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09:38 (мск), источник: Р-Спорт

Тротц: Бросил Овечкину и Кузнецову вызов после 4-го матча с «Питтсбургом»

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц заявил, что после четвертого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» бросил российским нападающим Александру Овечкину и Евгений Кузнецову вызов, и хоккеисты сумели улучшить качество игры в пятой встрече.

Источник: AP 2018

«Вашингтон» в четверг уступил «Питтсбургу» в гостях в четвертой игре со счетом 1:3, а в субботу на своем льду одержала победу со счетом 6:3 и вышел вперед в серии — 3−2. Кузнецов в субботней встрече забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам, а Овечкин отметился одним результативным пасом.

«После четвертого матча я бросил Овечкину с Кузнецовым вызов — сыграть лучше, — сказал Тротц, слова которого приводит официальный сайт НХЛ. — Да они и сами понимали, что могут действовать лучше. Что они и сделали».

«Во втором периоде мы нахватали удалений, из-за которых очутились в небольшой яме, — заметил Тротц. — По ходу матча пришлось задействовать и план B, и план C, и план D, касавшиеся самых разных вещей. Хорошо, что во втором перерыве ребята сделали глубокий вдох, и наши лидеры сыграли решающую роль. Кузи сразу же сравнял счет, а непосредственно перед победным голом (голкипер Брэйден) Холтби сделал просто громадный, гигантский сейв».

Форвард «Вашингтона» Якуб Врана забил победный гол в матче в третьем периоде, чеху ассистировали Овечкин и Кузнецов. «Я со всех ног мчался на ворота, и Ови сделал мне шикарный пас. А до этого Кузи изумительно реализовал свой момент. Эти крохотные дюймы — иногда они приносят тебе победы. Сегодня был как раз этот случай», — сказал Врана.

Кузнецов отметил, что после второго периода команда сумела собраться. «Видели бы вы глаза игроков в раздевалке. Все были на одной волне», — заявил российский форвард.

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