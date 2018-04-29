«Вашингтон» сравнял счет в серии четвертьфинала плей-офф НХЛ с «Питтсбургом»

Источник: AP 2018

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Александр Овечкин (2-я минута), для которого эта шайба стала седьмой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, а также Якуб Врана (15), Бретт Коннолли (23) и Никлас Бэкстрем (60). У проигравших отличился Крис Летанг (34). Лучшим игроком встречи был назван голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби, отразивший 32 из 33 бросков по воротам. Второй звездой стал Врана, третьей — форвард «Вашингтона» Ларс Эллер, отдавший три результативные передачи в матче.

Овечкин провел на льду 18 с половиной минут, нанес четыре броска, один из которых стал голевым, и совершил четыре силовых приема. Капитан «Вашингтона» набрал 11-й балл за результативность в восьми матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли (7 шайб + 4 передачи) и поднялся на пятое место в списке бомбардиров плей-офф, лидирует в котором чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк — 17 очков (5+12) в восьми матчах.

Российские хоккеисты «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не смогли отметиться результативными действиями. Кузнецов прервал личную результативную серию, которая составила четыре матча. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил второй матч серии подряд из-за травмы.

В середине третьего периода при счете 3:1 в пользу «Вашингтона» хоккеисты «Питтсбурга» забросили шайбу, но судьи не стали фиксировать взятие ворот Патриком Хорнквистом после видеопросмотра, на котором не было четко видно, что шайба полностью пересекла линию ворот Холтби.

«Вашингтон» сравнял счет в серии до четырех побед — 1−1. В первом матче «Питтсбург» победил со счетом 3:2.