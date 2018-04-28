Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Дочь Екатерины Климовой сыграла в спектакле
За что вас могут не выпустить за границу
Дэвид Бекхэм сменил прическу
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
28.04
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Бостон Брюинз6
Хоккей. Европа
28.04
Швеция3
Россия1
Хоккей. Европа
13:00
Россия
Чехия
Хоккей. Европа
28.04
Финляндия5
Чехия2
Хоккей. Европа
16:30
Швеция
Финляндия
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил
Дочь Екатерины Климовой сыграла в спектакле
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
35-й тур ФНЛ: Аленичев отдал власть, Талалаев пнул мячом в судью
«Арсенал» поставил «Анжи» на грань катастрофы: обзор матча РФПЛ
Кэти Перри и Орландо Блум встретились с Папой Римским в Ватикане
Молодой бойфренд Хайди Клум оказался женат
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
8«Реал» победил «Баварию» в первом матче полуфинала ЛЧ
18Ребров на трибунах, скандал и победа ЦСКА
01:29 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» обыграл «Тампу» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли

ТАСС, 29 апреля. «Бостон» в гостях одержал победу над клубом «Тампа-Бэй» со счетом 6:2 в первом матче серии четвертьфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рик Нэш (18-я, 33-я минуты), Патрис Бержерон (21, 51), Брэд Маршанд (44) и Джейк Дебраск (54). У проигравших отличились Дэн Жирарди (23) и Михаил Сергачев (34). Для российского защитника эта шайба стала второй в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Во время шайбы Сергачева у голкипера «Бостона» Тууки Раска выпало лезвие из конька, из-за чего Раск не смог должным образом отреагировать на бросок россиянина. Главный арбитр не остановил встречу, что вызвало негодование у вратаря после пропущенной шайбы. В итоге судьи оставили эпизод без внимания, даже не просмотрев его с помощью видео арбитра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сыграл в матче 18 минут 38 секунд, но результативными действиями не отметился, нанеся лишь два броска по воротам соперника. Российский голкипер хозяев Андрей Василевский провел шестой матч в стартовом составе в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и потерпел второе поражение. Василевский отразил 18 из 23 бросков по воротам, шестая шайба была заброшена в пустые ворота.

Читайте также
Звезду «Бостона» попросили не лизать и не обнимать соперников. Зачем он это делает?

Василевский впервые в карьере пропустил пять шайб в одном матче плей-офф, для 23-летнего вратаря эта игра стала 18-й в розыгрышах Кубка Стэнли, ранее он дважды пропускал по четыре шайбы в одной встрече плей-офф, оба раза — в серии полуфинала Кубка Стэнли 2016 года против «Питтсбурга» (2:4, 2:5), в итоге «Питтсбург» выиграл серию со счетом 4−3, а в финале «Питтсбург» победил «Сан-Хосе» (4−2).

Лучшим игроком встречи был признан Бержерон, набравший три очка по системе «гол+пас» (2+1), второй звездой стал Нэш, третьей — Давид Пастрняк, на счету которого четыре результативные передачи. 21-летний чех Пастрняк возглавил гонку бомбардиров текущего плей-офф, на его счету 17 очков (8+5) в восьми играх, он обогнал 23-летнего американца Джейка Гюнцеля из «Питтсбурга», набравшего в семи матчах 16 очков (7+9). Из российских хоккеистов больше всего баллов за результативность на счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — 10 очков в семи матчах (6+4).

Счет в серии до четырех побед между «Тампой» и «Бостоном» стал 1−0 в пользу «Бостона». Второй матч серии пройдет в ночь на вторник также в Тампе (штат Флорида, США). В серии первого раунда плей-офф «Бостон» обыграл «Торонто» со счетом 4−3, «Тампа» оказалась сильнее «Нью-Джерси» (4−1).

Тампа-Бэй Лайтнинг 2:6
(0:1, 2:2, 0:3)
Бостон Брюинз
28.04.2018, 22:00 Плей-офф: 1/4 финала Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Брюс Кэссиди
Вратари
Андрей Василевский 53:04 (Анд. Василевский 53:41) Туукка Раск
1-й период
17:03 Райан Кэллахэн
Рик Нэш (Д. Пастрняк, П. Бержерон) 17:11
2-й период
Патрис Бержерон (Б. Маршан, Д. Пастрняк) 20:42
22:31 Дэн Джирарди (С. Пакетт, В. Хедман)
Давид Пастрняк 30:17
Рик Нэш (Д. Крейчи, Д. Пастрняк) 32:33
Джейк Дебраск 32:41
33:22 Михаил Сергачев (Б. Пойнт, Я. Гурд)
3-й период
Брэд Маршан (Ч. Макэвой) 43:32
Патрис Бержерон (Б. Маршан, Д. Пастрняк) 50:11
Джейк Дебраск 51:24
Джейк Дебраск (Б. Маршан, Ч. Макэвой) п.в. 53:41
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
П. Бержерон (Бостон Брюинз), Рик Нэш (Бостон Брюинз), Д. Пастрняк (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Бостон Брюинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
«Зенит» примет ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
Прибывший в сборную из США нападающий удивился отсутствию Знарка
35-й тур ФНЛ: Аленичев отдал власть, Талалаев пнул мячом в судью
«Арсенал» поставил «Анжи» на грань катастрофы: обзор матча РФПЛ
«Локомотив» предлагает Балотелли зарплату в 4 миллиона евро
«Ювентус» в большинстве вырвал победу в матче с «Интером»
«Реал» без Роналду одержал победу в матче чемпионата Испании
Спорт-Экспресс
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь