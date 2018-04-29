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20:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Евгений Малкин не сыграет во втором матче серии с «Вашингтоном»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, который выбыл из строя из-за травмы нижней части тела и пропустил первый матч серии с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2, 1−0 в серии), не сыграет и во второй встрече.

Источник: Reuters

Об этом заявил главный тренер «пингвинов» Майк Салливан. Существовала вероятность, что он сможет выйти на лёд уже сегодня.

Отмечается, что теперь возвращение Малкина можно ожидать в третьем матче серии. Ранее российский нападающий уже приступил к тренировкам на льду в общей группе. Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан вновь заверил, что в том случае, если Малкину удастся выйти на лёд, он не станет искусственно ограничивать его игровое время.

Второй матч серии между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» состоится сегодня, 29 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

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