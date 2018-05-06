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08:58 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Вашингтона» Кузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 6 мая. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Источник: AP 2018

В воскресенье «Вашингтон» в пятом матче серии ¼ финала НХЛ победил «Питтсбург» — 6:3.

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Кузнецов отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами, на его счету в текущем плей-офф 13 (6+7) очков в 11 матчах. Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Вашингтона».

Первой звездой дня признан форвард «Виннипега» Кайл Коннор, три очка которого (две шайбы + передача) помогли команде победить «Нэшвилл» (6:2) и выйти вперед в серии (3−2).

Вторым в списке лучших игроков дня стал одноклубник Кузнецова нападающий Якуб Врана, отметившийся в матче с «Питтсбургом» шайбой и двумя передачами.

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