Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
В Лас-Вегасе для хоккейной команды испекли торт весом 130 кг
Игроки «Вегаса» и владельцы сезонных абонементов получили необычный подарок. Для них испекли торт весом 136 кг.
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Игроки «Вегаса» и владельцы сезонных абонементов получили необычный подарок. Для них испекли торт весом 136 кг.
На кондитерском изделии все было сделано в хоккейной тематике: коньки, клюшка, шайбы, перчатки и шлем. Торт испекла Freed's Bakery для кулинарного шоу на канале Food Network.
Игроки «Вегаса» и их болельщики уже попробовали новый торт.
«Голден Найтс» проводят исторический сезон. Новичок лиги выиграл дивизион, набрав 109 очков, а в первом раунде