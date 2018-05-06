«Виннипег» вышел вперед в серии ¼ финала плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом»

Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин не вошел в состав команды на игру. Неудачный матч провел Пекка Ринне, номинант на «Везина Трофи», приз, который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Финн был заменен по ходу третьего периода, пропустив шесть шайб после 26 бросков.