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01:17 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» сравнял счет в серии четвертьфинала плей-офф НХЛ с «Питтсбургом»

ТАСС, 30 апреля. «Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Питтсбургом» со счетом 4:1 во втором матче серии четвертьфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Александр Овечкин (2-я минута), для которого эта шайба стала седьмой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, а также Якуб Врана (15), Бретт Коннолли (23) и Никлас Бэкстрем (60). У проигравших отличился Крис Летанг (34). Лучшим игроком встречи был назван голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби, отразивший 32 из 33 бросков по воротам. Второй звездой стал Врана, третьей — форвард «Вашингтона» Ларс Эллер, отдавший три результативные передачи в матче.

Овечкин провел на льду 18 с половиной минут, нанес четыре броска, один из которых стал голевым, и совершил четыре силовых приема. Капитан «Вашингтона» набрал 11-й балл за результативность в восьми матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли (7 шайб + 4 передачи) и поднялся на пятое место в списке бомбардиров плей-офф, лидирует в котором чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк — 17 очков (5+12) в восьми матчах.

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Российские хоккеисты «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не смогли отметиться результативными действиями. Кузнецов прервал личную результативную серию, которая составила четыре матча. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил второй матч серии подряд из-за травмы.

В середине третьего периода при счете 3:1 в пользу «Вашингтона» хоккеисты «Питтсбурга» забросили шайбу, но судьи не стали фиксировать взятие ворот Патриком Хорнквистом после видеопросмотра, на котором не было четко видно, что шайба полностью пересекла линию ворот Холтби.

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«Вашингтон» сравнял счет в серии до четырех побед — 1−1. В первом матче «Питтсбург» победил со счетом 3:2.

Третья игра серии пройдет в ночь на 2 мая на домашней арене «Питтсбурга».

Вашингтон Кэпиталз 4:1
(2:0, 1:1, 1:0)
Питтсбург Пингвинз
29.04.2018, 22:00 Плей-офф: 1/4 финала Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Майк Салливан
Вратари
Брэден Холтби Мэттью Мюррей 57:20 (М. Мюррей 58:17-58:38, М. Мюррей 59:53)
1-й период
01:26 Александр Овечкин
06:57 Евгений Кузнецов
Сидни Кросби 12:59
14:54 Якуб Врана (Л. Эллер, Б. Холтби)
2-й период
22:08 Бретт Коннолли (Л. Эллер)
31:14 Дмитрий I Орлов
Патрик Хернквист 31:14
Крис Летанг (Джаст. Шульц, Дж. Гюнтцель) 33:04
3-й период
45:38 Ти. Джей. Оши
Крис Летанг 51:37
Дерик Брассар 54:48
56:19 Евгений Кузнецов
58:17 Деванте Смит-Пелли
Патрик Хернквист 58:17
59:53 п.в. Никлас II Бэкстрем (Т. Уилсон, Л. Эллер)
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Я. Врана (Вашингтон Кэпиталз), Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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