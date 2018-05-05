Овечкину нужен Кубок Стэнли. Свои чемпионаты мира он уже отыграл
«СЭ» — о форварде «Вашингтона» и сборной России.
«СЭ» — о форварде «Вашингтона» и сборной России.
Год назад Александр Овечкин — невероятно, но факт — был не нужен сборной России. Перебор классных фланговых форвардов в команде Знарка, находившихся в отличной форме, неудачная концовка сезона, которая вылилась во вчистую проигранный «Морис Ришар», посредственный
Сейчас все иначе. Настоящий Ови, которого не сдерживают
И сейчас, когда к стартовому матчу с Францией Россия
Только вот самому Александру нужно нечто другое. От ближайших двух или трех матчей с «Питтсбургом», а если все сложится удачно — и еще и пары серий — зависит очередной шанс перехода россиянина из категории великого неудачника в «великого» без всяких ограничений и приписок. Свои чемпионаты мира он уже отыграл.
И что здорово, вокруг сборной наконец пропала неприятная риторика «надеемся на приезд наших энхаэловцев», которая покрывает звучащее между строк «болеем против наших энхаэловцев».
А самому Александру, если он хочет не искать в очередной раз мотивацию после клубной неудачи, пора превращать то самое «здорово» в «блестяще». Овечкин действительно классно проводит
В ближайшие дни наступит развязка: или окончательная, которая заставит на несколько дней всех задаться вечным майским вопросом «а приедет ли Овечкин в сборную», или предварительная, которая снимет «столичное» проклятие второго раунда и заставит «Кэпиталз» хотя бы ненадолго вздохнуть спокойнее, отбросив привычный груз неоправданных ожиданий. Главная, пусть и не самая яркая битва современной НХЛ выходит на финишную прямую. .