Евгений Малкин не сыграет во втором матче серии с «Вашингтоном»
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, который выбыл из строя
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, который выбыл из строя
Об этом заявил главный тренер «пингвинов» Майк Салливан. Существовала вероятность, что он сможет выйти на лёд уже сегодня.
Отмечается, что теперь возвращение Малкина можно ожидать в третьем матче серии. Ранее российский нападающий уже приступил к тренировкам на льду в общей группе. Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан вновь заверил, что в том случае, если Малкину удастся выйти на лёд, он не станет искусственно ограничивать его игровое время.
Второй матч серии между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» состоится сегодня, 29 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.