«Виннипег» вышел вперед в серии ¼ финала плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом»
ТАСС, 6 мая. «Нэшвилл» дома со счетом 2:6 проиграл «Виннипегу» в пятом матче серии ¼ финала
ТАСС, 6 мая. «Нэшвилл» дома со счетом 2:6 проиграл «Виннипегу» в пятом матче серии ¼ финала
У победителей шайбы забросили Пол Штястны (28-я минута), Кайл Коннор (33, 38), Дастин Бафлин (35), Марк Шайфли (41) и Мэтью Перро (47).
В составе проигравших отличились Янник Вебер (32) и Райан Джохансен (38).
Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин не вошел в состав команды на игру. Неудачный матч провел Пекка Ринне, номинант на «Везина Трофи», приз, который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Финн был заменен по ходу третьего периода, пропустив шесть шайб после 26 бросков.
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Виннипега». Следующий матч пройдет в ночь на 8 мая в Виннипеге.
|Нэшвилл Предаторз
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2:6
(0:0, 2:4, 0:2)
|Виннипег Джетс
|Питер Лавиолетт
|Пол Морис
|Пекка Ринне 46:23 (Ю. Сарос 46:23)
|Коннор Хеллебайк
|2-й период
|Пол Штястны (П. Лайне, Н. Элерс)
|27:44
|31:08
|Янник Вебер
|Кайл Коннор (Б. Уилер, М. Шайфли)
|32:30
|Дастин Бафлин (А. Лаури, Б. Танев)
|34:35
|Кайл Коннор (Б. Уилер, Д. Бафлин)
|37:01
|37:23
|Виктор Арвидссон
|37:59
|Райан Джохансен
|3-й период
|Марк Шайфли (К. Коннор, Б. Уилер)
|40:28
|Джош Моррисси
|42:52
|45:45
|Райан Хартман
|Матье Перро (Н. Элерс)
|46:23
|49:55
|Маттиас Экхольм
|6
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|К. Коннор (Виннипег Джетс), М. Шайфли (Виннипег Джетс), Б. Уилер (Виннипег Джетс)