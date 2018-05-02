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11:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Оттава» оставила Буше во главе команды

Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион подтвердил, что Ги Буше останется главным тренером команды на следующий сезон, сообщает AFP.

46-летний Буше подписал с «Оттавой» контракт на два сезона в 2016 году. Нынешний сезон «Оттава» провела неудачно, набрав всего 67 очков в регулярном чемпионате НХЛ.

За два года во главе «Оттавы» Буше выиграл 72 матча, проиграл 71. Общая статистика специалиста в НХЛ: 169 побед при 150 поражениях.

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