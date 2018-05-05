«Облизать соперника — все равно, что плюнуть ему в лицо!» Маршан опять учудил

Источник: Советский спорт

1. ЛИЗУН МАРШАН

Конечно, сейчас все обсуждают, что в очередной раз выпендрился бомбардир «Бостона» Брэд Маршан, который облизал силовика «Тампы» Райана Кэллахэна. Это не первый случай, когда Маршан делает это. В серии первого раунда против «Торонто» он целовал Лео Комарова. Понятно, это не в порыве страсти. Просто Маршан пытается вывести соперника из себя, чтобы тот его ударил и схватил удаление. Но почему не удаляют самого Брэда за неспортивное поведение? Потому что в правилах НХЛ такие случаи вообще не прописаны. Никто таких моментов не ждал. А зря. Теперь, видимо, нужно вносить поправки.

«Это то же самое, если бы тебе плюнули в лицо, если не хуже», — сказал Кэллахэн. И он прав. Другой игрок, Кларк Макартур заметил: «Любой хоккеист НХЛ оказался бы на электрическом стуле за те вещи, что вытворяет Маршан. К нему никакого уважения!».

«Все, что я могу сказать — в хоккее абсолютно нет места такому вот облизыванию. Я это просто не понимаю. Как вы отнесетесь к тому, что я подойду к вам и широким движением языка лизну ваше лицо?» — воскликнул главный тренер «Тампы» Купер. Даже не пытайся, Джон! Просто забудь об этой мысли.

Сам Маршан объясняет это так: «Кэллахэн перед этим ударил меня четыре раза в лицо». В общем, пусть НХЛ разбирается с форвардом «Бостона». Все ждут какого-то решения. Маршана уже журили, ничего не изменилось. Можно выписать дисквалификацию. А можно легализовать лизание. Давайте попробуем. А вдруг этот новый тренд приживется? Но надо понимать, что после «лизать» будет «сосать», и начнется такое на льду, что это будет не остановить.

2. ПОБЕДА «ТАМПЫ»

Пока Маршан лизался, ушло в тень, что «Тампа» ведет уже 3−1 в серии. И это хорошо. Хватит уже Илье Сорокину сидеть в пресс-центре и смотреть там хоккей. Пора попадать в заявку сборной России, ну, а Андрей Василевский (29 сэйвов) — пусть идет в финал Восточной конференции, прихватив с собой Михаила Сергачева и Никиту Кучерова, который забил в ворота «Бостона». Это был идеальный щелчок-бомба в большинстве, и за спиной Туукки Раска едва не разорвалась сетка. Куч вложил всю душу в этот бросок.

А на 53-й минуте еще и Стивен Стэмкос забил свою бомбу, сравняв счет в матче. Оптимистичный знак для «Тампы», что там заиграло первое звено. Решил же все в овертайме защитник Дэн Джирарди, подставивший клюшку на пятачке под пас из-за ворот от Алекса Киллорна.

Похоже, этот момент и похоронил «Бостон», который должен теперь одержать три победы подряд над «Тампой». Удастся ли это? Если да, это будет реальный подвиг для «Брюинз».

3. НЕВОЗМОЖНЫЙ «ВЕГАС»

В пятом матче серии «Вегас» обыграл «Сан-Хосе», причем вел 4:0 к 49-й минуте встречи. Правда, «акулы» бросились в погоню и забили три гола подряд, перевернув счет на 4:3. Но Джонатан Маршессо сделал контрольный выстрел в пустые ворота.

Теперь «Голден Найтс» оказались в одном шаге от финала Западной конференции. Дубль сделал Алекс Так — самый первый игрок в истории «Вегаса», с кем подписали контракт. Вообще клуб из Лас-Вегаса не просто так вел в счете, а доминировал почти весь матч, перебросав «акул» (39−30) и задавив по силовым приемам (53−35), превзойдя по блокам (24−18).