Форвард «Вашингтона» Кузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ
ТАСС, 6 мая. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 6 мая. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В воскресенье «Вашингтон» в пятом матче серии ¼ финала НХЛ победил «Питтсбург» — 6:3.
Кузнецов отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами, на его счету в текущем
Первой звездой дня признан форвард «Виннипега» Кайл Коннор, три очка которого (две шайбы + передача) помогли команде победить «Нэшвилл» (6:2) и выйти вперед в серии (3−2).
Вторым в списке лучших игроков дня стал одноклубник Кузнецова нападающий Якуб Врана, отметившийся в матче с «Питтсбургом» шайбой и двумя передачами.