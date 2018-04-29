Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мир упал под Емельяненко: СМИ о победе РФ над США
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Рудковскую раскритиковали за участие ее сына в скандальном клипе Киркорова
Путин отреагировал на просьбу списать деньги с его счета
Дженнифер Лоуренс сходила на ужин с 59-летним режиссером
Текущие события
Хоккей. Европа
13:00
Россия
Чехия
Хоккей. Европа
16:30
Швеция
Финляндия
Хоккей. НХЛ
22:00
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас Голден НайтсОТ3
Сан-Хосе Шаркс4
Хоккей. НХЛ
28.04
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Бостон Брюинз6
Хоккей. НХЛ
30.04
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Бой Емельяненко - Мир кончился нокаутом американца на 49 секунде
В Киеве неспокойно: афганцы перекрыли центр города
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
35-й тур ФНЛ: Аленичев отдал власть, Талалаев пнул мячом в судью
«Арсенал» поставил «Анжи» на грань катастрофы: обзор матча РФПЛ
Дженнифер Лоуренс сходила на ужин с 59-летним режиссером
Дэвид Бекхэм сменил прическу
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Погребинcкий о трагической ошибке Украины: у РФ развязаны руки
Включил политолога: Макаревич обидел крымчан - СМИ
Фоторепортажи
11«Барселона» разгромила «Севилью» в финале Кубка Испании
16Все команды-участницы чемпионата мира в Дании
11:33 (мск), источник: Р-Спорт

«Сан-Хосе» сравнял счет в серии четвертьфинала Кубка Стэнли с «Вегасом»

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Сан-Хосе» обыграли «Вегас» в матче ¼ финала плей-офф НХЛ.

Источник: AP 2018

Вторая встреча серии до четырех побед, прошедшая на льду «Вегаса» в субботу, завершилась во втором овертайме со счетом 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу «Шаркс», в составе которых отличились Брент Бернс (23-я и 35-я минуты) и Логан Кутюр (32 и 86). У «Вегаса» шайбы забросили Вильям Карлссон (18 и 21) и Нэйт Шмидт (54).

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии стал 1−1. Дебютант лиги «Вегас», выигравший серию 1/8 финала плей-офф у «Лос-Анджелеса» «всухую», потерпел первое поражение в матчах навылет. В двух следующих играх хозяином будет «Сан-Хосе».

Вегас Голден Найтс 3:4 ОТ
(1:0, 1:3, 1:0)
Сан-Хосе Шаркс
29.04.2018, 03:00 Плей-офф: 1/4 финала T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Питер Дебур
Вратари
Марк-Андре Флери Мартин Джонс
1-й период
08:17 Джеймс Нил
Дилан Демело 08:17
16:04 Дэвид Перрон
Бренден Диллон 16:04
17:59 Вильям Карлссон (Кол. Миллер, Н. Шмидт)
2-й период
20:26 Вильям Карлссон (Рил. Смит)
21:56 Дэвид Перрон
Брент Бернс (Джо Павелски) 22:00
24:17 Вильям Каррье
26:47 Колин Миллер
Томаш Хертл 27:14
29:54 Джонатан Маршессо
Марк-Эдуард Власик 29:54
Логан Кутюр (Т. Хертл) 31:08
33:24 Дэвид Перрон
Бренден Диллон 33:24
Брент Бернс (Т. Майер, Джо Павелски) 34:07
39:31 Джон Меррилл
3-й период
50:18 Колин Миллер
53:28 Нэйт Шмидт (Ш. Теодор, Э. Хаула)
Бренден Диллон 58:26
Овертайм
81:35 Ши Теодор
85:05 Джон Меррилл
Логан Кутюр (К. Лабанк, Б. Бернс) 85:13
Статистика
22 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Л. Кутюр (Сан-Хосе Шаркс), В. Карлссон (Вегас Голден Найтс), Б. Бернс (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сан-Хосе Шаркс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вегас Голден Найтс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Наш папа алкоголик: почему ситуация с российским тренером похожа на созависимость
Наприседала: боец UFC Александра Албу и ее потрясающие формы
Легенда в деле: Емельяненко быстро разобрался с Миром
Прибывший в сборную из США нападающий удивился отсутствию Знарка
35-й тур ФНЛ: Аленичев отдал власть, Талалаев пнул мячом в судью
«Арсенал» поставил «Анжи» на грань катастрофы: обзор матча РФПЛ
Сборная Швеции на ЧМ: они отправят Россию на Канаду или США
Капризов сыграет в звене с Анисимовым и Дадоновым против чехов
«Реал» без Роналду одержал победу в матче чемпионата Испании
Новости
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь