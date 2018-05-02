Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
«Оттава» оставила Буше во главе команды
Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион подтвердил, что Ги Буше останется главным тренером команды на следующий сезон, сообщает AFP.
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Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион подтвердил, что Ги Буше останется главным тренером команды на следующий сезон, сообщает AFP.
46-летний Буше подписал с «Оттавой» контракт на два сезона в 2016 году. Нынешний сезон «Оттава» провела неудачно, набрав всего 67 очков в регулярном чемпионате НХЛ.
За два года во главе «Оттавы» Буше выиграл 72 матча, проиграл 71. Общая статистика специалиста в НХЛ: 169 побед при 150 поражениях.