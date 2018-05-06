Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Сын Пугачевой рассмешил соцсети своими шалостями
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе Шаркс0
Вегас Голден Найтс0
Хоккей. НХЛ
6.05
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Бостон Брюинз1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
6.05
Словакия0
Швейцария2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
6.05
Латвия1
Финляндия8
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
6.05
Швеция3
Чехия2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
6.05
ГерманияБ4
Норвегия5
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
6.05
Австрия0
Россия7
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
6.05
Южная Корея0
Канада10
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Хет-трик Чалова помог ЦСКА разгромить «Арсенал» в матче РФПЛ
Дацюк творил, Григоренко забивал. Оценки игрокам сборной России
Лопырева дополнила сверкающее платье «сумочкой-снежком»
Ксения Собчак сходила в библиотеку в тренче за 140 тысяч (фото)
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
14Жены и подруги хоккеистов сборной России
22«Локомотив» досрочно стал чемпионом России
01:52 (мск), источник: ТАСС

«Тампа» обыграла «Бостон» и стала первым полуфиналистом Кубка Стэнли

ТАСС, 7 мая. «Тампа-Бэй» на своем льду одержала победу над «Бостоном» со счетом 3:1 в пятом матче серии четвертьфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэйден Пойнт (31-я минута), Джей Ти Миллер (34) и Антон Строльман (59). У проигравших отличился Давид Крейчи (20). В составе «Тампы» результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли в его активе 12 очков в 10 матчах (шесть голов и шесть передач).

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Тампы», которая стала первой командой, вышедшей в полуфинал плей-офф НХЛ нынешнего сезона. В 1/8 финала Кубка Стэнли «Тампа», занявшая первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, с тем же счетом победила «Нью-Джерси», а «Бостон», финишировавший на Востоке вторым, оказался сильнее «Торонто» — 4−3.

«Тампа» в предыдущий раз доходила до полуфинала Кубка Стэнли в сезоне-2015/16, проиграв в борьбе за выход в финал «Питтсбургу» (3−4). В прошлом сезоне команда не смогла пробиться в плей-офф.

«Бостон» дошел до второго раунда Кубка Стэнли впервые с сезона-2013/14. Тогда команда стала первой по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф переиграла «Детройт» со счетом 4−1, а во втором уступила «Монреалю» (3−4). В следующих двух сезонах «Бостон» не смог пробиться в плей-офф, занимая девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в прошлом сезоне проиграл в первом раунде «Оттаве» (2−4). В составе «Бостона» выступает российский вратарь Антон Худобин, который может получить приглашение от тренерского штаба сборной России на чемпионат мира в Дании.

В следующем раунде «Тампа» встретится с победителем противостояния между «Питтсбургом» и «Вашингтоном». Счет в этой серии 3−2 в пользу «Вашингтона», шестой матч пройдет в ночь на 8 мая на домашней арене «Питтсбурга».

Тампа-Бэй Лайтнинг 3:1
(0:1, 2:0, 1:0)
Бостон Брюинз
6.05.2018, 22:00 Плей-офф: 1/4 финала Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Брюс Кэссиди
Вратари
Андрей Василевский Туукка Раск 58:27 (Т. Раск 58:31-58:51)
1-й период
Чарли Макэвой 07:09
Дэвид Бэкес 11:52
12:04 Виктор Хедман
Брэд Маршан 12:04
17:02 Дэн Джирарди
18:06 Седрик Пакетт
Давид Крейчи (Ч. Макэвой, П. Бержерон) 19:12
2-й период
30:43 Брэйден Пойнт
Патрис Бержерон 33:31
34:00 Джей.Ти. Миллер (Н. Кучеров, С. Стэмкос)
3-й период
55:42 Райан Макдона
58:31 п.в. Антон Строльман (В. Хедман)
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. Миллер (Тампа-Бэй Лайтнинг), Б. Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бостон Брюинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в последнем класико Иньесты
Салах взял паузу. Конте обыграл Клоппа в важнейшем матче АПЛ
Хет-трик Чалова помог ЦСКА разгромить «Арсенал» в матче РФПЛ
Дацюк творил, Григоренко забивал. Оценки игрокам сборной России
Тутберидзе и Медведева: мосты сожжены
«Арсенал» победил в последнем матче Венгера на «Эмирейтс»
Сборная Финляндии по хоккею разгромила Латвию в матче ЧМ
Новости
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи На одном из снимков мальчику всего три дня от роду.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь