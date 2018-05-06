Тротц: Бросил Овечкину и Кузнецову вызов после 4-го матча с «Питтсбургом»
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц заявил, что после четвертого матча серии второго раунда
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц заявил, что после четвертого матча серии второго раунда
«Вашингтон» в четверг уступил «Питтсбургу» в гостях в четвертой игре со счетом 1:3, а в субботу на своем льду одержала победу со счетом 6:3 и вышел вперед в серии — 3−2. Кузнецов в субботней встрече забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам, а Овечкин отметился одним результативным пасом.
«После четвертого матча я бросил Овечкину с Кузнецовым вызов — сыграть лучше, — сказал Тротц, слова которого приводит официальный сайт НХЛ. — Да они и сами понимали, что могут действовать лучше. Что они и сделали».
«Во втором периоде мы нахватали удалений,
Форвард «Вашингтона» Якуб Врана забил победный гол в матче в третьем периоде, чеху ассистировали Овечкин и Кузнецов. «Я со всех ног мчался на ворота, и Ови сделал мне шикарный пас. А до этого Кузи изумительно реализовал свой момент. Эти крохотные дюймы — иногда они приносят тебе победы. Сегодня был как раз этот случай», — сказал Врана.
Кузнецов отметил, что после второго периода команда сумела собраться. «Видели бы вы глаза игроков в раздевалке. Все были на одной волне», — заявил российский форвард.