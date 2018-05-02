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23:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший вратарь «Трактора» Павел Францоуз стал игроком «Колорадо»

Бывший вратарь «Трактора» Павел Францоуз стал игроком «Колорадо Эвеланш», информирует официальный сайт «лавин».

Источник: РИА "Новости"

Соглашение заключено на один сезон.

27-летний Францоуз отыграл за челябинский клуб три сезона и провёл 100 матчей. Вратарь одержал 40 побед, отражая 94,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,77. Францоуз был основным вратарём сборной Чехии на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

В данный момент чешский вратарь находится в расположении национальной команды и в роли основного голкипера готовится к чемпионату мира в Дании.

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