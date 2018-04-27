Ковальчук: Пока не вел никаких переговоров с клубами НХЛ

«Пресса решила — “Рейнджерс”… Никаких разговоров не было, я еще не с кем не разговаривал. Я только 10 дней, грубо говоря, как свободный агент стал. Прилечу в воскресенье в Америку и буду разговаривать. Какие-то есть предложения и заинтересованность. Это самое главное, что еще кому-то нужен», — сказал Ковальчук журналистам.