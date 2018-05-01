Бывший вратарь СКА Коскинен подписал контракт с клубом НХЛ «Эдмонтон»
ТАСС, 1 мая. Бывший вратарь
ТАСС, 1 мая. Бывший вратарь
Контракт с 29-летним вратарем рассчитан на один год.
Коскинен выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за СКА с сезона-2014/15. В составе петербургского клуба Коскинен дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 29 матчей в регулярном чемпионате при коэффициенте надежности 1,57 и проценте отраженных бросков 93,7 и 15 матчей в
Коскинен дважды становился серебряным призером чемпионата мира в составе сборной Финляндии. Вратарь выступал на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, где сборная Финляндии дошла до четвертьфинала.