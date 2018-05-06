«Тампа» обыграла «Бостон» и стала первым полуфиналистом Кубка Стэнли
ТАСС, 7 мая. «Тампа-Бэй» на своем льду одержала победу над «Бостоном» со счетом 3:1 в пятом матче серии четвертьфинала
ТАСС, 7 мая. «Тампа-Бэй» на своем льду одержала победу над «Бостоном» со счетом 3:1 в пятом матче серии четвертьфинала
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэйден Пойнт (31-я минута), Джей Ти Миллер (34) и Антон Строльман (59). У проигравших отличился Давид Крейчи (20). В составе «Тампы» результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли в его активе 12 очков в 10 матчах (шесть голов и шесть передач).
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Тампы», которая стала первой командой, вышедшей в полуфинал
«Бостон» дошел до второго раунда Кубка Стэнли впервые с сезона-2013/14. Тогда команда стала первой по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде
В следующем раунде «Тампа» встретится с победителем противостояния между «Питтсбургом» и «Вашингтоном». Счет в этой серии 3−2 в пользу «Вашингтона», шестой матч пройдет в ночь на 8 мая на домашней арене «Питтсбурга».
|Тампа-Бэй Лайтнинг
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3:1
(0:1, 2:0, 1:0)
|Бостон Брюинз
|Джон Купер
|Брюс Кэссиди
|Андрей Василевский
|Туукка Раск 58:27 (Т. Раск 58:31-58:51)
|1-й период
|Чарли Макэвой
|07:09
|Дэвид Бэкес
|11:52
|12:04
|Виктор Хедман
|Брэд Маршан
|12:04
|17:02
|Дэн Джирарди
|18:06
|Седрик Пакетт
|Давид Крейчи (Ч. Макэвой, П. Бержерон)
|19:12
|2-й период
|30:43
|Брэйден Пойнт
|Патрис Бержерон
|33:31
|34:00
|Джей.Ти. Миллер (Н. Кучеров, С. Стэмкос)
|3-й период
|55:42
|Райан Макдона
|58:31
|п.в.
|Антон Строльман (В. Хедман)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. Миллер (Тампа-Бэй Лайтнинг), Б. Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг)