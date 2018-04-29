Евгений Малкин не сыграет во втором матче серии с «Вашингтоном»

Об этом заявил главный тренер «пингвинов» Майк Салливан. Существовала вероятность, что он сможет выйти на лёд уже сегодня.

Отмечается, что теперь возвращение Малкина можно ожидать в третьем матче серии. Ранее российский нападающий уже приступил к тренировкам на льду в общей группе. Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан вновь заверил, что в том случае, если Малкину удастся выйти на лёд, он не станет искусственно ограничивать его игровое время.