«Бостон» обыграл «Тампу» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли
ТАСС, 29 апреля. «Бостон» в гостях одержал победу над клубом «Тампа-Бэй» со счетом 6:2 в первом матче серии четвертьфинала
ТАСС, 29 апреля. «Бостон» в гостях одержал победу над клубом «Тампа-Бэй» со счетом 6:2 в первом матче серии четвертьфинала
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рик Нэш (18-я, 33-я минуты), Патрис Бержерон (21, 51), Брэд Маршанд (44) и Джейк Дебраск (54). У проигравших отличились Дэн Жирарди (23) и Михаил Сергачев (34). Для российского защитника эта шайба стала второй в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Во время шайбы Сергачева у голкипера «Бостона» Тууки Раска выпало лезвие из конька,
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сыграл в матче 18 минут 38 секунд, но результативными действиями не отметился, нанеся лишь два броска по воротам соперника. Российский голкипер хозяев Андрей Василевский провел шестой матч в стартовом составе в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и потерпел второе поражение. Василевский отразил 18 из 23 бросков по воротам, шестая шайба была заброшена в пустые ворота.
Василевский впервые в карьере пропустил пять шайб в одном матче
Лучшим игроком встречи был признан Бержерон, набравший три очка по системе «гол+пас» (2+1), второй звездой стал Нэш, третьей — Давид Пастрняк, на счету которого четыре результативные передачи. 21-летний чех Пастрняк возглавил гонку бомбардиров текущего
Счет в серии до четырех побед между «Тампой» и «Бостоном» стал 1−0 в пользу «Бостона». Второй матч серии пройдет в ночь на вторник также в Тампе (штат Флорида, США). В серии первого раунда
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|
2:6
(0:1, 2:2, 0:3)
|Бостон Брюинз
|Джон Купер
|Брюс Кэссиди
|Андрей Василевский 53:04 (Анд. Василевский 53:41)
|Туукка Раск
|1-й период
|17:03
|Райан Кэллахэн
|Рик Нэш (Д. Пастрняк, П. Бержерон)
|17:11
|2-й период
|Патрис Бержерон (Б. Маршан, Д. Пастрняк)
|20:42
|22:31
|Дэн Джирарди (С. Пакетт, В. Хедман)
|Давид Пастрняк
|30:17
|Рик Нэш (Д. Крейчи, Д. Пастрняк)
|32:33
|Джейк Дебраск
|32:41
|33:22
|Михаил Сергачев (Б. Пойнт, Я. Гурд)
|3-й период
|Брэд Маршан (Ч. Макэвой)
|43:32
|Патрис Бержерон (Б. Маршан, Д. Пастрняк)
|50:11
|Джейк Дебраск
|51:24
|Джейк Дебраск (Б. Маршан, Ч. Макэвой)
|п.в.
|53:41
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|П. Бержерон (Бостон Брюинз), Рик Нэш (Бостон Брюинз), Д. Пастрняк (Бостон Брюинз)