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21:06 (мск), источник: ТАСС

Бывший вратарь СКА Коскинен подписал контракт с клубом НХЛ «Эдмонтон»

ТАСС, 1 мая. Бывший вратарь санкт-петербургского СКА финн Микко Коскинен подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: ИТАР-ТАСС

Контракт с 29-летним вратарем рассчитан на один год.

Коскинен выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за СКА с сезона-2014/15. В составе петербургского клуба Коскинен дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 29 матчей в регулярном чемпионате при коэффициенте надежности 1,57 и проценте отраженных бросков 93,7 и 15 матчей в плей-офф (1,62; 93,5%).

Коскинен дважды становился серебряным призером чемпионата мира в составе сборной Финляндии. Вратарь выступал на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, где сборная Финляндии дошла до четвертьфинала.

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