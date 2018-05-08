Кузнецов снял проклятие «Вашингтона»! Овечкин впервые в жизни сыграет в финале «Востока»

13 сезонов Александр Овечкин провел в НХЛ. За это время он навыигрывал кучу всего, что даже страшно перечислять, напобивал уйму одних рекордов и приблизился ко многим другим. Но ни за разу за эти 13 лет он не играл в финале конференции. Нет, даже не в финале Кубка Стэнли — третий раунд был для него неизведанной местностью. Но теперь Рубикон наконец пройден.

Удивительно, но свою главную в двадцать первом веке победу в плей-офф (пока что) «Вашингтон» одержал в стиле, полностью противоположном привычным «Кэпиталз». Сколько раз, будучи фаворитами, они сливались тогда, когда были обязаны выигрывать? Сколько раз им не хватало мужского характера?

Этот плей-офф перевернул все наоборот. 0−2 от «Коламбуса» в первом раунде обернулись 4−2 с двумя победами в овертайме. А теперь извечный, самый принципиальный и неприятный соперник, «Питтсбург». Трехкратный чемпион последнего десятилетия.

И, в отличие от прошлого сезона, когда «Кэпс» заткнули все дыры в составе и имели чуть ли не сильнейший для себя подбор хоккеистов в истории, «Вашингтон» слабел матча от матча.

Мало вам дисквалифицированного Уилсона — держите травмированного Бэкстрема. Стивенсон в первом звене, Бойд в центре третьего, австралиец Уокер на краю четвертого — неужели так можно обыграть мощнейший «Питтсбург»?

Оказывается, можно — если достать из себя спрятанные в глубокие подвалы волевые качества.

Дважды в этой серии «Вашингтон» отыгрывался и забивал победные голы в концовке основного времени. А на третий раз сделал это в овертайме. И во всех трех случаях непосредственное — отнюдь не протокольное, никаких вторых передач — участие в решающей атаке принял Овечкин. Дважды — как отличный ассистент.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/U_QSFCkH170?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

…Через несколько секунд после эстетского гола Кузнецова камера выхватила его капитана. Овечкин еще не радовался — он просто вздохнул. Вздохнул с облегчением, поняв, что дамоклов меч, который висит над ними долгие годы, ненадолго исчез.

Пока не навсегда, ведь финал конференции — это лишь половина сложнейшего пути к Кубку, причем, вероятно, более легкая.

Овечкин наконец обыграл своих главных соперников, карьеры которых неразрывно связаны с ним, начиная с молодежных чемпионатов мира и драфта НХЛ. Он обыграл Кросби, который проводил фантастический плей-офф, но сегодня пропал с радаров. Он обыграл Малкина, который так и не смог набрать лучшую форму после травмы. Он обыграл «Питтсбург», который столько раз преграждал ему путь к Кубку.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/glXMfYCg7w0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дальше может произойти что угодно. Но сегодня Овечкин имеет право почувствовать себя счастливым победителем. Он это заслужил.