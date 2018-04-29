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«Сан-Хосе» сравнял счет в серии четвертьфинала Кубка Стэнли с «Вегасом»
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Сан-Хосе» обыграли «Вегас» в матче ¼ финала
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Сан-Хосе» обыграли «Вегас» в матче ¼ финала
Вторая встреча серии до четырех побед, прошедшая на льду «Вегаса» в субботу, завершилась во втором овертайме со счетом 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу «Шаркс», в составе которых отличились Брент Бернс (23-я и 35-я минуты) и Логан Кутюр (32 и 86). У «Вегаса» шайбы забросили Вильям Карлссон (18 и 21) и Нэйт Шмидт (54).
Счет в серии стал 1−1. Дебютант лиги «Вегас», выигравший серию 1/8 финала
|Вегас Голден Найтс
|
3:4 ОТ
(1:0, 1:3, 1:0)
|Сан-Хосе Шаркс
|Жерар Галлан
|Питер Дебур
|Марк-Андре Флери
|Мартин Джонс
|1-й период
|08:17
|Джеймс Нил
|Дилан Демело
|08:17
|16:04
|Дэвид Перрон
|Бренден Диллон
|16:04
|17:59
|Вильям Карлссон (Кол. Миллер, Н. Шмидт)
|2-й период
|20:26
|Вильям Карлссон (Рил. Смит)
|21:56
|Дэвид Перрон
|Брент Бернс (Джо Павелски)
|22:00
|24:17
|Вильям Каррье
|26:47
|Колин Миллер
|Томаш Хертл
|27:14
|29:54
|Джонатан Маршессо
|Марк-Эдуард Власик
|29:54
|Логан Кутюр (Т. Хертл)
|31:08
|33:24
|Дэвид Перрон
|Бренден Диллон
|33:24
|Брент Бернс (Т. Майер, Джо Павелски)
|34:07
|39:31
|Джон Меррилл
|3-й период
|50:18
|Колин Миллер
|53:28
|Нэйт Шмидт (Ш. Теодор, Э. Хаула)
|Бренден Диллон
|58:26
|Овертайм
|81:35
|Ши Теодор
|85:05
|Джон Меррилл
|Логан Кутюр (К. Лабанк, Б. Бернс)
|85:13
|22
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Л. Кутюр (Сан-Хосе Шаркс), В. Карлссон (Вегас Голден Найтс), Б. Бернс (Сан-Хосе Шаркс)