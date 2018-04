«Эта мелкая крыса катается в моем грузовичке?» Он суперзвезда НХЛ, но его ненавидят

Нужно было как-то настроить себя, так что напевали песенку сэра Mix-a-lot. Помните ее? Представьте четырех маленьких пацанов в хоккейной одежде и одного взрослого мужчину, которые мчатся по шоссе в 4.15 утра и орут: «I LIKE BIG BUTTS AND I CANNOT LIE. YOU OTHER BROTHERS CAN’T DENY».