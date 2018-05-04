Форвард «Вашингтона» Оши подрался с Летангом

Оши провел силовой прием против Летанга, после которого хоккеисты сбросили краги. Одновременно с этим «Питтсбург» провел контратаку, и Джейк Генцел поставил точку в матче — 3:1.



«Пенгвинс» сравняли счет в серии — 2−2.