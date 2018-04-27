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20:30 (мск), источник: Р-Спорт

Ковальчук: Пока не вел никаких переговоров с клубами НХЛ

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Александр Рогулев. Российский нападающий Илья Ковальчук заявил, что пока не вел переговоры с каким-либо клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Ковальчук ранее объявил, что покидает СКА и в следующем сезоне вернется в НХЛ. По информации североамериканской прессы, главным претендентом на нападающего является клуб «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Пресса решила — “Рейнджерс”… Никаких разговоров не было, я еще не с кем не разговаривал. Я только 10 дней, грубо говоря, как свободный агент стал. Прилечу в воскресенье в Америку и буду разговаривать. Какие-то есть предложения и заинтересованность. Это самое главное, что еще кому-то нужен», — сказал Ковальчук журналистам.

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