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Бывший вратарь «Трактора» Павел Францоуз стал игроком «Колорадо»
Бывший вратарь «Трактора» Павел Францоуз стал игроком «Колорадо Эвеланш», информирует официальный сайт «лавин».
Бывший вратарь «Трактора» Павел Францоуз стал игроком «Колорадо Эвеланш», информирует официальный сайт «лавин».
Соглашение заключено на один сезон.
27-летний Францоуз отыграл за челябинский клуб три сезона и провёл 100 матчей. Вратарь одержал 40 побед, отражая 94,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,77. Францоуз был основным вратарём сборной Чехии на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
В данный момент чешский вратарь находится в расположении национальной команды и в роли основного голкипера готовится к чемпионату мира в Дании.