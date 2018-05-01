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10:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бостон» закрыл Кучерова. Но от поражения «Брюинз» это не спасло

«Тампа» сравняла счет в серии второго раунда Кубка Стэнли против «Бостона».

Источник: AP 2018

Сложилось впечатление, что «Тампа» в сравнении с первым матчем взялась за ум. Все же ни одна другая команда не умеет столько выжимать из территориального преимущества. Играть первым номером для нее так же привычно, как дышать или ошибаться в обороне. Но вовторой встрече даже привозов было немного — для себя команда сыграла довольно строго.

У «Болтс» ничего не получалось в атаках сходу, зато позиционно они действовали великолепно. В первом периоде «Бостону» еще удавалось ловить хозяев на слишком медленной обработке шайбы на чужой синей и убегать в контратаки, но чем дальше, тем чище они ее принимали и скидывали партнеру.

Скверный матч провела номинально первая тройка со Стэмкосом и Кучеровым — они выглядели недовольными собой. Купер урезал их айстайм, так как быстро пройти среднюю зону и закрепиться в чужой у них получалось хуже, чем у всех остальных звеньев «Тампы». Была заметна связка Киллорн — Гурд, блестящий матч провело второе звено Палат — Джонсон -Пойнт (Брэйден стал самым молодым игроком в истории «Лайтнинг», набравшим 4 очка в плей-офф — 22 года и 48 дней).

В первом матче серии «Бостон» неслабо прижал их по скорости, во втором они бросили идею соревноваться с «Брюинз» в забегах без средней зоны. Это сочетание довольно цепко сидело перед чужими воротами, уводило шайбу к лицевому борту, постоянно смещаясь и задействуя Строльмана и Макдону.

Когда защитники «Молний» владеют шайбой, они не настолько опасны для общества, как без нее, когда пытаются обороняться. Отлично выглядел Хедман, постоянно идущий вглубь зоны, берущий игру на себя. Это его стихия — укрывать шайбу корпусом, удерживать ее под натиском соперника, прорываясь по флангу, как не умеет иной форвард. Здорово для своего скромного игрового времени смотрелся Сергачев, который набрал четвертое очко в этом розыгрыше плей-офф.

«Бостон», который лишили привычной игры в давление, оказался довольно беспомощен. Редкие контратаки грамотно прерывал Василевский, не допускавший отскоков перед собой, а абсолютно ужасное большинство лишило шансов зацепиться за матч. Больше минуты «Мишки» сыграли впятером против троих, но не создали ничего опаснее пары переводов на противоположный фланг, достаточно медленных для того, чтобы Василевский успевал сместиться и перекрыть ближний угол.

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Как и у «Тампы», довольно слабо у «Бостона» сыграло звено лидеров, которое прижимали к воротам большую часть матча. Под давлением в первой пятерке достойно смотрелся только Чарли Макэвой, который пытался встречать соперника повыше и мешал ему в два паса расставиться в чужой зоне.

Ясно, что в домашних встречах команда Брюса Кэссиди не намерена плясать под то, что поставит «Тампа». Серия затянется, и в финал конференции пробьется не тот, кто будет лучше терпеть или больше бороться, как это возможно в некоторых других сериях, а тот, кто чаще и эффективнее будет играть первым номером и навязывать сопернику неудобный хоккей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Тампа-Бэй Лайтнинг 4:2
(1:1, 1:0, 2:1)
Бостон Брюинз
1.05.2018, 02:00 Плей-офф: 1/4 финала Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Брюс Кэссиди
Вратари
Андрей Василевский Туукка Раск 58:08 (Т. Раск 59:34)
1-й период
05:30 Седрик Пакетт
Дэвид Бэкес 05:30
Дэвид Бэкес 05:30
Тори Краг 10:00
11:47 Янни Гурд (Б. Пойнт, М. Сергачев)
14:02 Тайлер Джонсон
14:17 Райан Макдона
Чарли Макэвой (П. Бержерон, Б. Маршан) 18:30
2-й период
30:14 Тайлер Джонсон (Б. Пойнт, О. Палат)
30:31 Виктор Хедман
3-й период
43:18 Антон Строльман
43:18 Янни Гурд
Кеван Миллер 43:18
Тори Краг 43:18
Давид Пастрняк 47:31
Давид Пастрняк 47:31
54:08 Ондржей Палат (Б. Пойнт)
Тори Краг (Д. Пастрняк, Б. Маршан) 55:58
59:34 п.в. Брэйден Пойнт (В. Хедман)
Статистика
12 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Джонсон (Тампа-Бэй Лайтнинг), Б. Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг), Р. Кэллахэн (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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