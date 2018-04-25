Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Казахстан пустил США на Каспий: акция против РФ и Ирана - СМИ
Что будет, если «закончились права»
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности
"Работать не нужно": эмигрант из РФ о переезде с супругой
«Настоящий рыцарь»: Сергей Лазарев оседлал коня
Текущие события
Хоккей. НХЛ
26.04
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. Европа
22.04
Швеция3
Финляндия7
Хоккей. НХЛ
22.04
Филадельфия Флайерз5
Питтсбург Пингвинз8
Хоккей. НХЛ
23.04
Колорадо Эвеланш0
Нэшвилл Предаторз5
Хоккей. НХЛ
24.04
Торонто Мэйпл Ливз3
Бостон Брюинз1
Хоккей. НХЛ
24.04
Коламбус Блю Джэкетс3
Вашингтон Кэпиталз6
Все события
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
РФС оштрафовал «Зенит» и «Арсенал»
Голкипер «Челси» подал в суд на бывшего тренера сборной Бельгии
Помолодевшую Галину Польских подозревают в пластике
Бондарчук и Орбакайте надели эффектные наряды на гала-ужин
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
14«Тосно» лишил «Спартак» финала Кубка России
12Талисманы чемпионатов мира по хоккею
18:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Бобровского снова провальные цифры в плей-офф, но винить его в вылете «Коламбуса» — абсурд

Один из лучших вратарей мира Сергей Бобровский снова не смог помочь «Коламбусу» пройти дальше первого раунда плей-офф, пропуская в каждой встрече не меньше трех шайб. «СЭ» пытается разобраться, виноват ли российский голкипер «Блю Джекетс» в неудаче команды на самом деле.

Источник: AFP 2018

ГРУСТНЫЕ ЦИФРЫ

Североамериканский спорт помешан на цифрах, различных статистических выкладках и прочих вещах такого плана, способных разбудить дополнительный интерес к игре даже у детей и пенсионерок. Высчитывается все — вплоть до процента реализации бросков у конкретного форварда в субботних матчах.

С точки зрения цифр Бобровский действительно совершенно не убедителен в кубковых матчах. За восемь лет, проведенных в НХЛ, он пять раз выходил в плей-офф в составе «Филадельфии» и «Коламбуса». Ни одной выигранной серии! В 23 матчах россиянин одержал всего пять побед при ужасающих показателях: в среднем 3,49 пропущенных шайбы и 89,1 процента отраженных бросков за матч. В недавнем противостоянии с «Вашингтоном» — 3,18 и 90,1. На этом грустном фоне в регулярных чемпионатах у него очень приличные цифры 2,44 и 92. Почувствуйте разницу.

Читайте также
Бобровский рассказал, что ему не нужен психолог

Однако есть и другая сторона медали, которую нельзя разложить только на цифровые составляющие. В серии с «Вашингтоном» не складывалось впечатления, что «Коламбус», взяв два стартовых матча, в следующих четырех уступил исключительно по вине Бобровского. Вот в прошлом сезоне и четыре года назад, когда команда в первом раунде попадала под «Питтсбург», к нашему вратарю можно было предъявить претензии. Он несколько раз пропускал шайбы в самый неподходящий момент, своими руками подрывая психологию команды.

Сейчас такого не скажешь, сколько бы ни оперировали его антагонисты букетом разнообразных цифр. В каждом из матчей за исключением последнего Бобровский оставлял «Коламбус» в игре. В овертайме пятой встречи он совершил три чумовых сэйва, один из которых сложно описать, не используя слово «фантастика». Да, в шестой встрече россиянин получил многовато голов в свои ворота. Целых пять! При ближайшем рассмотрении выясняется, что кидать в него булыжниками за шайбы, пропущенные после броска Овечкина из левого круга вбрасывания, добивания с метра и выхода «один в ноль», — явный перебор.

Тем более именно Бобровский затаскивает на своих плечах команду в плей-офф. Три раза из четырех в клубной истории кубковая весна стала для «Блю Джэкетс» реальностью благодаря нашему вратарю. Других убойных аргументов у команды маловато. Только в этом сезоне на новый уровень вышел защитник Джонс, который в плей-офф не обошелся без ошибок. В атаке раскрылся Панарин. В остальном это либо талантливая молодежь, не добравшаяся до своего потолка — Веренски, Дюбуа, Бьоркстранд, либо переоцененные середняки типа Фолиньо, Савара и Дженнера.

Сергей БОБРОВСКИЙ | Источник: AFP 2018

ОБОРОНА НЕ ПОМОГАЕТ

О том, сколько может значить стабильный вратарь в регулярке, сейчас могут в красках рассказать главные тренеры «Эдмонтона», «Чикаго» и «Далласа». У первого резко по сравнению с прошлым годом сдал Тэлбот, у второго выбыл из строя Кроуфорд, у третьего не блистал Бишоп, получивший травму в марте. Команды, обладавшие суперзвездами в других линиях и считавшиеся железными кандидатами на попадание в плей-офф, пролетели мимо него со свистом. Даже Прайс, который считается за океаном вратарем номер один последнего десятилетия, не сильно помог беззубому нынче «Монреалю».

В кубковых матчах гораздо большую роль играет именно команда. После того, как НХЛ из года в год делает все для увеличения результативности, представить, что на одном вратаре можно далеко зайти в плей-офф, как когда-то в 1990-е делали «Баффало» с Гашеком и «Каролина» с Ирбе, уже нельзя. От голкипера просто требуется не подводить в ключевые моменты.

Читайте также
Панарин и Бобровский вызваны в сборную России

Например, вратарь уровня выше среднего Мюррэй два года подряд это делал в «Питтсбурге». Можно вспомнить Томаса в «Бостоне» и Куика в «Лос-Анджелесе», но они играли в командах, танцующих от обороны и обладавших великолепным подбором защитников. Представить, как Бобровский выглядел за спиной Хары в расцвете или Даути, можно только в теории.

Конечно, в реальности вопросы к нему тоже есть. Во-первых, он самый дорогой игрок команды с зарплатой чуть больше 7,4 миллиона долларов за сезон. Во-вторых, иностранец, с которых спрос всегда выше. В-третьих, россиянин является двукратным обладателем «Везина Трофи» как лучшему вратарю сезона. Этот приз вручается по итогам голосования матерых профи — генеральных менеджеров клубов.

Для того, чтобы стать по-настоящему великим, нужно показать себя на всех уровнях вне зависимости от внешних обстоятельств. И если Бобровский хотя бы раз за свою карьеру не затащит команду далеко по сетке плей-офф, то за океаном останется в памяти как вратарь для регулярного чемпионата.

Коламбус Блю Джэкетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Что на самом деле происходит в "Спартаке"
Рафаэль Надаль продолжает выступление в Барселоне
РФС оштрафовал «Зенит» и «Арсенал»
Голкипер «Челси» подал в суд на бывшего тренера сборной Бельгии
Daily Mail: Салаху подарят земельный участок в Мекке
Фанатскую трибуну «Спартака» закроют на один матч Кубка России
Венгер заявил, что продолжит карьеру после ухода из «Арсенала»
Новости
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Глава Минстроя назвал самые благоустроенные регионы России
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Загадка Кейт Миддлтон: как ей удается так выглядеть после родов Высокие каблуки, идеальный макияж и прическа, веселая улыбка и энергичные движения, а главное – ни следа усталости, изнеможения, бледности, отеков
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь