белый комбинезон.
В таком виде эксперт NBC отправился на матч.
Инициатива приходить на матчи
Экстравагантная поддержка Реника не помогла «Виннипегу», он проиграл «Нэшвиллу» в 6-м матче серии 0:4.