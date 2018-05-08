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08:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кузнецов снял проклятие «Вашингтона»! Овечкин впервые в жизни сыграет в финале «Востока»

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» (2:1 ОТ) благодаря голу Евгения Кузнецова и вышел в финал Восточной конференции. Александр Овечкин впервые в своей карьере сыграет в третьем раунде Кубка Стэнли.

13 сезонов Александр Овечкин провел в НХЛ. За это время он навыигрывал кучу всего, что даже страшно перечислять, напобивал уйму одних рекордов и приблизился ко многим другим. Но ни за разу за эти 13 лет он не играл в финале конференции. Нет, даже не в финале Кубка Стэнли — третий раунд был для него неизведанной местностью. Но теперь Рубикон наконец пройден.

Удивительно, но свою главную в двадцать первом веке победу в плей-офф (пока что) «Вашингтон» одержал в стиле, полностью противоположном привычным «Кэпиталз». Сколько раз, будучи фаворитами, они сливались тогда, когда были обязаны выигрывать? Сколько раз им не хватало мужского характера?

Этот плей-офф перевернул все наоборот. 0−2 от «Коламбуса» в первом раунде обернулись 4−2 с двумя победами в овертайме. А теперь извечный, самый принципиальный и неприятный соперник, «Питтсбург». Трехкратный чемпион последнего десятилетия.

И, в отличие от прошлого сезона, когда «Кэпс» заткнули все дыры в составе и имели чуть ли не сильнейший для себя подбор хоккеистов в истории, «Вашингтон» слабел матча от матча.

Мало вам дисквалифицированного Уилсона — держите травмированного Бэкстрема. Стивенсон в первом звене, Бойд в центре третьего, австралиец Уокер на краю четвертого — неужели так можно обыграть мощнейший «Питтсбург»?

Оказывается, можно — если достать из себя спрятанные в глубокие подвалы волевые качества.

Дважды в этой серии «Вашингтон» отыгрывался и забивал победные голы в концовке основного времени. А на третий раз сделал это в овертайме. И во всех трех случаях непосредственное — отнюдь не протокольное, никаких вторых передач — участие в решающей атаке принял Овечкин. Дважды — как отличный ассистент.

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…Через несколько секунд после эстетского гола Кузнецова камера выхватила его капитана. Овечкин еще не радовался — он просто вздохнул. Вздохнул с облегчением, поняв, что дамоклов меч, который висит над ними долгие годы, ненадолго исчез.

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Пока не навсегда, ведь финал конференции — это лишь половина сложнейшего пути к Кубку, причем, вероятно, более легкая.

Овечкин наконец обыграл своих главных соперников, карьеры которых неразрывно связаны с ним, начиная с молодежных чемпионатов мира и драфта НХЛ. Он обыграл Кросби, который проводил фантастический плей-офф, но сегодня пропал с радаров. Он обыграл Малкина, который так и не смог набрать лучшую форму после травмы. Он обыграл «Питтсбург», который столько раз преграждал ему путь к Кубку.

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Дальше может произойти что угодно. Но сегодня Овечкин имеет право почувствовать себя счастливым победителем. Он это заслужил.

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Питтсбург Пингвинз 1:2 ОТ
(0:0, 1:1, 0:0)
Вашингтон Кэпиталз
8.05.2018, 02:00 Плей-офф: 1/4 финала PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк Салливан Барри Тротц
Вратари
Мэттью Мюррей Брэден Холтби
1-й период
04:11 Олли Мяяття
Михал Кемпны 11:25
2-й период
Алекс Чейссон (Н. Уокер, Дж. Бигл) 22:13
31:52 Крис Летанг (Б. Дюмулин, С. Кросби)
Овертайм
Евгений Кузнецов (А. Овечкин, Дм. Орлов) 65:27
Статистика
2 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), А. Чейссон (Вашингтон Кэпиталз), К. Летанг (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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