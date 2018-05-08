Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Порты Украины массово закрываются: на очереди Херсон
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов
28-летняя россиянка до конца жизни останется в тюрьме Вьетнама
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:30
Виннипег Джетс0
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург ПингвинзОТ1
Вашингтон Кэпиталз2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Австрия
Словакия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Южная Корея
Латвия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
7.05
Швеция4
Франция0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
7.05
Канада7
Дания1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Медведева прощается с Тутберидзе: реакция Тарасовой
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная Канады забросила семь шайб в матче чемпионата мира
Воробьев заявил, что его настораживают крупные победы россиян
Долина, Газманов и Зара пришла на инаугурацию президента в Кремле
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Контрмеры вынуждают ПАСЕ просить РФ о помощи за Украину
Всплыла вся правда об «эксперте» Мацейчуке
Фоторепортажи
9Последняя тренировка сборной России перед стартом ЧМ
14Жены и подруги хоккеистов сборной России
08:42 (мск), источник: Советский спорт

Овечкин, Кузнецов и Орлов впервые сыграют в финале конференции

«Вашингтон» в гостях обыграл в серии плей-офф полуфинала Восточной конференции НХЛ «Питтсбург» (4−2).

Благодаря голу Евгения Кузнецова с передач Дмитрия Орлова и Александра Овечкина «Вашингтон» вышел в финал Восточной конференции плей-офф НХЛ.

Для трех российских хоккеистом участие в финале станет первым в карьере. Капитан «Вашингтона» Овечкин выступает за команду с 2005 года.

Питтсбург Пингвинз 1:2 ОТ
(0:0, 1:1, 0:0)
Вашингтон Кэпиталз
8.05.2018, 02:00 Плей-офф: 1/4 финала PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк Салливан Барри Тротц
Вратари
Мэттью Мюррей Брэден Холтби
1-й период
04:11 Олли Мяяття
Михал Кемпны 11:25
2-й период
Алекс Чейссон (Н. Уокер, Дж. Бигл) 22:13
31:52 Крис Летанг (Б. Дюмулин, С. Кросби)
Овертайм
Евгений Кузнецов (А. Овечкин, Дм. Орлов) 65:27
Статистика
2 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), А. Чейссон (Вашингтон Кэпиталз), К. Летанг (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 "Чеченский Халк" наказал "Руки-Базуки": как повздорили два знаменитых видеокачка
«Давай сделаю тебе массаж». Шокирующая история отношений тренера и биатлонистки
Шалунов и Барабанов готовы рвать чехов
Кузнецов снял проклятие. Овечкин впервые в жизни вышел в финал
Сборная Канады забросила семь шайб в матче чемпионата мира
Воробьев заявил, что его настораживают крупные победы россиян
«Спартак» вышел из кризиса: что изменил Каррера
«Тосно» — «Авангард»: Кубок России для никого
«Ахмат» победил «Анжи» и сохранил прописку в РФПЛ
Спорт-Экспресс
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Съемки жилья: почему собственникам квартир лучше не следить за арендаторами
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Большинство сайтов по бронированию жилья признали опасными
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой Телеведущий поделился своим мнением насчет интересного положения звезды.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь