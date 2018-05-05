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14:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкину нужен Кубок Стэнли. Свои чемпионаты мира он уже отыграл

«СЭ» — о форварде «Вашингтона» и сборной России.

Источник: Reuters

Год назад Александр Овечкин — невероятно, но факт — был не нужен сборной России. Перебор классных фланговых форвардов в команде Знарка, находившихся в отличной форме, неудачная концовка сезона, которая вылилась во вчистую проигранный «Морис Ришар», посредственный плей-офф и традиционный вылет из Кубка Стэнли неожиданно превратили потенциальный приезд Ови в Кельн в головную боль для всех. К счастью, все завершилось мирно — было объявлено о травме игрока (которая, тяжелая или нет, действительно была), Знарку не пришлось думать, куда ставить капитана «Вашингтона», и сборная хорошо (кроме третьего периода матча с канадцами) провела чемпионат, не растеряв командную химию.

Сейчас все иначе. Настоящий Ови, которого не сдерживают какие-то медицинские или игровые проблемы, вернулся. Он в седьмой раз выиграл «Ришар» и здорово проводит плей-офф. Не блестяще — иначе как же оценивать игру Кросби или Гюнцеля — но здорово.

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И сейчас, когда к стартовому матчу с Францией Россия из-за травм Панарина, отсутствия Ковальчука и Мозякина и болезни Гусева осталась без единого чистого левого вингера в топ-звеньях, вопросов быть не может — такой сборной Овечкин бы не помешал.

Только вот самому Александру нужно нечто другое. От ближайших двух или трех матчей с «Питтсбургом», а если все сложится удачно — и еще и пары серий — зависит очередной шанс перехода россиянина из категории великого неудачника в «великого» без всяких ограничений и приписок. Свои чемпионаты мира он уже отыграл.

И что здорово, вокруг сборной наконец пропала неприятная риторика «надеемся на приезд наших энхаэловцев», которая покрывает звучащее между строк «болеем против наших энхаэловцев».

Штаб Воробьева уже заявил 12 нападающих, а на днях к ним должен присоединиться Никита Гусев — кажется, еще два-три года назад мы бы начали чемпионат мира хоть в три тройки, если бы в Кубке Стэнли оставались разом Овечкин, Кузнецов и Кучеров.

А самому Александру, если он хочет не искать в очередной раз мотивацию после клубной неудачи, пора превращать то самое «здорово» в «блестяще». Овечкин действительно классно проводит плей-офф, но такое с ним бывало и раньше, а вот решающие (чаще всего седьмые игры) ему, как и всему «Вашингтону», не удавались.

В ближайшие дни наступит развязка: или окончательная, которая заставит на несколько дней всех задаться вечным майским вопросом «а приедет ли Овечкин в сборную», или предварительная, которая снимет «столичное» проклятие второго раунда и заставит «Кэпиталз» хотя бы ненадолго вздохнуть спокойнее, отбросив привычный груз неоправданных ожиданий. Главная, пусть и не самая яркая битва современной НХЛ выходит на финишную прямую. ​.

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