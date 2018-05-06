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08:53 (мск), источник: ТАСС

«Виннипег» вышел вперед в серии ¼ финала плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом»

ТАСС, 6 мая. «Нэшвилл» дома со счетом 2:6 проиграл «Виннипегу» в пятом матче серии ¼ финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

У победителей шайбы забросили Пол Штястны (28-я минута), Кайл Коннор (33, 38), Дастин Бафлин (35), Марк Шайфли (41) и Мэтью Перро (47).

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В составе проигравших отличились Янник Вебер (32) и Райан Джохансен (38).

Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин не вошел в состав команды на игру. Неудачный матч провел Пекка Ринне, номинант на «Везина Трофи», приз, который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Финн был заменен по ходу третьего периода, пропустив шесть шайб после 26 бросков.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Виннипега». Следующий матч пройдет в ночь на 8 мая в Виннипеге.

Во время загрузки произошла ошибка.
Нэшвилл Предаторз 2:6
(0:0, 2:4, 0:2)
Виннипег Джетс
6.05.2018, 04:30 Плей-офф: 1/4 финала Bridgestone Arena
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Пол Морис
Вратари
Пекка Ринне 46:23 (Ю. Сарос 46:23) Коннор Хеллебайк
2-й период
Пол Штястны (П. Лайне, Н. Элерс) 27:44
31:08 Янник Вебер
Кайл Коннор (Б. Уилер, М. Шайфли) 32:30
Дастин Бафлин (А. Лаури, Б. Танев) 34:35
Кайл Коннор (Б. Уилер, Д. Бафлин) 37:01
37:23 Виктор Арвидссон
37:59 Райан Джохансен
3-й период
Марк Шайфли (К. Коннор, Б. Уилер) 40:28
Джош Моррисси 42:52
45:45 Райан Хартман
Матье Перро (Н. Элерс) 46:23
49:55 Маттиас Экхольм
Статистика
6 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Коннор (Виннипег Джетс), М. Шайфли (Виннипег Джетс), Б. Уилер (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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