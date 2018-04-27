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Ковальчук: Пока не вел никаких переговоров с клубами НХЛ
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Александр Рогулев. Российский нападающий Илья Ковальчук заявил, что пока не вел переговоры с
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Александр Рогулев. Российский нападающий Илья Ковальчук заявил, что пока не вел переговоры с
Ковальчук ранее объявил, что покидает СКА и в следующем сезоне вернется в НХЛ. По информации североамериканской прессы, главным претендентом на нападающего является клуб «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Пресса решила — “Рейнджерс”… Никаких разговоров не было, я еще не с кем не разговаривал. Я только 10 дней, грубо говоря, как свободный агент стал. Прилечу в воскресенье в Америку и буду разговаривать.