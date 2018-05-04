Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Поклонники заподозрили Кристину Асмус в беременности
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Агутин сравнил Успенскую с Элизабет Тейлор
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Россия
Франция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
США
Канада
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Швеция
Беларусь
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Германия
Дания
Хоккей. НХЛ
04:30
Виннипег Джетс1
Нэшвилл Предаторз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз3
Вашингтон Кэпиталз1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
15-летнюю дочь Елены Воробей прооперировали в Германии
Анна Курникова показала первое «беременное» фото
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Худоба 16-летней дочери Любови Толкалиной напугала поклонников
Кейт Уинслет осудила голливудских актрис за откровенные платья
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
12«Барса» — чемпион, «Юве» обыграл «Интер», сэр Алекс проводил Венгера
8«Реал» победил «Баварию» в первом матче полуфинала ЛЧ
12:33 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Форвард «Вашингтона» Оши подрался с Летангом

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг и нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши обменялись ударами на последней минуте 4-го матча серии плей-офф.

Источник: Reuters

Оши провел силовой прием против Летанга, после которого хоккеисты сбросили краги. Одновременно с этим «Питтсбург» провел контратаку, и Джейк Генцел поставил точку в матче — 3:1.

«Пенгвинс» сравняли счет в серии — 2−2.

Во время загрузки произошла ошибка.
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Реванш для Кошечкина: Россия начнет с Франции
Сборная России дозаявила четырех игроков на ЧМ-2018
Диего Симеоне выиграет Лигу Европы. И уйдет из «Атлетико»
Малкин помог «Питтсбургу» сравнять счет в серии с «Вашингтоном»
Ходокам России не дали участвовать в ЧМ в нейтральном статусе
Красота дня. Восхитительные спутницы хоккеистов сборной России
Евролига ответила на жалобу «Химок»
Новости
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь