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Форвард «Вашингтона» Оши подрался с Летангом
Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг и нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши обменялись ударами на последней минуте 4-го матча серии
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Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг и нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши обменялись ударами на последней минуте 4-го матча серии
Оши провел силовой прием против Летанга, после которого хоккеисты сбросили краги. Одновременно с этим «Питтсбург» провел контратаку, и Джейк Генцел поставил точку в матче — 3:1.
«Пенгвинс» сравняли счет в серии — 2−2.