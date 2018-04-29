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11:26 (мск), источник: Р-Спорт

«Баффало» получил право первого выбора на драфте НХЛ-2018

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. «Баффало Сейбрз» стал победителем лотереи и получил право первого выбора на драфте НХЛ-2018, сообщается на официальном сайте лиги.

Источник: AP 2018

«Баффало» по итогам регулярного чемпионата занял последнее место в таблице НХЛ и имел 18,5% на победу в лотерее, участие в которой принимали 15 клубов, не сумевших пробиться в плей-офф. «Каролина Харрикейнз» по итогам лотереи получила право выбора под вторым номером, «Монреаль Канадиенс» — под третьим, «Оттава Сенаторз» — под четвертым, «Аризона Койотис» — под пятым.

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Далее в списке расположились: 6. «Детройт Ред Уингз», 7. «Ванкувер Кэнакс», 8. «Чикаго Блэкхокс», 9. «Нью-Йорк Рейнджерс», 10. «Эдмонтон Ойлерз», 11. «Нью-Йорк Айлендерс», 12. «Нью-Йорк Айлендерс» (право выбора получено от «Калгари Флэймз»), 13. «Даллас Старз», 14. «Филадельфия Флайерз» (право выбора получено от «Сент-Луис Блюз»), 15. «Флорида Пантерз».

Ранее центральное скаутское бюро НХЛ поставило российского форварда «Барри Кольтс» Андрея Свечникова на первое место в финальном рейтинге предстоящего драфта среди полевых игроков, выступающих в Северной Америке. В международном рейтинге для хоккеистов, играющих не в Северной Америке, первым стал защитник «Фрелунды» швед Расмус Далин, вторым — его соотечественник Адам Боквист из «Брюнеса», а третьим — форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов. В топ-10 международного рейтинга также вошел российский форвард Григорий Денисенко из ярославского «Локомотива», занявший седьмое место.

Среди вратарей в десятку международного рейтинга попали сразу три россиянина: Амир Мифтахов («Ак Барс», 3-е место), Алексей Мельничук (СКА, 8-е) и Даниил Исаев («Локомотив», 9-е).

Драфт НХЛ 2018 года пройдет 22—23 июня в Далласе.

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