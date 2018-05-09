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11:45 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Реник переоделся во все белое вместе с болельщиками «Виннипега»

Известный в прошлом хоккеист, а ныне эксперт NBC Джереми Реник перед 6-м матчем серии плей-офф «Джетс» — «Предаторс» присоединился к традиции болельщиков «Виннипега» переодеваться во все белое — WhiteOut.

Реник зашел домой к фанам «Джетс», те раскрасили ему лицо белой краской, приклеили синие усы, надели парик и выдали белый комбинезон.

В таком виде эксперт NBC отправился на матч.

Инициатива приходить на матчи плей-офф во всем белом зародилась в Виннипеге еще в 1980-е. После того, как НХЛ вернулась в этот город, фаны «Джетс» продолжили традиционно поддерживать команду.

Экстравагантная поддержка Реника не помогла «Виннипегу», он проиграл «Нэшвиллу» в 6-м матче серии 0:4.

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