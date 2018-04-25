У Бобровского снова провальные цифры в плей-офф, но винить его в вылете «Коламбуса» — абсурд

Источник: AFP 2018

ГРУСТНЫЕ ЦИФРЫ

Североамериканский спорт помешан на цифрах, различных статистических выкладках и прочих вещах такого плана, способных разбудить дополнительный интерес к игре даже у детей и пенсионерок. Высчитывается все — вплоть до процента реализации бросков у конкретного форварда в субботних матчах.

С точки зрения цифр Бобровский действительно совершенно не убедителен в кубковых матчах. За восемь лет, проведенных в НХЛ, он пять раз выходил в плей-офф в составе «Филадельфии» и «Коламбуса». Ни одной выигранной серии! В 23 матчах россиянин одержал всего пять побед при ужасающих показателях: в среднем 3,49 пропущенных шайбы и 89,1 процента отраженных бросков за матч. В недавнем противостоянии с «Вашингтоном» — 3,18 и 90,1. На этом грустном фоне в регулярных чемпионатах у него очень приличные цифры 2,44 и 92. Почувствуйте разницу.

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Однако есть и другая сторона медали, которую нельзя разложить только на цифровые составляющие. В серии с «Вашингтоном» не складывалось впечатления, что «Коламбус», взяв два стартовых матча, в следующих четырех уступил исключительно по вине Бобровского. Вот в прошлом сезоне и четыре года назад, когда команда в первом раунде попадала под «Питтсбург», к нашему вратарю можно было предъявить претензии. Он несколько раз пропускал шайбы в самый неподходящий момент, своими руками подрывая психологию команды.

Сейчас такого не скажешь, сколько бы ни оперировали его антагонисты букетом разнообразных цифр. В каждом из матчей за исключением последнего Бобровский оставлял «Коламбус» в игре. В овертайме пятой встречи он совершил три чумовых сэйва, один из которых сложно описать, не используя слово «фантастика». Да, в шестой встрече россиянин получил многовато голов в свои ворота. Целых пять! При ближайшем рассмотрении выясняется, что кидать в него булыжниками за шайбы, пропущенные после броска Овечкина из левого круга вбрасывания, добивания с метра и выхода «один в ноль», — явный перебор.

Тем более именно Бобровский затаскивает на своих плечах команду в плей-офф. Три раза из четырех в клубной истории кубковая весна стала для «Блю Джэкетс» реальностью благодаря нашему вратарю. Других убойных аргументов у команды маловато. Только в этом сезоне на новый уровень вышел защитник Джонс, который в плей-офф не обошелся без ошибок. В атаке раскрылся Панарин. В остальном это либо талантливая молодежь, не добравшаяся до своего потолка — Веренски, Дюбуа, Бьоркстранд, либо переоцененные середняки типа Фолиньо, Савара и Дженнера.

Сергей БОБРОВСКИЙ | Источник: AFP 2018

ОБОРОНА НЕ ПОМОГАЕТ

О том, сколько может значить стабильный вратарь в регулярке, сейчас могут в красках рассказать главные тренеры «Эдмонтона», «Чикаго» и «Далласа». У первого резко по сравнению с прошлым годом сдал Тэлбот, у второго выбыл из строя Кроуфорд, у третьего не блистал Бишоп, получивший травму в марте. Команды, обладавшие суперзвездами в других линиях и считавшиеся железными кандидатами на попадание в плей-офф, пролетели мимо него со свистом. Даже Прайс, который считается за океаном вратарем номер один последнего десятилетия, не сильно помог беззубому нынче «Монреалю».

В кубковых матчах гораздо большую роль играет именно команда. После того, как НХЛ из года в год делает все для увеличения результативности, представить, что на одном вратаре можно далеко зайти в плей-офф, как когда-то в 1990-е делали «Баффало» с Гашеком и «Каролина» с Ирбе, уже нельзя. От голкипера просто требуется не подводить в ключевые моменты.

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Например, вратарь уровня выше среднего Мюррэй два года подряд это делал в «Питтсбурге». Можно вспомнить Томаса в «Бостоне» и Куика в «Лос-Анджелесе», но они играли в командах, танцующих от обороны и обладавших великолепным подбором защитников. Представить, как Бобровский выглядел за спиной Хары в расцвете или Даути, можно только в теории.

Конечно, в реальности вопросы к нему тоже есть. Во-первых, он самый дорогой игрок команды с зарплатой чуть больше 7,4 миллиона долларов за сезон. Во-вторых, иностранец, с которых спрос всегда выше. В-третьих, россиянин является двукратным обладателем «Везина Трофи» как лучшему вратарю сезона. Этот приз вручается по итогам голосования матерых профи — генеральных менеджеров клубов.