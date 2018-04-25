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12:21 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В Лас-Вегасе для хоккейной команды испекли торт весом 130 кг

Игроки «Вегаса» и владельцы сезонных абонементов получили необычный подарок. Для них испекли торт весом 136 кг.

На кондитерском изделии все было сделано в хоккейной тематике: коньки, клюшка, шайбы, перчатки и шлем. Торт испекла Freed's Bakery для кулинарного шоу на канале Food Network.

Игроки «Вегаса» и их болельщики уже попробовали новый торт.

«Голден Найтс» проводят исторический сезон. Новичок лиги выиграл дивизион, набрав 109 очков, а в первом раунде плей-офф всухую победил «Лос-Анджелес» (4−0).

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