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Овечкин, Кузнецов и Орлов впервые сыграют в финале конференции
«Вашингтон» в гостях обыграл в серии
«Вашингтон» в гостях обыграл в серии
Благодаря голу Евгения Кузнецова с передач Дмитрия Орлова и Александра Овечкина «Вашингтон» вышел в финал Восточной конференции
Для трех российских хоккеистом участие в финале станет первым в карьере. Капитан «Вашингтона» Овечкин выступает за команду с 2005 года.
|Питтсбург Пингвинз
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1:2 ОТ
(0:0, 1:1, 0:0)
|Вашингтон Кэпиталз
|Майк Салливан
|Барри Тротц
|Мэттью Мюррей
|Брэден Холтби
|1-й период
|04:11
|Олли Мяяття
|Михал Кемпны
|11:25
|2-й период
|Алекс Чейссон (Н. Уокер, Дж. Бигл)
|22:13
|31:52
|Крис Летанг (Б. Дюмулин, С. Кросби)
|Овертайм
|Евгений Кузнецов (А. Овечкин, Дм. Орлов)
|65:27
|2
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), А. Чейссон (Вашингтон Кэпиталз), К. Летанг (Питтсбург Пингвинз)