Реник переоделся во все белое вместе с болельщиками «Виннипега»

Реник зашел домой к фанам «Джетс», те раскрасили ему лицо белой краской, приклеили синие усы, надели парик и выдали белый комбинезон.



В таком виде эксперт NBC отправился на матч.



Инициатива приходить на матчи плей-офф во всем белом зародилась в Виннипеге еще в 1980-е. После того, как НХЛ вернулась в этот город, фаны «Джетс» продолжили традиционно поддерживать команду.



Экстравагантная поддержка Реника не помогла «Виннипегу», он проиграл «Нэшвиллу» в 6-м матче серии 0:4.