У Бобровского снова провальные цифры в плей-офф, но винить его в вылете «Коламбуса» — абсурд
Один из лучших вратарей мира Сергей Бобровский снова не смог помочь «Коламбусу» пройти дальше первого раунда
Один из лучших вратарей мира Сергей Бобровский снова не смог помочь «Коламбусу» пройти дальше первого раунда
ГРУСТНЫЕ ЦИФРЫ
Североамериканский спорт помешан на цифрах, различных статистических выкладках и прочих вещах такого плана, способных разбудить дополнительный интерес к игре даже у детей и пенсионерок. Высчитывается все — вплоть до процента реализации бросков у конкретного форварда в субботних матчах.
С точки зрения цифр Бобровский действительно совершенно не убедителен в кубковых матчах. За восемь лет, проведенных в НХЛ, он пять раз выходил в
Однако есть и другая сторона медали, которую нельзя разложить только на цифровые составляющие. В серии с «Вашингтоном» не складывалось впечатления, что «Коламбус», взяв два стартовых матча, в следующих четырех уступил исключительно по вине Бобровского. Вот в прошлом сезоне и четыре года назад, когда команда в первом раунде попадала под «Питтсбург», к нашему вратарю можно было предъявить претензии. Он несколько раз пропускал шайбы в самый неподходящий момент, своими руками подрывая психологию команды.
Сейчас такого не скажешь, сколько бы ни оперировали его антагонисты букетом разнообразных цифр. В каждом из матчей за исключением последнего Бобровский оставлял «Коламбус» в игре. В овертайме пятой встречи он совершил три чумовых сэйва, один из которых сложно описать, не используя слово «фантастика». Да, в шестой встрече россиянин получил многовато голов в свои ворота. Целых пять! При ближайшем рассмотрении выясняется, что кидать в него булыжниками за шайбы, пропущенные после броска Овечкина из левого круга вбрасывания, добивания с метра и выхода «один в ноль», — явный перебор.
Тем более именно Бобровский затаскивает на своих плечах команду в
ОБОРОНА НЕ ПОМОГАЕТ
О том, сколько может значить стабильный вратарь в регулярке, сейчас могут в красках рассказать главные тренеры «Эдмонтона», «Чикаго» и «Далласа». У первого резко по сравнению с прошлым годом сдал Тэлбот, у второго выбыл из строя Кроуфорд, у третьего не блистал Бишоп, получивший травму в марте. Команды, обладавшие суперзвездами в других линиях и считавшиеся железными кандидатами на попадание в
В кубковых матчах гораздо большую роль играет именно команда. После того, как НХЛ из года в год делает все для увеличения результативности, представить, что на одном вратаре можно далеко зайти в
Например, вратарь уровня выше среднего Мюррэй два года подряд это делал в «Питтсбурге». Можно вспомнить Томаса в «Бостоне» и Куика в «Лос-Анджелесе», но они играли в командах, танцующих от обороны и обладавших великолепным подбором защитников. Представить, как Бобровский выглядел за спиной Хары в расцвете или Даути, можно только в теории.
Конечно, в реальности вопросы к нему тоже есть.
Для того, чтобы стать