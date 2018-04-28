«Бостон» обыграл «Тампу» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рик Нэш (18-я, 33-я минуты), Патрис Бержерон (21, 51), Брэд Маршанд (44) и Джейк Дебраск (54). У проигравших отличились Дэн Жирарди (23) и Михаил Сергачев (34). Для российского защитника эта шайба стала второй в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Во время шайбы Сергачева у голкипера «Бостона» Тууки Раска выпало лезвие из конька, из-за чего Раск не смог должным образом отреагировать на бросок россиянина. Главный арбитр не остановил встречу, что вызвало негодование у вратаря после пропущенной шайбы. В итоге судьи оставили эпизод без внимания, даже не просмотрев его с помощью видео арбитра.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сыграл в матче 18 минут 38 секунд, но результативными действиями не отметился, нанеся лишь два броска по воротам соперника. Российский голкипер хозяев Андрей Василевский провел шестой матч в стартовом составе в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и потерпел второе поражение. Василевский отразил 18 из 23 бросков по воротам, шестая шайба была заброшена в пустые ворота.

Василевский впервые в карьере пропустил пять шайб в одном матче плей-офф, для 23-летнего вратаря эта игра стала 18-й в розыгрышах Кубка Стэнли, ранее он дважды пропускал по четыре шайбы в одной встрече плей-офф, оба раза — в серии полуфинала Кубка Стэнли 2016 года против «Питтсбурга» (2:4, 2:5), в итоге «Питтсбург» выиграл серию со счетом 4−3, а в финале «Питтсбург» победил «Сан-Хосе» (4−2).

Лучшим игроком встречи был признан Бержерон, набравший три очка по системе «гол+пас» (2+1), второй звездой стал Нэш, третьей — Давид Пастрняк, на счету которого четыре результативные передачи. 21-летний чех Пастрняк возглавил гонку бомбардиров текущего плей-офф, на его счету 17 очков (8+5) в восьми играх, он обогнал 23-летнего американца Джейка Гюнцеля из «Питтсбурга», набравшего в семи матчах 16 очков (7+9). Из российских хоккеистов больше всего баллов за результативность на счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — 10 очков в семи матчах (6+4).