В Лас-Вегасе для хоккейной команды испекли торт весом 130 кг

На кондитерском изделии все было сделано в хоккейной тематике: коньки, клюшка, шайбы, перчатки и шлем. Торт испекла Freed's Bakery для кулинарного шоу на канале Food Network.



Игроки «Вегаса» и их болельщики уже попробовали новый торт.



«Голден Найтс» проводят исторический сезон. Новичок лиги выиграл дивизион, набрав 109 очков, а в первом раунде плей-офф всухую победил «Лос-Анджелес» (4−0).